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Imagen reveladora: Nico Paz mostró la prueba del pico de estrés que sufrió durante la clasificación a la semifinal del Mundial

Una historia del joven de 21 años confirmó la tensión que se vivió en el banco de suplentes en medio del triunfo en tiempo extra contra Suiza

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La divertida historia de Nico Paz para mostrar el pico de estrés que sufrió durante la clasificación contra Suiza (REUTERS/Marco Bello)
La divertida historia de Nico Paz para mostrar el pico de estrés que sufrió durante la clasificación contra Suiza (REUTERS/Marco Bello)

La selección argentina protagonizó los partidos más vibrantes de la fase eliminatoria del Mundial 2026 y el triunfo por 3 a 1 sobre Suiza en tiempo extra para avanzar a las semifinales no fue la excepción. Nico Paz, quien fue suplente, reflejó la situación al mostrar en redes el estrés que le provocó desde el banco el desarrollo del partido en Kansas City: el mediocampista compartió que su dispositivo biométrico marcó un nivel elevado de estrés y tensión.

El volante del Como de la Serie A siguió todo el encuentro desde el banco de suplentes y luego publicó en una historia de Instagram la medición registrada por su prenda inteligente: el dispositivo biométrico captó un nivel de 2,7 de estrés. A la captura le agregó “¡Vamos Argentina!”, un emoji tímido y la bandera nacional albiceleste.

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Ese sistema forma parte de una de las innovaciones tecnológicas habilitadas en esta Copa del Mundo y aprobadas por la FIFA. Los jugadores pueden usar indumentaria con sensores que registran variables físicas en tiempo real, entre ellas la frecuencia cardíaca y los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés.

La información llega durante el partido al cuerpo técnico, que la utiliza para evaluar el estado de cada futbolista. Esos datos permiten detectar quién mantiene la calma y qué integrantes del plantel atraviesan niveles de ansiedad que pueden incidir en el rendimiento, además de aportar elementos para definir cambios o administrar cargas.

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El monitor de estrés que publicó Nico Paz durante el partido entre Argentina y Suiza (@nicopaz1o)
El monitor de estrés que publicó Nico Paz durante el partido entre Argentina y Suiza (@nicopaz1o)

Con 21 años, Nico Paz es el jugador más joven del plantel argentino en este Mundial y únicamente sumó minutos contra Argelia y Jordania en la fase de grupos. Pese a esto, Lionel Scaloni remarcó que es muy valorado, al igual que los otros jugadores más chicos de la delegación.

“Los chicos, si tienen que entrar van a entrar, van a entrar. Hoy entró el Flaco López, y lo hizo muy bien. No hay problema de edad, no es que no entran porque son jóvenes. Vamos haciendo según el equipo lo requiera, pero me puedo equivocar. Barco y Simeone jugaron. Cuando vea que tienen que jugar, lo van a hacer. Analizamos el partido”, argumentó el entrenador tras el triunfo contra Suiza.

Nacido en España, completó allí su formación y debutó en el Real Madrid, pero cuando tuvo que elegir selección se inclinó por la camiseta argentina. Hace algunos días, en una entrevista con el sitio oficial de la FIFA, el volante explicó que ese vínculo nació en su casa y tuvo a su padre como figura decisiva. “Es un orgullo muy grande, un sueño que tengo desde que era chiquito. Mi padre desde chiquito me inculcó la pasión que tiene todo el país, me compraba las camisetas con mi nombre, siempre alentando desde un poco más lejos que los demás”.

Nico Paz jugó diez minutos contra Argelia y 61 frente a Jordania en su primer Mundial (REUTERS/Claudia Greco)
Nico Paz jugó diez minutos contra Argelia y 61 frente a Jordania en su primer Mundial (REUTERS/Claudia Greco)

El mediocampista es hijo del exfutbolista Pablo Paz, y atribuyó a ese recorrido parte de su propia convicción para imaginarse en ese escenario. “Me ayudó mucho y me enseñó mucho, que haya jugado en la selección y un Mundial me lo hace todo un poquito más fácil. Desde chiquito me ha hecho ver que era posible”.

Nico Paz también habló de la dimensión del momento que atraviesa en su primera Copa del Mundo, en un plantel que comparte con Lionel Messi en lo que se perfila como la despedida mundialista del capitán. “Intento ser consciente aunque es difícil porque lo que estoy viviendo es algo que le gustaría a todo el mundo: vivir un Mundial, con la Selección, el último de Leo…”.

En esa misma conversación, descartó cualquier comparación con el capitán argentino. “Es increíble vivirlo con él. Reemplazarlo no, porque es imposible: es el mejor de la historia y nunca va a haber uno como él. Es un orgullo compartir plantel con él y algunos minutos, como en los amistosos, un sueño”.

La próxima escala de la selección argentina será ante Inglaterra, el miércoles 15 de julio a las 16 (hora argentina) en Atlanta, por un lugar en la final. El cruce llegará después de un partido de alta tensión, incluso para quienes no sumaron minutos, tal como lo demostró Nico Paz.

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