Lo que las familias con hijos “exitosos” pueden enseñarnos sobre la crianza de los hijos

El libro del día: "The Family Dynamic", de Susan Dominus

Cuando Susan Dominus estaba en cuarto grado, pasó dos semanas viviendo con amigos cercanos de la familia cuyas reglas en torno a la cena le parecían tanto intimidantes como intrigantes. Al final de cada comida, el padre interrogaba a sus hijos sobre eventos actuales o les pedía que resolvieran problemas matemáticos. Dominus, quien fue incluida una vez en este ritual, rompió en llanto.

En su hogar de la infancia, escribe Dominus en su nuevo libro, The Family Dynamic (La dinámica familiar), ella y sus hermanos disfrutaban de un ambiente más relajado. Veían comedias, “devorábamos nuestras comidas, bromeábamos o debatíamos otra vez la eterna pregunta de por qué mi hermana siempre ocupaba el asiento en la esquina”. Sus padres, como muchos en los años 70, mantenían una “sana distancia” de sus (“intensamente altas”) ambiciones académicas mientras ella se abría camino hacia Yale y luego hacia una carrera como destacada escritora del New York Times.

A pesar de este éxito, Dominus no podía evitar preguntarse: “¿Qué habría pasado si hubiera estado resolviendo problemas alrededor de la mesa noche tras noche? ¿Qué habría ocurrido si me hubiera acostumbrado a expresar mi opinión sobre los acontecimientos del día, defendiendo mi postura? ¿A dónde me habría llevado eso?”

Cuando ella y su esposo se convirtieron en padres de gemelos, su enfoque cambió hacia ellos. “Me preocupaba cómo las decisiones que estábamos tomando podrían dar forma al futuro de nuestros hijos, su capacidad de disfrutar el amplio alcance de su potencial”, escribe. “¿Estábamos exponiéndolos lo suficiente, alentándolos lo suficiente, enriqueciéndolos lo suficiente? ¿Les estábamos inculcando una ética de trabajo lo suficientemente sólida?” En un mundo competitivo e incierto, ¿no era su responsabilidad educarlos en las habilidades, actitudes y atributos personales más asociados con el éxito, y mantenerlos en el estándar más alto posible? “¿Eran ese tipo de expectativas una bendición y un regalo”, escribe, “o una carga?”

“¿Estábamos exponiéndolos lo suficiente, alentándolos lo suficiente, enriqueciéndolos lo suficiente?", se preguntó la autora (Freepik)

The Family Dynamic es su intento de encontrar respuestas a estas preguntas. Para escribirlo, Dominus pasó largos periodos de tiempo con seis grupos de hermanos muy diferentes que tienen dos cosas en común: todos han sido excepcionalmente exitosos tanto académica como profesionalmente, y todos fueron criados por padres que, como los viejos amigos de la familia de Dominus, eran “lo suficientemente intencionales respecto al éxito como para planificarlo”, fijando sin disculpas expectativas elevadas y exigiendo un desempeño máximo a sus hijos de manera constante.

Los libros que dicen compartir cómo padres ambiciosos pueden criar hijos destacados abundan. (How to Raise Successful People, un ejemplo del género, fue publicado en 2019 por una de las personas entrevistadas por Dominus, Esther Wojcicki). En un intento, tal vez, de hacer que su libro destaque, Dominus lo posiciona como un estudio de la dinámica entre hermanos, buscando maneras en que hermanos y hermanas excepcionalmente exitosos influyen en las vidas de los demás.

A medida que conoce a sus sujetos —jueces, líderes de derechos civiles, abogados, médicos, innovadores tecnológicos y emprendedores, un triatleta olímpico, un novelista aclamado, un músico de clase mundial, un director de teatro ganador de un premio Tony—, Dominus encuentra algunos temas comunes.

Los padres tenían expectativas elevadas y exigieron un desempeño máximo a sus hijos de manera constante

La competencia sana ayuda a lubricar las ruedas de la ambición; los hermanos mayores en ascenso social allanan el camino para quienes les siguen. Pero esos hallazgos no son particularmente reveladores. Mucho más interesantes (para el lector y, se sospecha, para Dominus) son sus observaciones sobre los padres que criaron a estos seis grupos de hijos destacados. The Family Dynamic cobra vida cuando Dominus nos guía a través de las historias de estos padres, sus esperanzas y sueños, su fe inquebrantable en su capacidad de dirigir a sus hijos hacia la realización de sus propios deseos y el grado variable de daño emocional que pueden causar en el proceso.

Emergen dos tipos principales de padres. Están los “superadores”, personas que han enfrentado barreras y adversidades considerables (pobreza, el sur segregado bajo Jim Crow, la necesidad de huir de la política del hijo único de China) y que, no obstante, han prosperado, modelando un nivel de éxito que establece un estándar alto y proporciona una “prueba viviente de que los límites de otras personas no tienen por qué aplicarse a su familia”, como escribe Dominus. Y luego están los padres “frustrados”, “cuyos sueños, quizá especialmente en campos notablemente desafiantes, no se han realizado, y que con gusto tratan de despejar del camino de sus hijos cualquier obstáculo que haya estado en su propio camino en tiempos anteriores”.

