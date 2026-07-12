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El sorprendente elogio de un famoso futbolista brasileño a la selección argentina: “Es una locura”

Deyverson subrayó la entrega de los jugadores para ayudar a Lionel Messi con el objetivo de llegar al bicampeonato en el Mundial. “Todos corren para él”, afirmó

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El elogio del brasileño Deyverson a la selección argentina

El delantero brasileño Deyverson elogió con fervor a la selección argentina tras la victoria sobre Suiza por 3 a 1 en el cruce por los cuartos de final del Mundial 2026, disputado este sábado en Kansas City. El atacante de Liga de Quito, de Ecuador, subrayó la actitud de los compañeros de Lionel Messi para disputar cada pelota como si fuese la última.

El punta publicó un video en sus historias de Instagram en el que reconoció, pese a la rivalidad con Brasil, el nivel de entrega de los jugadores argentinos en torno a su capitán.

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“Yo soy brasileño hasta la muerte, pero hermano, lo que corren los argentinos para Messi, lo que pelean, lo que luchan. Es una locura, hermano", dijo Deyverson en el video, en el que repitió la frase “es una locura” en varias ocasiones para subrayar la intensidad del colectivo argentino.

El delantero, nacido en Río de Janeiro hace 35 años, no se limitó a elogiar el esfuerzo físico del equipo. Señaló un momento puntual del partido para ilustrar su argumento: “Messi ha perdido un balón ahora y los jugadores están ahí luchando, peleando. Todos los jugadores de Argentina corren para él“. En el video también incluyó un sticker de Messi besando la Copa del Mundo, imagen que quedó grabada en la memoria colectiva del fútbol tras el título en Qatar 2022.

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El mensaje de Deyverson no pasó inadvertido, sobre todo por la rivalidad histórica entre Argentina y Brasil en el fútbol sudamericano. Que un futbolista del país vecino reconociera públicamente la dinámica de equipo de la selección campeona del mundo le otorgó al video una repercusión inmediata en las redes sociales.

Mundial 2026 - Agentina 3 - Suiza 1

El partido que motivó las palabras del delantero fue un ejemplo de la resistencia argentina. Mac Allister abrió el marcador en el minuto 10 con un remate de cabeza tras un córner de Messi, pero Suiza empató a través de Dan Ndoye en el 67 y presionó durante todo el tiempo reglamentario con un hombre menos. Fue Julián Álvarez quien rompió el empate en el minuto 112 con un disparo desde fuera del área que se coló por el ángulo superior izquierdo, y Lautaro Martínez cerró el marcador en el 120+1 para fijar el resultado final en 3 a 1.

El triunfo le permitió a Argentina avanzar a las semifinales del torneo por tercera vez en cuatro ediciones. El próximo miércoles 15 de julio, desde las 16 horas de Argentina, el equipo de Messi se medirá ante Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en un duelo que no tenía antecedentes en competencias oficiales desde hace 24 años. La última vez fue en Corea-Japón 2002, con triunfo para los ingleses 1-0 con un gol de penal de David Beckham.

Deyverson, que llegó a Liga de Quito en enero de 2026 como agente libre tras su paso por Fortaleza, tiene una larga trayectoria en el fútbol sudamericano y europeo. Pasó por clubes como Palmeiras, donde fue figura en el bicampeonato de la Copa Libertadores de 2021, Atlético Mineiro, Levante, Alavés y Getafe, entre otros. Su nombre quedó asociado al fútbol continental por sus actuaciones en el Brasileirao y en las copas de la Conmebol.

La otra semifinal del Mundial 2026 enfrentará a Francia y España el martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas. El ganador de ese cruce aguardará al vencedor de Argentina-Inglaterra en la final del torneo el domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium.

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