Patti Smith publica nuevas memorias y anuncia una celebración histórica

Patti Smith publicará un nuevo libro de memorias y prepara una gira mundial por el 50° aniversario de su disco "Horses" (Foto: REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Incluso después de haber publicado varios libros de memorias, incluyendo el clásico Just Kids (Eramos unos niños), Patti Smith tiene mucho más que contar sobre su vida.

Las memorias de la poeta-escritora-cantante, Bread of Angels (El pan de los ángeles) serán publicadas el 4 de noviembre, anunció Random House. En Just Kids, ganador del Premio Nacional del Libro en 2010, Smith reflexionó sobre sus primeros años en la ciudad de Nueva York y su romance y amistad con el fotógrafo Robert Mapplethorpe. En su nuevo libro, según la editorial, reflexiona sobre su infancia “en la Filadelfia obrera y South Jersey”, su matrimonio con el guitarrista Fred “Sonic” Smith, su mudanza a una casa en Míchigan junto al lago Saint Clair para formar una familia y su duelo por la muerte de su esposo en 1994.

Incluso la fecha de publicación del libro es profundamente personal, ya que coincide con el cumpleaños de Mapplethorpe y el aniversario de la muerte de Smith. “Me tomó una década escribir este libro, lidiando con la belleza y el dolor de toda una vida. Espero que las personas encuentren algo que necesiten”, aporta Smith en un comunicado emitido por Random House.

50 años de <i>Horses</i>

Además de su libro, la cantante y poeta está planeando una gira este año para conmemorar el 50° aniversario de su clásico álbum debut, Horses, que interpretará en su totalidad. Publicado en noviembre de 1975, marcó el inicio de una carrera que fusionó poesía, punk y una intensa presencia escénica, consolidando a Patti Smith como una figura central en la contracultura neoyorquina.

La gira del aniversario, que comenzará en la segunda mitad de 2025, incluirá presentaciones en Estados Unidos, Europa y América Latina, aunque aún no se han confirmado todas las fechas. Según anunció la propia artista en sus redes sociales, el espectáculo será una “revisitación” del disco original, acompañado por parte de su banda histórica, con la que ha trabajado desde sus primeros años.

Producido por John Cale, exintegrante de The Velvet Underground, Horses incluía temas como “Gloria”, “Birdland” y “Free Money”. El disco fue aclamado por la crítica por su intensidad lírica y su estructura poco convencional, y hoy figura con frecuencia en listas de los álbumes más importantes del siglo XX, como las elaboradas por Rolling Stone o NME.

Patti Smith leyendo un fragmento de su primer libro de memorias, "Just Kids"

Libros de Patti Smith

Otros libros de Patti Smith son M Train, Year of the Monkey”, Woolgathering y Devotion (Why I Write). M Train (2015) es una obra de memorias que continúa el recorrido iniciado en Just Kids, pero con un tono más introspectivo. Estructurado a través de escenas fragmentadas y reflexiones cotidianas, el libro entrelaza viajes, cafés y recuerdos personales, marcados por la ausencia de su esposo, el guitarrista Fred “Sonic” Smith, y de artistas cercanos. A través de un estilo lírico y meditativo, Smith recorre lugares como Berlín, Londres o Tokio, mientras reflexiona sobre la escritura, la soledad y el paso del tiempo.

Year of the Monkey (2019), publicado pocos años después, retoma esa voz autobiográfica desde una perspectiva más onírica y experimental. Ambientado durante 2016, un año atravesado por pérdidas personales y turbulencias políticas, el libro oscila entre el diario de viaje, la fantasía y la reflexión poética. En Woolgathering (1992, reeditado en 2011), ofrece un breve volumen de prosas poéticas que evocan su infancia y sus primeros vínculos con la imaginación. El texto está acompañado por fotografías y se caracteriza por su tono intimista, explorando el asombro ante lo cotidiano y los orígenes de su sensibilidad artística.

Por su parte, Devotion (Why I Write) (2017) forma parte de la colección de conferencias “Why I Write” de la editorial Yale University Press. En él, Patti Smith propone una reflexión sobre el acto de escribir a través de una estructura híbrida: comienza con una crónica de viaje en Francia, seguida de una narración de ficción inspirada por ese trayecto, y concluye con una meditación sobre la necesidad vital de la escritura como forma de conexión y resistencia.

