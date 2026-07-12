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Policía Nacional Civil en Guatemala cumple 29 años y lo celebran con un desfile en el Centro Histórico

Bernardo Arévalo destacó el rol de la fuerza policial y dijo que reforzarán la institución con nuevos agentes en Guatemala

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Guatemala conmemoró el 29 aniversario de la Policía Nacional Civil con un desfile institucional encabezado por Bernardo Arévalo en el centro histórico.
Durante el desfile se mostró la capacidad técnica y operativa de la policía guatemalteca. (PNC Guatemala) (PNC Guatemala)

Guatemala conmemoró 29 años de la Policía Nacional Civil (PNC) con un desfile institucional encabezado por el presidente Bernardo Arévalo en el centro histórico de la ciudad capital. El acto, que se llevó a cabo este domingo 12 de julio, reunió a autoridades, delegaciones internacionales y representantes de distintas fuerzas de seguridad.

El mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, destacó durante la jornada el papel de la PNC en la protección ciudadana. “El camino recorrido durante estos veintinueve años no ha sido fácil. Ha sido un camino lleno de retos complicados, pero lleno también de oportunidades y éxitos que hemos sabido aprovechar como sociedad y que nos dan la certeza de que la doctrina de la seguridad democrática es el camino correcto", dijo durante un discurso dictado frente a la Plaza de la Constitución.

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El mandatario guatemalteco recordó que durante los primeros años, a partir de la fundación de este cuerpo policial, Guatemala vivió una de sus temporadas más violentas.

“Habíamos concluido una guerra interna, pero una nueva forma de violencia, la violencia de las pandillas, del crimen organizado, invadía nuestras calles y perturbaba la tranquilidad. La violencia era tan grande que parecía imparable, pero el esfuerzo sostenido de las autoridades y de la PNC, así como la valentía y el profesionalismo de sus agentes, han contribuido a que hoy, en 2026, Guatemala experimente la mitad de los homicidios que sufríamos en 2010″.

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Guatemala conmemoró el 29 aniversario de la Policía Nacional Civil con un desfile institucional encabezado por Bernardo Arévalo en el centro histórico.
En el aniversario de la PNC estuvo presente el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, así como el ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, y otras autoridades de Gobierno. (PNC Guatemala) (PNC Guatemala)

Además indicó que está consciente que la violencia que vive el país es consecuencia del crimen organizado, por lo que, según el Presidente, han concentrado sus esfuerzos a "golpear y a desarticular esas bandas criminales“, ejemplificándolo con cifras de decomisos, capturas y colaboración con socios estratégicos, como Estados Unidos.

Recuerda a los mártires

Durante su discurso, Arévalo recordó la jornada violenta que se vivió a principios de 2026, cuando 11 agentes de la PNC fallecieron víctimas del crimen organizado, quienes respondieron con terror al traslado de líderes de las pandillas del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha.

“Hoy nos corresponde recordar las vidas de estos 11 agentes, honrar su sacrificio, renovar nuestro propio compromiso con la protección de todas las familias en Guatemala”, dijo y aseguró que la mejor forma de hacerlo es fortaleciendo la institución, para lo cual se espera la graduación de 3,200 policías civiles más.

Guatemala conmemoró el 29 aniversario de la Policía Nacional Civil con un desfile institucional encabezado por Bernardo Arévalo en el centro histórico.
Las mujeres se incorporaron a la policía después de su transformación civil. (PNC Guatemala) (PNC Guatemala)

Festejan con un desfile

El evento inició en la 20 calle y 6ª avenida de la zona 1 de Ciudad de Guatemala y finalizó frente al Palacio Nacional de la Cultura. Junto al presidente participaron el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y altos mandos de la Policía Nacional Civil. El desfile incluyó la participación de las distintas especialidades de la PNC, alumnos y caballeros cadetes de la Academia Nacional de Policía de Honduras, así como escoltas y delegaciones del Ejército de Guatemala y del Sistema Penitenciario.

Entre las agrupaciones presentes, la banda marcial del Colegio San José de los Infantes acompañó la marcha institucional. Durante la celebración, diversas fuerzas policiales realizaron demostraciones de maniobras y capacidades operativas, presentando ante las autoridades y el público asistentes las destrezas adquiridas por los agentes de la PNC y sus unidades especializadas.

Guatemala conmemoró el 29 aniversario de la Policía Nacional Civil con un desfile institucional encabezado por Bernardo Arévalo en el centro histórico.
El Gobierno de Guatemala concentró sus esfuerzos en golpear y desarticular bandas criminales con capturas, decomisos y cooperación con Estados Unidos. (PNC Guatemala) (PNC Guatemala)

El aniversario de la Policía Nacional Civil fue reconocido por las principales autoridades del país, que resaltaron la importancia de la institución para la seguridad y el desarrollo de Guatemala. El acto protocolario buscó reafirmar la misión de la PNC, así como fortalecer la cooperación con otras fuerzas de seguridad y organismos internacionales.

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