El Salvador

Tormenta Cristina deja más de 100 viviendas inundadas y mantiene en alerta naranja a El Salvador

Protección Civil reporta daños en viviendas, árboles caídos y deslizamientos, mientras sigue la vigilancia sobre el avance del fenómeno y la asistencia en albergues

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Guardavidas inspeccionan la zona costera afectada por el fuerte oleaje, mientras el mar de fondo impacta estructuras en la playa durante la emergencia por la tormenta Cristina en El Salvador (Cortesía Protección Civil).
Guardavidas inspeccionan la zona costera afectada por el fuerte oleaje, mientras el mar de fondo impacta estructuras en la playa durante la emergencia por la tormenta Cristina en El Salvador (Cortesía Protección Civil).

La tormenta tropical Cristina mantiene en alerta a El Salvador, donde hasta el momento 111 viviendas han resultado anegadas, principalmente en la zona costera y en Santa Ana, según puntualizó el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.

El funcionario informa que hasta el momento también se registran cuatro viviendas con daños leves, 74 árboles caídos y 15 deslizamientos en distintos puntos del país. Algunos de estos deslizamientos afectan temporalmente carreteras, aunque la red vial ya opera con normalidad.

Con base en los datos recogidos por Radio YSKL, las lluvias intensas continúan generando inundaciones urbanas y daños costeros asociados al fenómeno de mar de fondo. Las localidades de El Majahual, Garita Palmera, Izata y Costa del Sol reportan afectaciones por el aumento del oleaje y la fuerza del mar. Según las autoridades, los acumulados de lluvia para las próximas horas podrían alcanzar entre 60 y 100 milímetros, lo que eleva el riesgo de nuevas inundaciones, deslizamientos y derrumbes, especialmente en zonas de alta pendiente.

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La alerta naranja se mantiene activa en todo el país. Los albergues temporales ubicados en Acajutla, Cangrejera y La Libertad acogen actualmente a 95 personas: 56 menores y 39 adultos. El director de Protección Civil insiste en la importancia de evacuar de manera oportuna y asegura que la presencia de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil garantiza la seguridad en las zonas de evacuación.

Personal de Protección Civil recorre calles inundadas tras las intensas lluvias provocadas por la tormenta Cristina en distintas zonas de El Salvador (Cortesía Secretaría de Prensa).
Personal de Protección Civil recorre calles inundadas tras las intensas lluvias provocadas por la tormenta Cristina en distintas zonas de El Salvador (Cortesía Secretaría de Prensa).

El balance oficial de Protección Civil señala que las inundaciones urbanas predominan, agravadas por la saturación de drenajes y la acumulación de desechos sólidos. El fenómeno de mar de fondo suma daños por el incremento en la altura y velocidad de las olas, lo que afecta tanto viviendas como infraestructuras.

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En materia de seguridad, las autoridades reiteran que los evacuados pueden regresar a sus viviendas tras la emergencia sin temor a pérdidas materiales, ya que la custodia policial y militar permanece en las zonas afectadas. Amaya afirmó que “no existe motivo para dudar de la seguridad en las viviendas desalojadas durante la tormenta”.

La alerta naranja prohíbe temporalmente la pesca industrial y artesanal, medida que es supervisada por la Marina Nacional para evitar incidentes en alta mar. También se ha recomendado suspender actividades de turismo de riesgo, como senderismo, surf o rapel, mientras persistan las condiciones adversas.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para mantener limpias las calles y evitar lanzar basura en la vía pública, ya que la obstrucción de drenajes urbanos facilita el desarrollo de inundaciones. Amaya recuerda que existen ordenanzas municipales para sancionar estas conductas y alienta a la denuncia ciudadana en caso de observar prácticas que comprometan la seguridad colectiva.

El MARN advirtió que las lluvias más intensas por la Tormenta Tropical Cristina se esperan para el miércoles y el jueves, con mayor impacto en la zona costera y la franja volcánica. (Foto cortesía Protección Civil)
El MARN advirtió que las lluvias más intensas por la Tormenta Tropical Cristina se esperan para el miércoles y el jueves, con mayor impacto en la zona costera y la franja volcánica. (Foto cortesía Protección Civil)

Familias deben contar con un kit de emergencia: ¿Qué debe incluir?

La actual emergencia por la tormenta tropical Cristina pone en evidencia la importancia de que las familias cuenten con un kit de emergencia accesible y listo para su uso. Este recurso básico facilita la atención de necesidades esenciales durante una evacuación o una estancia prolongada en albergues temporales.

Ante situaciones de emergencia, contar con un kit familiar puede marcar la diferencia al momento de proteger la seguridad y el bienestar de cada integrante del hogar. Un kit de emergencia familiar debe contener los elementos indispensables para afrontar al menos tres días sin acceso a servicios básicos.

Entre los recursos fundamentales se encuentra el agua potable, calculando dos litros diarios por persona. Es esencial incorporar alimentos no perecederos, fáciles de preparar y almacenar, para garantizar la nutrición durante el periodo crítico. La presencia de una linterna, junto con baterías de repuesto, y un radio portátil a pilas permite mantenerse informado y enfrentar eventuales cortes de energía.

Infografía sobre kit de emergencia familiar, con una familia y elementos esenciales como agua, alimentos, botiquín, radio, linterna y documentos importantes.
Infografía que ilustra los elementos indispensables de un kit de emergencia familiar, incluyendo agua, alimentos no perecederos, botiquín, documentos y artículos de higiene, para estar listo ante imprevistos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Protección Civil recomiendan revisar periódicamente el contenido del kit, asegurarse de la vigencia de los alimentos y medicamentos, y ubicarlo en un lugar de fácil acceso para toda la familia. La preparación anticipada permite una respuesta más eficiente ante emergencias y facilita la labor de los equipos de socorro.

El monitoreo del fenómeno climático y la actualización de medidas oficiales continúan mientras persista la influencia de la tormenta tropical Cristina sobre el territorio salvadoreño.

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