Así es el boom del taekwondo virtual que conquista Asia

La modalidad sin contacto, impulsada por World Taekwondo y Refract Technologies, usa visores y sensores para pelear en un tatami digital (AP Photo/Vincent Thian)

La escena podría parecer salida de un videojuego futurista, pero es real: atletas con cascos de realidad virtual y sensores de movimiento compiten en un tatami digital donde no hay contacto físico, solo reflejos, estrategia y habilidad. El taekwondo virtual, nacido de la colaboración entre World Taekwondo y la empresa tecnológica Refract Technologies de Singapur, está transformando la percepción tanto de las artes marciales como de los deportes electrónicos en el sudeste asiático.

Según la agencia de noticas Associeted Press, en solo dos años, la disciplina pasó de ser un experimento a convertirse en un fenómeno con estructura propia, reglas claras y una comunidad internacional en expansión.

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Durante una reciente competencia en Kuala Lumpur, atletas de la región compartieron cómo este deporte ha cambiado su forma de entrenar, competir y entender el mundo marcial, derribando barreras físicas y sociales.

La tecnología al servicio del deporte: cómo funciona el taekwondo virtual

El sistema es sencillo pero innovador: cada competidor se equipa con un visor de realidad virtual y sensores en la columna, los muslos y las espinillas. Así, sus movimientos reales se traducen en las acciones de un avatar digital dentro de una arena tridimensional. Los combates, de un minuto por ronda, no requieren contacto físico, sino velocidad, precisión y capacidad de anticipar al adversario.

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Los duelos se resuelven con reflejos y táctica en rondas de un minuto, mientras la realidad virtual traduce cada patada en un avatar (AP Photo/Vincent Thian)

A diferencia del taekwondo tradicional, donde las categorías se dividen por edad, peso y género, en la versión virtual todos compiten en igualdad de condiciones. Este formato fue presentado mundialmente en la Olympic Esports Week de Singapur en 2023 y celebró su primer campeonato mundial en 2024. El año 2026 marca su debut oficial en los Juegos Asiáticos en Japón, y la expectativa es que se incluya en los Juegos del Sudeste Asiático en 2027.

La experiencia es intensa: cada golpe rápido y certero reduce la barra de energía del rival, y la estrategia exige tanto acondicionamiento físico como capacidad de reacción. Los entrenadores insisten en que, aunque parece un juego, el desgaste físico es real. “Nuestro entrenamiento comienza con resistencia, fuerza muscular y flexibilidad, y solo después trabajamos las técnicas y la estrategia”, explicó el entrenador malasio Henry Lee durante una sesión en AP.

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Una opción segura y atractiva para nuevas generaciones

Uno de los principales atractivos del taekwondo virtual es la eliminación casi total del riesgo de lesiones. Esto generó un interés creciente entre niños, adolescentes y sus familias, así como entre atletas mayores y mujeres que encuentran aquí una oportunidad para competir de forma segura y en igualdad de condiciones.

La disciplina nació de una alianza con la empresa singapurense Refract Technologies, creció en dos años con reglas propias y ya tuvo un Mundial en 2024 (AP Photo/Vincent Thian)

En el sudeste asiático, el fenómeno avanza rápido. El entrenador camboyano Vandy Yiv observó que en un torneo local, la participación en la modalidad virtual superó a la del taekwondo convencional.

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Aunque muchos jóvenes creyeron al principio que se trataba solo de un videojuego, pronto descubrieron que la exigencia física era comparable a la de un combate tradicional. “Todo el cuerpo está en movimiento. Hay acción, pero no hay lesiones”, resumió Yiv en declaraciones con AP.

Algunos atletas experimentaron desorientación o mareo en sus primeras competencias, pero la mayoría se adaptó rápidamente y quedó cautivada por el formato gamificado. La adolescente malasia Victoria Siow, de 12 años, describe el reto de calcular distancias y tiempos sin contacto visual directo. “Tienes que trabajar la mente, saber cuándo patear y hasta dónde moverte. Se siente como un juego y como un sueño al mismo tiempo”, dijo.

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Inclusión y nuevos horizontes competitivos

El impacto inclusivo de esta disciplina es uno de sus sellos distintivos. Atletas de todas las edades, géneros y contextos pueden competir en igualdad de condiciones, sin las limitaciones habituales del deporte tradicional. Raja Mardiah Idris, integrante de una familia real estatal y practicante veterana, celebra que el taekwondo virtual haya abierto puertas a quienes ya no podían luchar en el tatami convencional.

Cada impacto rápido baja la barra de energía del rival, pero el plan manda más que la fuerza: los entrenadores priorizan resistencia (AP Photo/Vincent Thian)

La dinámica igualitaria y la ausencia de contacto físico permiten que la competencia se base estrictamente en la técnica y la inteligencia táctica. Según AP, el atleta singapurense Brian Peh, de 46 años, comparte que nunca fue aficionado a los videojuegos, pero decidió participar junto a su hijo y ambos terminaron ganando oro en 2024.

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Hoy, Peh entrena a nuevos talentos, convencido del potencial educativo y deportivo de la disciplina: “Les digo a los padres: sus hijos aman los juegos. ¿Prefieren que usen las manos para jugar, o las piernas?”.

Desafíos y futuro del taekwondo virtual

El crecimiento acelerado del taekwondo virtual plantea nuevos retos. El principal es consolidar su reconocimiento internacional y lograr que la disciplina sea incluida en más eventos deportivos de alto nivel, como los Juegos Olímpicos. Entrenadores y atletas coinciden en que la exigencia técnica y física es equiparable a la de las artes marciales tradicionales, pero el formato permite una participación más diversa y segura.

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La preparación de los competidores se centra ahora en desarrollar tanto la resistencia física como la capacidad para leer el entorno virtual y tomar decisiones en fracciones de segundo.

La clave del éxito está en la velocidad y la estrategia, más que en la fuerza bruta. Mientras tanto, la comunidad sigue creciendo y el taekwondo virtual se consolida como una alternativa legítima y emocionante para las nuevas generaciones y los amantes del deporte sin barreras.

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