Ambos tipos de padres aspiran alto y proporcionan a sus hijos todas las formas de enriquecimiento que pueden permitirse. Pero hay una diferencia clave entre ellos: los superadores inspiran positivamente mediante su ejemplo, mientras que la motivación de los frustrados, más a menudo, es venenosa: el equivalente emocional de un collar eléctrico, que impulsa a los niños a tener éxito principalmente por miedo y para evitar el dolor.

La motivación de los padres frustrados, más a menudo, es venenosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada grupo de padres obtiene resultados, pero para los hijos de los frustrados, hay un alto precio que pagar. Los Groff, una familia blanca de clase media-alta, son competitivos y muy exigentes. Funcionan con los “vapores de un arrepentimiento inquieto y latente” que emanan de la madre, Jeannine, quien dejó de lado sus sueños de convertirse en médica para trabajar en un laboratorio y que su esposo, Jerry, pudiera asistir a la escuela de medicina. Los tres hijos Groff se convierten en un médico/emprendedor exitoso, una escritora superventas y una triatleta olímpica que luego se convirtió en estudiante de doctorado. Pero cuando la música se detiene, al menos las chicas Groff sucumben a una grave depresión, ansiedad y un trastorno obsesivo-compulsivo.

Los cuatro hijos Chen —un médico y tres empresarios o ingenieros tecnológicos altamente exitosos— superan con creces las condiciones de vida de sus padres, Ying y Xian, inmigrantes de China que trabajaban siete días a la semana en un restaurante. Pero su éxito está impulsado en gran parte por la necesidad de satisfacer a Ying, quien canaliza su frustración por la falta de educación musical en violentos episodios de “una ira inquietante y descontrolada” cuando sus hijos no practicaban sus instrumentos. Los hermanos dejaron el hogar traumatizados. El menor, Devon, “nunca estuvo seguro de cuándo su madre perdería el control”, informa Dominus, y sufrió “dolores de estómago durante gran parte de su infancia”.

La causa y el efecto de todo esto —entre el esfuerzo parental y el éxito de los hijos; la presión parental y la patología de los hijos— es “confusa”, señala Dominus. Ninguna cantidad de reportajes o investigaciones —ambos, en este libro, amplios, bien seleccionados y transmitidos de manera efectiva— puede llevar su conocimiento más allá de ciertos límites: ¿Los padres exitosos enseñan a sus hijos las habilidades y características necesarias para lograr el éxito, o las heredan? Probablemente ambas. En circunstancias normales, ¿hace que los niños se vuelvan ansiosos más poderosamente a través de tus acciones o de tus genes? Incierto. Ese es el problema de toda investigación sobre crianza, escribe Dominus: “La ciencia es mejor observando ‘qué pasa cuando’; es mucho menos precisa para determinar ‘qué pasa por qué’ y bajo qué rango de circunstancias el ‘qué’ y el ‘cuando’ se repetirán de la misma manera”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuestro deseo de certezas, particularmente en lo relacionado con las elecciones que hacemos al criar a nuestros hijos, simplemente no puede competir con la acumulación de evidencia que Dominus deriva de su investigación. “Las decisiones sobre crianza que muchos padres preocupados agonizan al tomar”, se ve obligada a concluir, “tienen mucho menos efecto en los resultados de los niños de lo que se nos ha hecho creer”.

Lo que importa mucho, afortunada o desafortunadamente, es la suerte. La simple suerte, definida ampliamente para incluir la genética de un niño, su nivel socioeconómico, su fecha de nacimiento (los niños mayores de un grupo suelen ser los más exitosos; los más jóvenes a menudo interiorizan la idea de que no pueden estar a la altura) y el momento (aquellos que llegan a la universidad en un momento en que la economía familiar está fuerte obtienen mejores resultados). Dalton Conley, un sociólogo de la Universidad de Princeton consultado por Dominus por su trabajo con gemelos, es brutal, aunque involuntariamente, al enfatizar este punto. Cuando se trata de criar familias enteras de niños exitosos, le dijo: “De vez en cuando, en un momento muy raro, si tiras de la palanca lo suficiente, puede que salgan todas cerezas”.

The Family Dynamic sin duda decepcionará a los lectores que busquen consejos concretos y prácticos para criar hijos exitosos. Simplemente no es ese tipo de libro. Es mejor. Dominus es inteligente, honesta y sabia, y en su mejor momento, muy divertida. Sus hallazgos ofrecen un análisis basado en la ciencia, mientras que su escritura fluida y cuidadosa puede dar a los padres el respiro que tanto necesitan.

Fuente: The Washington Post