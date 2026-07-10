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Todo lo que sabemos sobre ‘Licántropo’, la nueva película del director de ‘Nosferatu’: una ‘reinterpretación’ del mito del hombre lobo

Robert Eggers estrenará en diciembre su nueva película, en la que vuelve a basarse en las leyendas populares para componer una fantasía oscura contemporánea

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Sé testigo de la experiencia más visceral e inquietante de Robert Eggers hasta la fecha. Focus Features presenta WERWULF, un relato estremecedor sobre la devoción, la condenación y el demonio interior.

El director Robert Eggers se ha convertido en uno de los directores de cine fantástico más coherentes, personales y efectivos del panorama actual. Después de su debut con La bruja (2015), ha ido desarrollando una carrera basada en el folclore tradicional y en la reinvención de algunas de las historias de horror tradicionales.

Así, después de su adaptación de Nosferatu, le toca el turno al mito del hombre lobo en su nueva película, Werwulf, que en nuestro país se titulará Licántropo y se estrenará el próximo 25 de diciembre.

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La historia, de nuevo inscrita dentro del terror gótico, nos sitúa en la Inglaterra del siglo XIII, donde una criatura misteriosa convierte las leyendas locales en una amenaza real para los habitantes de una zona rural envuelta en niebla.

Lobos en vez de vampiros

El director recupera como trío protagonistas a tres de los actores con los que ya trabajó en Nosferatu: Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp y Willem Dafoe. El tráiler, presenta a Taylor-Johnson como la criatura titular y muestra una transformación física que desata el terror entre los vecinos.

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Las imágenes arrancan con un niño en el centro de un ritual que terminará por convertirlo en la bestia, antes de que ese personaje pase a estar encarnado por el intérprete mientras se escucha la frase: “No le temas a la oscuridad. Abrázala”.

Aaron Taylor-Johnson en 'Licántropo', de Robert Eggers
Aaron Taylor-Johnson en 'Licántropo', de Robert Eggers

La nueva producción también de incorpora a Ralph Ineson, que ya formó parte del universo creativo del director. El reparto se completa con Jack Morris, Jan Bijvoet, Ritchi Edwards y Bodhi Rae Breathnach.

Chris Columbus y Eleanor Columbus, de Maiden Voyage, figuran como productores ejecutivos. La producción corre a cargo de Focus Features junto a Eggers y Sjón, que vuelven a colaborar después de haber ‘coescrito’ El hombre del norte en 2022.

Lily-Rose Depp interpretaría a la esposa del protagonista y su personaje tratará de poner fin a la maldición que lo consume. Willem Dafoe volvería a ocupar el papel del personaje con mayor conocimiento sobre la naturaleza de la bestia.

El director sigue apostando por la estética oscura que ha definido la filmografía del cineasta desde La bruja, El faro o El hombre del norte.

Reinterpretar la mitología

En una entrevista concedida a la revista Esquire, Egger explicó que ambientar la trama en el pasado le permitía “reiniciar” la mitología: “Lo bueno de volver al pasado es que puedes pulsar un botón de reinicio. Así que todos los clichés de ser mordido por un hombre lobo y las balas de plata, y muchas cosas que se han vuelto casi camp, no existen en la mitología de esta película”, dijo al medio.

Eggers sostuvo que el film no exigirá referencias previas al género: “Así que no necesitas haber visto El hombre lobo de Lon Chaney Jr. o Un hombre lobo americano en Londres para entender lo que está pasando aquí”.

Aaron Taylor-Johnson en 'Licántropo', de Robert Eggers
Aaron Taylor-Johnson en 'Licántropo', de Robert Eggers

Sobre la elección temporal, el director señaló que su investigación lo llevó a vincular el relato con la desaparición de los lobos en Inglaterra: “Básicamente, por protecciones para el comercio de lana, hubo un gran esfuerzo por deshacerse de todos los lobos en Inglaterra. Fue bastante exitoso. Así que la película transcurre alrededor de 1300, y eso es lo más tarde que podía ser porque una vez que no hubo lobos en Inglaterra, ya no hubo más leyenda de hombres lobo en Inglaterra”.

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