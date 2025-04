“Microcentro Cuenta” reveló sus obras ganadoras en historieta y cuentos de terror

Lucas Herculano Magalhães Leiros (izq.), ganador de la categoría cuento de terror, y Ignacio Carloni (der.), uno de los elegidos en la categoría historieta, posan con los diplomas que acreditan los premios

La Torre Macro de Buenos Aires fue escenario de la premiación de Microcentro Cuenta, un proyecto que en su segunda edición volvió a poner en primer plano al centro porteño como territorio narrativo, en las categorías “Cuento de Terror” e “Historieta”.

La respuesta fue contundente: 1.970 cuentos y 176 historietas se presentaron en esta edición, confirmando el crecimiento de una convocatoria que apunta a renovar el imaginario del microcentro a través de la escritura y el dibujo.

Un cuento de terror cotidiano y desgarrador

El cuento “El pisapapas”, de Lucas Herculano Magalhães Leiros, se alzó con el primer premio del certamen dedicado al terror, elegido por un jurado compuesto por Mariana Enriquez, Lala Toutonian y Fabián Casas. El texto —según expresaron— logra una construcción poderosa de la desesperación y la violencia cotidiana, con un uso ajustado y perturbador de los recursos literarios.

En su fallo, el jurado valoró la capacidad del autor para narrar la deshumanización de un personaje atrapado en la rutina y conducirlo hacia un final grotesco, a través de una progresión narrativa sórdida, con escasos pero eficaces elementos. “Es un cuento que comienza costumbrista y luego se vuelve distópico; con un final a todo volumen”, señaló Mariana Enriquez desde Australia, en un video proyectado durante la ceremonia.

El anuncio de los ganadores del concurso "Microcentro Cuenta" se llevó a cabo en la Torre Macro

Fueron finalistas, además: “El amor yace ensangrentado”, de Camila Parrotta; “Él volvió esa Navidad”, de Cristina Civale; “Los descartados”, de Carlos La Casa; “Los pies de grasa”, de Yamila Bianco; “Que ni se te ocurra”, de Ana Sevilla; “El locutorio”, de Verónica Cassia; “Tela de araña”, de Mónica Josid y “Total fire: el nuevo estilo que marca tendencia”, de Lourdes Oliveiro. Verónica Cassia y Mónica Josid recibieron menciones especiales por la calidad de sus obras.

Dos miradas sobre una ciudad

En el certamen de historietas, el jurado compuesto por Maitena, Miguel Rep y Martín Ramón declaró un empate técnico: “Recuerdo”, de Ignacio Carloni, y “El hidropájaro”, de Ian Debiase, compartieron el primer lugar. Ambas piezas, señalaron los jurados, transmiten con fuerza la sensación de que en el microcentro todo puede estar ocurriendo al mismo tiempo, sin perder la singularidad de cada historia.

Otros finalistas fueron: “Golpe de suerte”, de Sofía Gracia Grandinetti; “Un avión negro”, de Ignacio Minaverry; “Ratuki & Ratuki”, de David Pitucardi; “3 de julio”, de Marcelo Andrés Riva; “La voz de Leonora”, de Mariano Antonelli y “Los sincrónicos”, de Leonardo Arias Tozzini



1.970 cuentos y 176 historietas se presentaron en esta edición de "Microcentro Cuenta"

Reconocimiento, publicación y premios

Los ganadores de cada categoría recibieron dos millones de pesos y sus obras —junto a las finalistas— serán publicadas en sendas antologías por Emecé y Planeta Cómic, sellos del Grupo Planeta. En un contexto complejo para la industria editorial, este gesto implica más que un reconocimiento: es una apuesta por visibilizar nuevos autores y facilitar su ingreso al circuito cultural.

Durante la premiación, Javier Grosman, director de Superacción y de Microcentro Cuenta, celebró la dimensión alcanzada: “Se han presentado más de 5.000 trabajos en total entre las dos ediciones. Esto habla de una pasión por Buenos Aires y por la creación. Estamos orgullosos”. Por su parte, Maricel Carretti, gerenta de Sustentabilidad de la Fundación Banco Macro, subrayó la importancia del vínculo entre cultura y empleo: “Entendimos que seis de cada diez puestos en la ciudad están ligados a las industrias culturales. Esto nos llevó a apoyar iniciativas como Microcentro Cuenta”.

En esa misma línea, Ignacio Iraola, coordinador general de los concursos, alentó a los escritores emergentes: “Siempre les digo que se presenten a concursos, ahí está garantizada la lectura. Y también les digo: militen los libros, regálenlos, porque estamos atravesando un momento difícil”.

Ganadores, mencionados y jurados posan en el cierre del anuncio de los premios "Microcentro Cuenta"

La jurado Lala Toutonian observó una evolución en el género del terror en los textos recibidos: “Se trata de un terror que se instala en lo cotidiano. La frustración, la resignación, el desgaste diario: todo eso hoy es materia prima del horror”. Una idea compartida por Fabián Casas, quien celebró el certamen como un canal para dar a conocer nuevas voces: “Tener una actitud afirmativa y animarse a mandar lo que uno escribe es clave. Estos espacios permiten empezar a circular”.

Los miembros del jurado de historieta también coincidieron en destacar el alto nivel artístico. Maitena valoró el esfuerzo de los autores no profesionales: “Fue importante dar lugar a personas que no habían publicado antes”. También destacó el rol del libro como soporte esencial en tiempos en los que ya no existen revistas ni suplementos gráficos. Para Miguel Rep, la tarea de selección fue facilitada por “el ojo entrenado”, mientras que Martín Ramón celebró el hallazgo de “nuevos y nuevas artistas, que se suman a este mapa diverso y vibrante que es la historieta argentina”.

Cultura urbana y nuevos lenguajes

Microcentro Cuenta no sólo premia: narra una ciudad. Una ciudad de oficinas, avenidas, cafeterías, fantasmas, murmullos y criaturas extrañas que se esconden entre veredas rotas y marquesinas apagadas. Una ciudad viva que todavía inspira historias.

Microcentro Cuenta nació como una plataforma para promover y resignificar el centro porteño desde las expresiones artísticas. Desde 2023, impulsa una agenda que incluye teatro, literatura, instalaciones, muestras y música en el espacio público, en articulación con instituciones culturales.

El proyecto fue declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, con el apoyo del programa Mecenazgo Participación Cultural, la Fundación Banco Macro, Leyendo.Arg y Grupo Editorial Planeta.

[Fotos: Micaela Ermili/gentileza prensa Microcentro Cuenta]