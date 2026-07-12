Dengue mantiene en alerta a Honduras mientras autoridades advierten sobre aumento de enfermedades prevenibles

Las autoridades de salud pidieron eliminar criaderos de mosquitos, almacenar agua de forma adecuada y consultar ante síntomas de dengue. REUTERS/Fredy Rodriguez

El Distrito Central continúa como la zona con mayor incidencia de dengue en Honduras, con los adolescentes y adultos jóvenes como los grupos más afectados por la enfermedad, según informó el director del Hospital Escuela, Darío Zúniga. A esta situación se suma la preocupación del sector salud por el incremento de casos de sarampión y tosferina, padecimientos prevenibles mediante vacunación.

El director del centro hospitalario del país explicó que, tras el seguimiento de los pacientes atendidos, se ha identificado una mayor vulnerabilidad del dengue entre personas en etapas de adolescencia y juventud, sectores de la población que concentran una parte importante de los casos registrados en la capital hondureña.

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De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud (Sesal), Honduras acumula hasta la fecha 5 mil 64 casos de dengue clásico y 89 casos de dengue grave, una situación que mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias debido al comportamiento de la enfermedad y al riesgo de complicaciones en pacientes que desarrollan cuadros severos.

El Distrito Central continúa siendo considerado el principal foco de transmisión del dengue en el país, al concentrar mil 184 casos, equivalente al 24 % del total nacional. Después de esta zona, el departamento de Choluteca registra también una alta incidencia de contagios.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias mantienen el llamado a la población para reforzar las medidas de prevención, especialmente la eliminación de criaderos del mosquito transmisor del dengue, el almacenamiento adecuado de agua y la atención temprana ante síntomas como fiebre, dolor muscular, malestar general y signos de alarma.

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El sistema sanitario de Honduras también enfrenta el aumento de sarampión y tosferina por nuevos casos de enfermedades prevenibles con vacunación.

Además del dengue, el sistema sanitario enfrenta el reto del aumento de enfermedades que pueden prevenirse mediante esquemas completos de vacunación, entre ellas el sarampión y la tosferina, padecimientos que han generado preocupación por la aparición de nuevos casos en el territorio nacional.

Para el doctor Carlos Umaña atribuyó parte del incremento de estas enfermedades a la falta de cumplimiento de los esquemas de vacunación infantil, señalando que algunos padres han dejado de acudir a los establecimientos de salud para aplicar las dosis correspondientes a sus hijos.

Según datos compartidos por el galeno, Honduras registra actualmente 12 casos confirmados de sarampión y 15 fallecimientos asociados a la tosferina, enfermedades que pueden representar un alto riesgo principalmente para niños que no cuentan con la protección necesaria.

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Umaña recordó que la Secretaría de Salud mantiene disponibles las vacunas contra ambas enfermedades y cuestionó la resistencia de algunos sectores de la población motivada por creencias o información falsa relacionada con los efectos de las vacunas.

Honduras registra 12 casos confirmados de sarampión y 15 fallecimientos asociados a la tosferina, mientras Salud insiste en completar la vacunación. EFE/ Gustavo Amador

El especialista enfatizó que los estudios científicos han demostrado la seguridad de los procesos de inmunización y afirmó que la vacunación representa una herramienta fundamental para evitar complicaciones graves y reducir la mortalidad causada por enfermedades infecciosas.

Las autoridades sanitarias reiteraron que la prevención continúa siendo la principal estrategia para contener estos padecimientos, por lo que instaron a la población a acudir a los centros de salud, completar los esquemas de vacunación y mantenerse vigilante ante cualquier señal de alerta.

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El llamado se mantiene especialmente dirigido a padres de familia, jóvenes y comunidades con mayor número de casos, con el objetivo de reducir la transmisión de enfermedades y evitar que los servicios hospitalarios enfrenten una mayor presión durante la temporada epidemiológica.