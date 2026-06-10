El puerto de Acajutla suspende temporalmente el ingreso y la salida de mercancías por fuerte oleaje

Fuerte oleaje en Acajutla por tormenta tropical Cristina impacta sobre estructuras de playas de Sonsonate en El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía

Las operaciones marítimas en el puerto de Acajutla quedaron suspendidas de manera temporal tras la irrupción de la tormenta tropical Cristina y el fenómeno de mareas vivas que afecta a la costa salvadoreña.

La decisión, anunciada por la Unión Portuaria del Pacífico (UPP), responde a la necesidad de resguardar tanto al personal como a la infraestructura portuaria y la carga movilizada en la terminal.

El cierre parcial de la principal puerta marítima de El Salvador impacta directamente en el flujo de mercancías que alimenta a los sectores industrial, comercial y productivo del país. La medida tiene como objetivo evitar incidentes que puedan comprometer la continuidad de la cadena logística nacional y prevenir daños materiales.

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De acuerdo a Silvia Cuéllar, presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador, Coexport, la administración portuaria emitió una circular en la que notificó la suspensión temporal tanto del ingreso como de la salida de productos, determinación que responde a la necesidad de preservar la seguridad de trabajadores, embarcaciones y actividades marítimas.

Debido al fuerte oleaje varias casas en Acajutla y los alrededores de la playa, han quedado destruidas.

“El puerto de Acajutla giró una circular indicando que no se va a poder ni entrar producto ni salir producto, ¿verdad? Por la situación que se encuentra. Entonces, eso puede tener una afectación en tema de retrasos, pero no podemos hacer nada contra este clima", indicó la presidenta de Coexport a la salida de una entrevista televisiva.

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La suspensión de las operaciones marítimas afecta no solo a las actividades portuarias, sino que también amenaza con generar retrasos en el transporte de carga terrestre y, dependiendo de la persistencia del mal tiempo, podría extenderse al tráfico aéreo, advirtió la empresaria.

Las autoridades han confirmado que, hasta el momento, las afectaciones en la infraestructura portuaria no han alcanzado niveles críticos.

Sin embargo, la imposibilidad de movilizar mercancías podría derivar en retrasos logísticos y una posible acumulación de carga dentro de las instalaciones, panorama que dependerá de la evolución del clima en los próximos días.

Oleaje y medidas preventivas en la región

La situación fue provocada por un aumento considerable en la intensidad de las olas, fenómeno que ha complicado las maniobras de atraque y salida de buques en la terminal marítima más relevante de El Salvador.

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En paralelo, la carretera hacia Acajutla fue escenario de un accidente de tránsito, luego de que un camión chocara contra los separadores centrales. El incidente, relacionado con las condiciones adversas, solo dejó daños materiales y contribuyó a complicar aún más el acceso logístico al puerto.

Las inundaciones causadas por el oleaje bajo la influencia de la Tormenta Tropical Cristina han obligado a realizar varias evacuaciones. (Foto cortesía Protección Civil)

Mientras persista la suspensión de las maniobras en los muelles, las operaciones terrestres en patios y bodegas se mantienen activas. Este esquema transitorio permite que parte del movimiento de mercancías siga funcionando, mientras se evalúa la evolución del clima.

La administración portuaria aclaró que las condiciones meteorológicas serán evaluadas de forma permanente. Según la UPP, el análisis se realiza cada seis horas, revisando el comportamiento del oleaje y otros indicadores relevantes.

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El monitoreo constante permitirá reanudar las actividades en cuanto el clima lo permita, garantizando así la protección de trabajadores y bienes.

Las autoridades no descartan adoptar medidas adicionales si el deterioro de las condiciones meteorológicas implica nuevos riesgos para los usuarios, el personal o los activos del puerto.

La reapertura de las operaciones marítimas dependerá de los informes periódicos que, según explicó la UPP, determinarán si es viable reactivar la actividad de modo parcial o total. Mientras tanto, el puerto de Acajutla continuará con su vigilancia para salvaguardar la seguridad y el flujo del comercio exterior del país.

Impacto en el transporte y respuesta a la alerta climática

En respuesta a la Alerta Naranja declarada por la influencia de la Tormenta Tropical Cristina, equipos de Protección Civil han iniciado evacuaciones preventivas en las áreas clasificadas como de alto riesgo, trasladando a los habitantes a albergues temporales.

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Estas acciones buscan salvaguardar la integridad de las personas ante la persistencia de condiciones climáticas peligrosas.

La comunidad portuaria y las autoridades permanecen en estado de vigilancia permanente, a la espera de que la situación meteorológica permita reanudar las actividades con normalidad. Mientras tanto, el sector logístico se prepara para afrontar los posibles retrasos que puedan surgir a raíz de esta contingencia ambiental.