Por qué la cultura pop de Britney Spears y las Spice Girls empujó el regreso del patriarcado

Sophie Gilbert, escritora de la revista Atlantic, periodista candidata al Premio Pulitzer y residente en Londres, ha realizado un análisis del panorama de la cultura pop angloamericana, y sus conclusiones no son alentadoras. En su nuevo libro, Girl on Girl: How Pop Culture Turned a Generation of Women Against Themselves (Chica contra chica: Cómo la cultura pop volvió a una generación de mujeres contra sí mismas), concluye que, tras décadas de progreso social y político para las mujeres, el patriarcado ha regresado con fuerza en el siglo XXI, promoviendo la vieja idea de que los lugares adecuados para las mujeres son la cocina y el dormitorio, no la sala de juntas ni el ejército.

Nacida en los años ochenta, Gilbert se propuso comprender mejor la educación que recibió sobre el poder sexualizado que se esperaba que las mujeres valoraran en sí mismas y juzgaran en otras. Observa cómo el espíritu combativo de Madonna y el movimiento riot grrrl fue sustituido por bandas femeninas gestionadas por hombres, desplazando el enfoque de la denuncia social hacia una versión edulcorada del “poder femenino”.

Gilbert analiza, además, fenómenos como el ascenso y la caída de Britney Spears, el fenómeno de las Kardashians y la explotación de modelos como Kate Moss, enmarcándolos dentro de las tendencias de la música, la prensa sensacionalista, el arte, la publicidad y las redes sociales.

Britney Spears fue desde su irrupción a mediados de los años 90, un símbolo de una nueva era femenina (Foto: EFE/Paul Buck/Archivo)

La autora sostiene que las promesas del feminismo de tercera ola fueron debilitadas por una cultura de masas que enseñó a las mujeres a no ser ni estridentes ni puritanas, y a ocultar el envejecimiento. Gilbert denuncia cómo esta dinámica fomentó la rivalidad entre mujeres, neutralizando la fuerza colectiva del feminismo.

Como milenial, Gilbert quiso explorar, desde la perspectiva de una crítica cultural, cómo y por qué aparentemente todos los géneros de entretenimiento en los años 2000, desde el cine y la música hasta la televisión y la moda, comenzaron a enviar mensajes a las chicas de que volvía a estar bien verse y comportarse como una chica de calendario.

Spice Girls, el grupo que impuso la fórmula del "poder de las chicas" ("Girl Power") en la última década del siglo XX

“¿Por qué nos convencimos tan fácilmente de nuestra propia insuficiencia? ¿Quién estaba marcando la agenda? ¿Por qué, durante décadas y hasta ahora, prácticamente cada producto cultural ha estado tan insistentemente enfocado en el deseo y el placer masculino?” escribe Gilbert.

Las razones son múltiples, y los resultados innegables. En la música, la “feroz energía activista de las riot grrrls” fue reemplazada por las “Spice Girls hipercomercializadas” a lo largo de los años 90. Mientras tanto, la aparición del rap hardcore celebraba la misoginia y la violencia sexual contra las mujeres.

En la literatura y más tarde en el cine, el personaje de Bridget Jones dio origen a un nuevo y duradero arquetipo femenino: “la mujer desastre”. En la moda, las poderosas supermodelos que sabían lo que valían y exigían ser pagadas en consecuencia “fueron reemplazadas por adolescentes frágiles y pasivas”.

Kim Kardashian, ícono femenino del siglo XXI, fotografiada en la cena benéfica "Baby2Baby" en Los Ángeles, California, agosto de 2023 (Foto: Mario Anzuoni/REUTERS)

Pero, en opinión de Gilbert, nada fue tan influyente como la proliferación de la pornografía, que ha enseñado tanto a hombres como a mujeres a ver a estas últimas como objetos, “como cosas que se deben silenciar, restringir, fetichizar o brutalizar”. Gilbert alude a esto en el significado del título de su libro. “Girl on girl” (Chica contra chica) es, por un lado, un género de pornografía, y por otro, un reconocimiento de cómo las mujeres han sido dirigidas a ir en contra de sí mismas y de otras mujeres por las fuerzas del postfeminismo.

Capítulo tras capítulo, Gilbert expone metódicamente cómo el rechazo al feminismo de la segunda y tercera ola, así como al movimiento riot grrrl, alimentó el auge de la cultura incel, las esposas tradicionales (trad wives en inglés), las novias que se quedan en casa promovidas en TikTok, y mucho más.

Hay mucho que analizar aquí, pero vale la pena el esfuerzo. Especialmente si, como Gilbert, aún intentas asumir la derogación del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que garantizó en 1973 el derecho al aborto, conocido como “Roe v. Wade” en 2022 y la reelección de Donald Trump el año pasado, lo que demuestra el evidente atractivo de este mensaje tanto para hombres como para una significativa minoría de mujeres.