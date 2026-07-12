Partidos políticos de El Salvador celebran votaciones internas rumbo a 2027

Nuevas Ideas inició una votación interna para definir candidatos a presidente, vicepresidente, diputados de la Asamblea Legislativa y alcaldes para las elecciones de 2027 en El Salvador. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

Afiliados del partido Nuevas Ideas iniciaron este domingo un proceso de votación interna para definir a sus candidatos a presidente y vicepresidente, diputados de la Asamblea Legislativa y alcaldes para las elecciones de 2027. El evento se desarrolla en las 14 sedes departamentales del partido oficialista, donde los votantes residentes en El Salvador utilizan dispositivos electrónicos para sufragar, mientras que quienes residen en el extranjero participan a través de una modalidad remota.

El proceso de Nuevas Ideas abarca todo el territorio nacional y permanece abierto hasta las 5:00 de la tarde. La cifra exacta de afiliados habilitados para votar aún no ha sido revelada por el partido, que mantiene bajo reserva la actualización de su padrón. Las sedes reportan una afluencia constante de militantes desde las primeras horas de la jornada.

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Uno de los puntos de mayor actividad se registró en la sede departamental de San Salvador, donde Mario Durán, actual alcalde de la capital, ratificó su candidatura como planilla única para buscar un tercer período consecutivo al frente de la comuna central. La postulación quedó formalizada tras emitir su voto en el marco del proceso interno, con vistas a consolidar su liderazgo en la administración municipal para el próximo ciclo electoral.

En declaraciones públicas, Durán remarcó la dimensión del partido y la participación ciudadana. “Nos sentimos orgullosos, somos el partido más grande de todos los tiempos en El Salvador; la historia así lo dice. Ver a todas estas personas desde temprano lo llena de alegría y el corazón palpita más rápido. Los proyectos se ven y el cambio en el país es evidente”, manifestó durante la jornada. La declaración, pronunciada ante la militancia, buscó destacar el respaldo y la organización del proceso interno.

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El proceso interno de Nuevas Ideas se desarrolla en las 14 sedes departamentales y permite el voto electrónico en El Salvador y la participación remota de la diáspora. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

El sistema de votación implementado por Nuevas Ideas contempla tecnología para agilizar el conteo y garantizar la transparencia. El partido no ha detallado el número de precandidatos inscritos para cada cargo, aunque la expectativa se centra en definir una oferta electoral robusta para las elecciones generales de 2027. La participación de los salvadoreños en el exterior se considera uno de los elementos distintivos de esta convocatoria, pues el mecanismo remoto amplía el espectro de inclusión de la diáspora.

Durante la jornada, observadores internos y representantes de la dirección nacional supervisan el desarrollo del proceso. El partido no ha reportado incidentes mayores ni irregularidades hasta el momento. El proceso de selección de candidatos se perfila como uno de los más amplios.

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Una mano genérica deposita una boleta en una urna transparente con la etiqueta 'El Salvador', simbolizando la participación de la diáspora salvadoreña en el extranjero, con banderas de El Salvador y Estados Unidos de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sindicalista se postula como candidato presidencial

En paralelo al proceso de Nuevas Ideas, otras agrupaciones políticas también activaron sus mecanismos internos este domingo. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) formalizó la inscripción de Rafael Aguirre, médico y secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), como precandidato presidencial para los comicios de 2027. La inscripción tuvo lugar a las 11:00 de la mañana en la sede central del partido, acompañada de una conferencia de prensa para oficializar la apertura del proceso. La dirigencia del FMLN resaltó el respaldo de organizaciones sociales y de derechos humanos al aspirante. En cuanto a la fórmula vicepresidencial, Aguirre mencionó que existen varias opciones, entre ellas Efraín Benítez Andrade, aunque será la militancia quien defina el acompañante en la contienda.

La prueba interna permitió al Tribunal Supremo Electoral detectar riesgos potenciales y definir oportunidades de mejora antes de los comicios de 2027 en El Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Vamos llamó a elecciones virtuales

De manera simultánea, el partido Vamos convocó a su militancia para participar en las elecciones internas que se realizarán el 12 de julio para los residentes en El Salvador y el 26 de julio para los salvadoreños en el exterior. El proceso tiene como objetivo elegir 60 candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa, sus respectivos suplentes y 17 candidatos a alcaldes con sus respectivas planillas de concejales. El partido Vamos limitará su participación a 17 municipios, entre los que figuran Santa Ana Centro, Sonsonate Oeste, La Libertad Costa, San Salvador Centro, San Salvador Norte, San Salvador Sur, San Salvador Este y Cabañas Oeste, entre otros. No se ha especificado la cantidad de afiliados aptos para votar en el proceso de selección interna.

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De forma paralela el Partido de Concertación Nacional (PCN) convocó a su militancia para llevar a cabo las elecciones internas en el distrito de Acajutla, Sonsonate Oeste y la planilla a Diputados del Sonsonate para los comicios del 2027.