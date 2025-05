El ascenso cruel y la caída estrepitosa de una leyenda de la CIA

El libro del día:"The Determined Spy", de Douglas Waller

Frank Wisner, una leyenda de la CIA y arquitecto clave del programa de operaciones encubiertas de la agencia, es un objetivo esquivo para un biógrafo. Los críticos de la agencia podrían describirlo como un hombre frío y calculador, que no tenía escrúpulos a la hora de usar métodos brutales para preservar la hegemonía de Estados Unidos en el extranjero. Otros podrían fijarse en sus últimos años, cuando fue consumido por el trastorno bipolar, y desarrollar grandes teorías sobre su condición mental y lo que significó para la política exterior estadounidense en general.

En The Determined Spy, Douglas Waller evita ambas trampas. En su lugar, ofrece un tratamiento detallado y matizado tanto del enorme papel de Wisner en los inicios de la CIA como de su enfermedad, dejando que el juicio recaiga en el lector.

En esencia, Waller cuenta dos historias: la mayor parte del libro aborda la carrera de Wisner, incluyendo sus aventuras en la precursora de la CIA durante la Segunda Guerra Mundial, la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS, por sus siglas en inglés), y su rol central en los golpes de Estado respaldados por Estados Unidos en Irán y Guatemala entre 1953 y 1954. Es una rica historia, extraída en su mayoría de archivos de la CIA recientemente desclasificados, que cubren todo, desde las intrigas burocráticas hasta los debates de política exterior al más alto nivel.

Los últimos capítulos describen cómo todo se desmoronó rápidamente. Internado en 1958, Wisner se sometió a terapia electroconvulsiva y experimentó un alivio por algunos años antes de que su situación empeorara nuevamente. Apartado del trabajo y luego obligado a retirarse, se quitó la vida en 1965, disparándose en la granja familiar en Maryland. Los desgarradores detalles provienen, en su mayoría, de entrevistas que Waller realizó con la familia de Wisner, incluidos sus hijos.

Pionero de la CIA

Nacido en una familia adinerada y casado con una animada dama de la alta sociedad, Polly Knowles, Wisner parecía tenerlo todo cuando empezó su carrera en un prestigioso bufete de abogados en Nueva York. Pero el derecho corporativo resultó aburrido, y cuando “Wild Bill” Donovan le pidió en 1943 que se uniera al esfuerzo de guerra y se sumara a su misteriosa organización, la OSS, era una oferta imposible de rechazar.

Bajo la cobertura de un teniente comandante de la Marina, Wisner se abrió camino como un genio organizativo: primero en El Cairo, luego en Estambul y, finalmente, en Bucarest, Rumanía, donde lideró un equipo que proporcionaba inteligencia militar a las fuerzas aliadas sin despertar sospechas entre los soviéticos.

También en Bucarest se endurecieron las opiniones de Wisner sobre la amenaza soviética, al presenciar cómo el Ejército Rojo saqueaba brutalmente Rumania y forzaba a civiles a abordar trenes con destino a la Unión Soviética, donde serían utilizados como trabajadores esclavos. Sin saber que Winston Churchill y Joseph Stalin habían llegado a un acuerdo secreto para dejar a Rumania como un estado satélite soviético a cambio de que los británicos mantuvieran influencia sobre Grecia, Wisner vio al país como víctima de la débil determinación de los Aliados. Esa amargura nunca lo abandonó.

Tras la guerra, la estrella de Wisner siguió ascendiendo. Trabajó con Allen Dulles, quien se convirtió en un amigo cercano, un aliado clave y, eventualmente, en su jefe como director de la CIA, y se abrió paso hasta Washington. Su llegada fue oportuna: el presidente Harry S. Truman había abolido la OSS, solo para darse cuenta de que necesitaba un servicio de espionaje para entender el nuevo orden mundial. El presidente estaba interesado en la recopilación y análisis de inteligencia, no en operaciones, pero Wisner logró encabezar una nueva organización, la Oficina de Coordinación de Políticas (OPC, por sus siglas en inglés), que se convirtió en el núcleo inicial de la política encubierta de Estados Unidos, incluyendo guerra económica y política, operaciones psicológicas (psyops) y propaganda.

