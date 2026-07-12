El verano parisino de Wanda Nara y sus cuatro hijos: paseos, reencuentros entre hermanos y compras de lujo

Entre recorridas por la ciudad, momentos de hermanos y guiños a la moda, Wanda Nara mostró cómo vive el inicio de unas vacaciones soñadas en París con cuatro de sus hijos (Instagram)

París volvió a ser el escenario de una postal familiar para Wanda Nara, quien decidió hacer una pausa en la rutina y regalarse unos días de vacaciones junto a cuatro de sus hijos y su pareja, Martín Migueles. La empresaria aterrizó en la capital francesa y, fiel a su estilo, abrió de inmediato la ventana de su intimidad para compartir con sus seguidores cada detalle de este nuevo capítulo en su vida. Desde los primeros minutos, las redes sociales se llenaron de imágenes que permitieron dar un vistazo de cómo transcurren las primeras horas de descanso: recorridas por las calles icónicas de la ciudad, reencuentros entre hermanos, salidas con amigos y un shopping de lujo que ya es parte de la tradición familiar.

La jornada comenzó con Wanda capturando la esencia de París en una postal donde el cielo despejado y los edificios clásicos anticipaban un itinerario repleto de planes. Poco después, los chicos se reencontraron con amigos en el hotel y no dudaron en posar juntos, relajados y sonrientes, dejando en claro que la ciudad también puede sentirse como un nuevo hogar, aunque sea por unos días. Entre las protagonistas de la aventura se destacó Francesca, la hija mayor de la empresaria con Mauro Icardi, que apostó por un look cómodo y urbano: short de denim, remera estampada con nombre y rostro de su mamá, zapatillas y un pañuelo en la cabeza, sumados a una cartera negra con detalles metálicos. En cada foto, la nena se mostró recorriendo las calles parisinas, sumando actitud y frescura en cada paso y acaparando elogios tanto entre sus seguidores como en los grupos familiares.

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Las historias de Nara también reflejaron la complicidad y el cariño entre hermanos. Benedicto, el tercero de los varones, fue protagonista de una de las escenas más tiernas y divertidas del viaje al cargar en brazos a Francesca mientras cruzaban la vereda. El gesto se repitió varias veces y la empresaria lo destacó con la palabra “Hermanos” y un corazón rojo, celebrando ese vínculo inquebrantable que se mantiene firme incluso lejos del hogar. Más tarde, los chicos siguieron la caminata en grupo, entre risas, charlas y juegos, siempre con el telón de fondo de las calles y los edificios parisinos.

A tan solo un día de su llegada a la capital francesa, Wanda salió a dar un paseo junto a sus hijos cen una jornada soleada

Con una pañoleta en la cabeza y un bolso negro adornado, Francesca apostó por sacar a relucir su pasión por la moda

Uno de los momentos más especiales llegó cuando Benedicto y Constantino se reencontraron con amigos que hicieron durante la época en la que vivían en París, cuando Mauro Icardi jugaba en el PSG. La empresaria retrató el reencuentro en la habitación del hotel: los chicos posaron juntos, distendidos y sonrientes, recuperando esa complicidad que construyeron en aquellos años de vida compartida en la capital francesa. La instantánea, acompañada del mensaje “Amigos de París”, reflejó la importancia de esos lazos que trascienden el paso del tiempo y las distancias.

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El paseo incluyó una parada en una reconocida perfumería, donde Francesca y su hermana menor, Isabella, se divirtieron explorando estantes y sumando productos a sus canastas. Wanda registró el momento y dejó ver el entusiasmo de las chicas por la experiencia, fiel al estilo de las vacaciones familiares donde el disfrute y los pequeños lujos se combinan en cada salida. Como broche del recorrido, la empresaria retrató a Francesca frente a un café icónico de París, luciendo su outfit y posando con una remera estampada que lleva su propio nombre, un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores y que terminó de sellar el toque personal de la escapada.

Benedicto llevando a Francesca en brazos por una calle arbolada de París

Durante una caminata por una calle de París, la empresaria capturó el momento entre hermanos de sus hijos

Constantino y Benedicto López se reencontraron con amigos durante su llegada a la capital francesa

Detrás de la armonía y la alegría de este viaje, hay una historia reciente marcada por las distancias. Nara pasó un mes sin ver a sus dos hijas, que comparte con Icardi. El delantero del Galatasaray aprovechó el parate del Mundial 2026 para viajar a la Argentina y pasar tiempo con las niñas. Cuando ese tiempo terminó, Icardi partió rumbo a Miami junto a la China Suárez y las pequeñas regresaron al cuidado de su madre. La reunión familiar completa, tras semanas de separación, duró apenas 12 horas, pero alcanzó para los abrazos y para preparar las valijas antes de iniciar la travesía hacia París.

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Así, Wanda, Francesca, Isabella, Benedicto y Constantino, dos de los tres hijos que la empresaria tuvo con Maxi López, y Migueles, su pareja, se subieron a un vuelo en primera clase de Lufthansa rumbo a la capital francesa. Por su parte, Valentino López, el mayor de los hijos de la conductora con el exdeportista, no figuró entre los viajeros; su inicial no apareció en ninguna de las pasaporteras compartidas en redes. En ese entonces, la última historia que cerró la secuencia fue tan sencilla como contundente: “Hasta la vuelta”.

Las hijas de Wanda Nara visitaron una tienda de cosméticos en París, llevando cestas con productos de belleza durante sus compras de verano

Francesca, la hija mayor de Wanda y Mauro Icardi, lució un look juvenil durante sus primeros paseos por la ciudad francesa (Instagram)

Con París como telón de fondo, las vacaciones de Wanda reunieron todos los condimentos que la definen: familia, moda, pequeños lujos y la búsqueda constante de momentos para atesorar. La empresaria, lejos del bullicio mediático y cerca de sus afectos, demuestra una vez más que el verdadero lujo está en el tiempo compartido y en la capacidad de transformar cada viaje en una colección de recuerdos únicos. Mientras tanto, sus seguidores acompañan cada paso, atentos a las próximas postales que dejarán estas vacaciones bajo el cielo parisino.

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