La mayor exportación de la Argentina a Inglaterra no es carne, granos o vinos, es futbolistas

Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian Romero, 'Dibu' Martínez, Valentín Barco y Lisandro Martínez, seis miembros de la selección que juegan actualmente en la Premier League

Luego del triunfo de la Selección Nacional contra Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, la Argentina se enfrentará el próximo miércoles ante Inglaterra. En este escenario, el país inglés no solo importa bienes argentinos, sino jugadores. Y cuando se comparan en valores ambos negocios, la diferencia es menor de lo que cualquier balance comercial sugeriría.

Si se tiene en cuenta el valor de mercado de los argentinos que actualmente juegan —o cuyo pase pertenece— a clubes de la Premier League, el monto ronda los 445 millones de euros (unos USD 507 millones), según estimaciones de la plataforma especializada Transfermarkt. En tanto, las exportaciones totales de la Argentina al Reino Unido en 2025 sumaron USD 577,6 millones en bienes físicos, principalmente harina de soja, vinos y cereales, según datos oficiales de la Cancillería argentina.

PUBLICIDAD

La diferencia entre ambas cifras se reduce a poco más de USD 70 millones. Y podría desaparecer por completo si se concreta la operación que más ruido hace en las últimas horas: Arsenal, uno de los clubes más poderosos de Londres, presiona para incorporar a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid y surgido de River Plate que hoy está valuado en 100 millones de euros, aunque de concretarse la transferencia el valor será mucho mayor. De cerrarse esa transferencia, la cotización de los jugadores argentinos en la Premier con seguridad superaría los USD 600 millones, largamente por sobre las exportaciones argentinas a todo el Reino Unido (no solo Inglaterra) en 2025.

Cinco titulares argentinos, en la Premier League

El plantel de la Selección que este miércoles a las 16 (hora argentina) buscará su pase a la final, tiene cinco titulares que se desempeñan en la Premier League, la división top del fútbol inglés: Emiliano “Dibu” Martínez defiende el arco del Aston Villa. En la zaga central, Cristian “Cuti” Romero y Lisandro “Licha” Martínez son, respectivamente, pilares defensivo del Tottenham Hotspur y del Manchester United. Enzo Fernández es volante creativo del Chelsea; y Alexis Mac Allister hace lo propio en el Liverpool. Los cinco fueron campeones con sus clubes esta temporada. Sus valores combinados, según Transfermarkt, superan los 257 millones de euros, igual a USD 293 millones.

PUBLICIDAD

]Garnacho, Senesi, Castellanos, Buendia y Buonaotte, otros jugadores argentinos en la primera división del fútbol inglés

A ese grupo se suman nombres que completan el cuadro. Marcos Senesi, suplente en el plantel de Lionel Scaloni, es un defensor que brilló en el Bournemouth y jugará la próxima temporada para el Tottenham, junto a Romero, y está valuado en 25 millones de euros. Y Valentín Barco, flamante refuerzo del Chelsea, suma otros 40 millones.

Pero hay más jugadores argentinos en el fútbol inglés. Entre ellos se destacan Alejandro Garnacho, extremo que el año pasado llegó al Chelsea desde el Manchester United por 40 millones de libras y cuyo futuro sigue sin resolverse, cuya cotización en Transfermakt es de aporta 28 millones de euros, igual que la de Valentín “Tati” Castellanos, también delantero y actualmente en el West Ham.

PUBLICIDAD

Siempre en euros (que vale 1,14 dólares) Emiliano Buendía cotiza en 16 millones, Carlos Alcaraz y Claudio Echeverri cotizan en 15 millones cada uno (este último, cuya ficha pertenece al Manchester City, está jugando a préstamo en el Girona, de España), Nicolás Domínguez (15 millones), Facundo Buonanotte (12 millones), Aaron Anselmino (10 millones), Julio Soler (8 millones) y el arquero Walter Benítez (4 millones).

En sentido contrario, un combo de razones económicas y futbolísticas hace que no haya ningún futbolista inglés jugando en la primera división del fútbol argentino. En ese sentido, el balance bilateral es, en divisas, claramente superavitario para la Argentina y mucho más que en el terreno comercial, ya que los saldos del comercio de bienes de Argentina con el Reino Unidos, aunque positivos, fueron limitados en los últimos años: USD 1,5 millones en 2023, USD 166 millones en 2024 y USD 84 millones en 2025, precisa el Trademap del International Trade Centre.

PUBLICIDAD

Según la Cancillería argentina, el principal producto que la Argentina vende al Reino Unido son residuos y desechos de la industria alimentaria —básicamente harina y pellets de soja— por USD 274 millones, lo que representa el 47% del total exportado. Le siguen las bebidas, licores y vinagre con USD 92 millones —rubro liderado por el Malbec— y las semillas oleaginosas con USD 70 millones. El conjunto de los cinco principales rubros de exportación suma USD 482 millones.

La operación que haría una gran diferencia

Julián Alvarez: lo quiere el Arsenal cuyo DT, el español Mikel Arteta, pidió definir la negociación EFE/ Kenneth Fernández

La situación de Álvarez es la que más atención concentra en el mercado. El delantero cordobés, autor del gol que abrió el camino a la victoria en el partido por cuartos de final contra Suiza, ya jugó en el fútbol inglés, más precisamente en el Manchester City, desde donde fue transferido al Atlético de Madrid, aunque su sueño es jugar en el Barcelona.

PUBLICIDAD

El club catalán ya hizo una oferta por su pase, pero el Atlético rechazó los 100 millones de euros ofrecidos y llegó a burlarse públicamente de la propuesta en redes sociales. Real Madrid también exploró la opción y desistió.

Arsenal, según reportó Football Insider, preparaba una oferta formal, aunque la discreta participación de Álvarez en el torneo —Lionel Scaloni lo utilizó como suplente en los primeros partidos— generó dudas internas en el club londinense sobre si vale la pena pagar el precio que exige el club colchonero, que no baja de los 150 millones de euros. De todos modos, luego de la actuación y el golazo contra Suiza, este domingo medios londinenses reportaron que el DT del Arsenal, el español Mikel Arteta, pidió definir lo más rápidamente posible la operación.

PUBLICIDAD

El técnico del Atlético, Diego Simeone, prometió públicamente que el futuro de su delantero estrella quedará “resuelto” tras el Mundial. Mientras tanto, el club madrileño habría intentado retenerlo con la promesa de dos incorporaciones de peso para la próxima temporada: precisamente Mac Allister y Cuti Romero, los dos argentinos de la Premier que el Atlético quiere sumar a su plantilla.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra se jugará este miércoles 15 de julio a las 16 horas (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El día anterior, España y Francia disputarán la otra llave por un lugar en la final.

PUBLICIDAD