Desde allí, Wisner lanzó ambiciosos proyectos de “poder blando”, como el Congreso por la Libertad Cultural y Radio Free Europe. Sin embargo, la OPC tuvo menos éxito al intentar ayudar a los grupos de resistencia anticomunista detrás del Telón de Acero, donde Estados Unidos se enfrentaba a un sistema de inteligencia soviético extenso y abrumador. Aun así, la reputación de Wisner había crecido lo suficiente para 1951, cuando se le asignó la redacción de un documento fundamental (apodado Magnitude Paper), aprobado por Truman, que pedía una gran expansión de las operaciones encubiertas. Como parte de esa reorganización, Dulles fue ascendido a subdirector de la CIA, mientras que Wisner se convirtió en subdirector de planificación de la agencia, supervisando todo el servicio clandestino.

El círculo social de Georgetown

Mientras tanto, Frank y Polly Wisner brillaban en la escena social de Washington D.C. y eran miembros clave del “círculo social de Georgetown”, que incluía a sus amigos cercanos Katharine y Phil Graham, propietarios del The Washington Post. Wisner trabajaba duro y festejaba con igual intensidad. A medida que crecían sus responsabilidades en la CIA, comenzaron a aparecer grietas: charlas incesantes, cambios de humor erráticos, consumo excesivo de alcohol y agotadoras jornadas impulsadas por adrenalina y poco descanso. Debido a que estas eran cualidades típicas entre los ambiciosos de Washington, sus amigos tendían a ver estos comportamientos como simples signos de presión.

El cambio de administración en enero de 1953 marcó otro punto de inflexión. Aunque Truman había fomentado la expansión de la CIA, él y su secretario de Estado, Dean Acheson, eran escépticos sobre el aventurerismo de EE.UU. en el extranjero, especialmente en países poscoloniales. Sin embargo, el presidente Dwight D. Eisenhower veía positivamente el uso de la CIA para expandir los objetivos de política exterior de Estados Unidos como un sustituto más económico y menos sangriento del poder militar, siempre y cuando no le informaran demasiado al respecto.

Wisner y Dulles aprovecharon la oportunidad. Dos países -Irán y Guatemala- ya habían sido señalados como objetivos para un cambio de régimen respaldado por EE.UU., pero el visto bueno de Eisenhower dio a la CIA el margen necesario.

Ambos países estaban gobernados por líderes democráticamente electos que apenas tenían vínculos con la Unión Soviética, pero eso bastó para que la CIA los presentara como ominosas amenazas comunistas. En realidad, poderosos intereses corporativos eran el centro del asunto: Reino Unido quería mantener el férreo control de la Anglo-Iranian Oil Co. sobre los ingresos petroleros, mientras que United Fruit buscaba preservar su igualmente dominante control sobre la producción de banano en Guatemala.

Hoy en día, hay poco debate entre los historiadores sobre el trágico costo a largo plazo de ambas intervenciones, consideradas entre las manchas más oscuras en la historia de la CIA y la presidencia de Eisenhower. Waller también está en esta línea. Sin embargo, recuerda al lector lo incuestionable que resultaba el Congreso y la prensa de la época. La explotación de desinformación con fines políticos y el desprecio por el estado de derecho apenas provocaron indignación.

El alcoholismo, un trastorno bipolar tratado con electroshocks y el comportamiento errático de Wisner lo hicieron perder su carrera

Un rápido descenso

Cuando las cosas comenzaron a empeorar, lo hicieron rápidamente. Después del fallido levantamiento húngaro y la crisis del Canal de Suez de 1956 -eventos que Waller ve como factores de estrés pero no causas de la condición de Wisner-, el comportamiento del agotado espía empezó a deteriorarse de manera incontrolable. Accedió con su familia a ingresar al Instituto Sheppard Pratt de Baltimore, donde recibió terapia electroconvulsiva. El tratamiento funcionó durante algunos años; la CIA incluso lo envió a Londres como jefe de estación, pero su carrera ya había terminado. De regreso en los EE.UU., Wisner intentó nuevamente con terapia electroconvulsiva mientras finalizaba su trabajo en la CIA, con sus capacidades mermadas. Otro duro golpe llegó en 1963, cuando se enteró de que su buen amigo Phil Graham -también afectado por trastorno bipolar- se había suicidado, dejando The Post en manos de su esposa.

Al final, cuando se quitó la vida, Wisner estaba casi completamente solo. Su comportamiento errático había alejado a casi todos sus amigos, su carrera en la CIA había acabado y su esposa estaba agotada.

Años después, en una conversación con Katharine Graham -ya para entonces una amiga cercana unida por una terrible pérdida-, Polly Wisner trató de darle sentido a todo, según escribe Waller. Sus esposos no podían “haber soportado una vida en la que no hicieran nada”, comentó Polly. “Simplemente no podían soportar no estar en el centro” de los asuntos del país.

Fuente: The Washington Post