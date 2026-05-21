Se entregaron los Premios Tango Siglo XXI

El talentoso elenco y equipo de producción teatral posan orgullosos en el escenario bajo los focos, celebrando su éxito en la gala de premios Tango SXXI.

La segunda edición de los Premios Tango Siglo XXI congregó a 150 referentes y protagonistas en Hasta Trilce, reafirmando la vitalidad de la escena del tango actual. En una gala llena de emociones, el jurado distinguió a los discos y artistas más destacados de la producción 2025, y la organización brindó homenajes a figuras esenciales y proyectos emblemáticos del género.

A diferencia de los pronósticos que repiten la muerte del tango, la ceremonia se vivió como una declaración de resistencia y expansión del género. El conductor lo definió desde el escenario: “El tango está muy vivo”, frente a una sala colmada de músicos, compositores, bailarines, comunicadores y gestores culturales.

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El evento, que abarcó estilos heterogéneos y reconoció trayectorias diversas, celebró los 187 álbumes editados en el último año, una cifra récord que revela el empuje y la variedad del tango contemporáneo.

Uno de los instantes con mayor carga emotiva fue la entrega del premio por el disco póstumo de Julio Pane a manos de su hijo Yoyo Pane. La noche también dejó lugar para el histórico empate en la categoría Mejor EP Tango Cantado entre Julieta Laso y Cucuza Castiello, y para la coronación de la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires, que marcó un hito al recibir una distinción por el primer disco triple en la historia del tango.

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La icónica cantante de tango Amelita Baltar recibe un emotivo reconocimiento a su vasta y destacada trayectoria artística durante la ceremonia de los Premios Tango Siglo XX.

El escenario sumó la presencia de Amelita Baltar, homenajeada por su recorrido y con espacio para evocar anécdotas personales, incluida la celebración pública por el reciente nacimiento de su nieto.

Durante la ceremonia, numerosos artistas y asistentes expresaron su solidaridad con los trabajadores de los medios públicos porteños, quienes atraviesan un proceso de intento de concesión por parte de la jefatura de gobierno de la ciudad. La defensa de la educación pública y de la cultura ocupó también un lugar central a lo largo de la noche.

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El intermedio de la gala fue escenario para la danza, con la intervención de MyM Proyecto Tango, dirigido por Mailén Oucharick y Miguel Santillán, que presentó un fragmento de Desarraigo con la actuación de Emilia Hauron, Eliya Umaño, Lucila Díaz Colodero y Lucas Cartagena.

En palabras de los organizadores, todo el mapa musical de 2025 fue evaluado por un jurado de once especialistas —entre ellos Gabriel Plaza y Flavia Ángelo— para asegurar una curaduría federal e inclusiva, capaz de abarcar la enorme diversidad estética de la escena.

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La segunda edición de los Premios Tango Siglo XXI congregó a 150 referentes y protagonistas en Hasta Trilce

La producción y el crecimiento de los Premios Tango Siglo XXI resultan de una alianza independiente entre Tandas Nuevas, Ciclo Mistongo y XP Prensa, colectivos de periodistas y comunicadores enfocados en fortalecer el género y tender puentes entre audiencias, artistas y gestores.

A la vez, la organización contó con el respaldo de instituciones, sellos y medios especializados: Hasta Trilce, SiPreBA, EPSA Music, Gourmet Musical Ediciones, Editorial Mil Campanas, Vermú Vesta, Cervezas Goyeneche, Rosana Boyer, así como los media partners Hoy Milonga, Revista El Sordo, y Radio Universidad FM 107.5.

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Además de las catorce categorías principales, el jurado decidió otorgar cinco reconocimientos especiales a Amelita Baltar, la productora Ana Postigo (in memoriam), la Escuela Popular de Música de Avellaneda, la Orquesta El Arranque y el programa Metatango de Radio y Televisión del Neuquén (RTN), en reconocimiento a su legado, trayectoria e innovación.

Durante la ceremonia, numerosos artistas y asistentes expresaron su solidaridad con los trabajadores de los medios públicos porteños

Lista completa de los discos y artistas premiados

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Los Premios Tango Siglo XXI distinguen tanto la labor individual como la grupal, e incluyen elencos jóvenes y leyendas consagradas. Entre los ganadores de esta edición sobresalen:

Mejor Disco Grupo de Cámara Instrumental: “Con todo” – Horacio Romo, Pablo Agri y Emiliano Messiez

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Mejor Disco Orquesta Instrumental: “Legado” – Orquesta Típica Julio Pane

Mejor Disco Solista Instrumental: “Las cuatro estaciones” – Noelia Sinkunas

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Mejor Disco Vocal Instrumental: “Mensaje 50” – Daisy Lombardo y Ramiro Gallo Quinteto

Mejor Disco Milonguero: “Icónico y barrial” – Orquesta Misteriosa Buenos Aires

Mejor Disco Tango Criollo: “Pillos y atentos” – Las Guitarras Sensibles de Flores

Mejor Disco Tango Canción: “La noche interminable” – Orquesta Cuerdas del Plata y Mariana Michi

Mejor Disco Nuevas Tendencias: “Julián Peralta: Sofía y los sueños” – Mariano González Calo, Julián Peralta y Orquesta Cuerdas del Plata

Mejor Disco En Vivo: “Puro tango” – La Chicana

Mejor EP Tango Instrumental: “Los perros ladran” – Los Perros Ladran y Rodolfo Mederos

Mejor EP Tango Cantado (Premio Compartido): “Sesión Parque Leloir” – Julieta Laso y “Troilo” – Cucuza Castiello y Tango Bardo

Mejor Disco Electrotango: “Re” – Otros Aires

Mejor Disco Tango-Fusión: “Tangomorphosis” – Pablo Estigarribia

Mejor Disco Invocación (Relectura de obra): “Rovira 100” – Sónico