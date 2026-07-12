Crimen y Justicia

Un llamado anónimo frustró una maniobra para ingresar cocaína a Chaco: hay una embarazada detenida

La joven de 20 años fue interceptada por la Policía cuando descendía de un colectivo de media distancia

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Detuvieron a una mujer embarazada que llevaba cocaína oculta en sus partes íntimas en Chaco

Una mujer embarazada de 20 años fue detenida en la ciudad de Villa Ángela, provincia del Chaco, tras intentar ingresar cocaína oculta en sus partes íntimas. El operativo antidrogas, realizado por la División Operaciones Drogas Interior Villa Ángela de la Policía del Chaco, permitió incautar más de 51 gramos de la droga. La sospechosa quedó a disposición de la Justicia por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, la investigación comenzó a partir de un llamado anónimo que advertía que una pasajera llegaría a Villa Ángela en un colectivo de media distancia con estupefacientes ocultos. Con esa información, y por disposición de la Fiscalía de Investigación Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña, los efectivos montaron un operativo de vigilancia en la Terminal de Ómnibus y en distintas paradas de colectivos de la ciudad para localizar a la sospechosa.

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La espera dio resultado. Cuando los agentes identificaron a la joven y realizaron un primer control, encontraron pequeñas dosis de una sustancia blanquecina, un teléfono celular, anotaciones que ahora forman parte de la investigación y los pasajes del viaje que había realizado hasta Villa Ángela.

Chaco droga detenida
Una médica encontró un envoltorio cilíndrico en las partes íntimas de la sospechosa

Sin embargo, los investigadores sospechaban que llevaba una cantidad mayor de estupefacientes oculta en su cuerpo. Como la mujer manifestó que cursaba un embarazo, fue trasladada al Hospital “Salvador Mazza”, donde una médica realizó la revisión correspondiente y constató que ocultaba un envoltorio cilíndrico en la cavidad vaginal, el cual fue extraído durante el examen.

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La sustancia fue sometida a una prueba de campo, que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 51,16 gramos.

Por disposición de la Fiscalía, los efectivos secuestraron la droga, el teléfono celular, las anotaciones y los pasajes de colectivo, elementos que serán incorporados a la investigación para determinar el origen y el destino del cargamento.

La mujer fue notificada formalmente de su aprehensión por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 y quedó a disposición de la Justicia.

Chaco droga detenida
La cocaína incautada y la detenida se encuentran a disposición de la Justicia

El caso se suma a otros procedimientos antidrogas realizados en la provincia durante los últimos meses. A principios de mayo, la Policía del Chaco detuvo en Resistencia a un hombre que permanecía prófugo desde hacía más de dos meses por una causa vinculada con la comercialización de estupefacientes.

La captura se produjo durante un patrullaje de la División Microtráfico Metropolitana en el barrio La Liguria. El sospechoso tenía un pedido de captura vigente emitido por la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1.

La investigación se había iniciado tras un allanamiento realizado a fines de febrero, en el que se secuestraron 65 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular, aunque el principal acusado había logrado escapar en aquella oportunidad.

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