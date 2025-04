Mike Leigh: “La Tercera Guerra Mundial podría estar a la vuelta de la esquina”

Mike Leigh: “Parece que la Tercera Guerra Mundial podría estar a la vuelta de la esquina”

Al igual que la acción en su aclamada nueva película Duras Verdades, el veterano director británico Mike Leigh oscila entre la gratitud y la desesperación al reflexionar sobre su vida y carrera.

A sus 82 años, es consciente de la gran fortuna que ha tenido al realizar más de una docena de películas durante un deslumbrante recorrido de cinco décadas, incluyendo Secretos y Mentiras y El Secreto de Vera Drake.

Pero también es consciente de las dificultades que enfrentan las generaciones más jóvenes y está asustado por los cambios “profundamente preocupantes” que están ocurriendo en el mundo bajo el mando del presidente estadounidense Donald Trump.

“Es un privilegio poder hacer películas, y es un privilegio que está siendo cada vez más difícil de experimentar”, dijo a la AFP durante una retrospectiva de su obra en la prestigiosa Cinemateca de París.

“Me considero muy afortunado. Hacer cine es una experiencia llena de alegría”.

“Duras Verdades”

Ya trabajando en su próximo proyecto a pesar de sus crecientes problemas de movilidad —sufre de una enfermedad muscular genética llamada miositis—, Leigh dice sentirse perturbado por la sensación de que el mundo está al borde.

“Parece que la Tercera Guerra Mundial podría estar a la vuelta de la esquina”.

“Nunca pensé que diría eso, y soy lo suficientemente viejo como para recordar el final de la Segunda Guerra Mundial, apenas. Nací durante la guerra”, agregó.

“Es profundamente preocupante y uno se siente impotente”.

Duras Verdades, elogiada como una de las películas más contundentes de Leigh en los últimos años, es una historia conmovedora y a veces cómicamente oscura sobre dos hermanas que lleva a los espectadores por emociones igualmente contrastantes.

¿El secreto de la vida?

El personaje principal, Pansy, es una madre casada con un hijo, claramente deprimida, ansiosa y agresiva, interpretada con maestría por la actriz británica Marianne Jean-Baptiste.

Su hermana Chantelle (Michele Austin) es amigable, sociable y relajada, con una vida familiar y doméstica que contrasta marcadamente.

La película reúne a las dos actrices británicas negras de Secretos y Mentiras, casi 30 años después de que ganara la Palma de Oro en el Festival de Cannes y una serie de nominaciones al Oscar.

Mientras que el éxito de 1996 trataba sobre la familia y la identidad, Duras Verdades es un estudio de lo que hace que algunas personas sean pesimistas y autocompasivas, mientras que otras parecen atravesar las dificultades de la vida con una sonrisa en el rostro.

Como es su costumbre, Leigh no ofrece respuestas obvias en pantalla, y elude una pregunta sobre su opinión al respecto.

“Duras Verdades”

“¿Me estás preguntando cuál es el secreto de la vida? No soy tan pretencioso ni tan pedante como para pontificar sobre cómo vivir”, respondió.

“He trabajado muy duro. He usado mi imaginación. Me he involucrado. Para mí, se trata de relacionarse con las personas”.

Algo natural que hacer

Duras Verdades es la primera vez que Leigh trabaja con un elenco casi completamente negro, retratando a la vibrante comunidad londinense de origen caribeño.

No tiene tiempo para sugerencias de que él, como director blanco, debería dudar en asumir tal desafío.

“Pareció algo natural que hacer. No es un salto cuántico”.

“Crié a mis hijos en el norte de Londres y ellos iban a la escuela allí, y siempre había niños negros entrando y saliendo de nuestra casa”, explicó.

“Pero, por otro lado, está claro que no podría sentarme en una habitación y escribir un guion convencional para una película como esta”.

Mike Leigh y Marianne Jean-Baptiste

Utilizó el mismo enfoque colaborativo que ha desplegado a lo largo de su carrera, comenzando con una idea y luego realizando talleres con los actores para desarrollar los personajes, los diálogos y la trama.

“Una de las cosas deliberadas que he hecho muy conscientemente es decir: ‘Esta no será una película que trate tropos y estereotipos, problemas con la ley, asuntos de drogas y todo ese tema de las pandillas’”, continuó Leigh.

“Los temas principales de la película son universales y no son endémicos ni exclusivos de las personas negras”, añadió.

Se niega a hablar sobre su próximo proyecto, pero dice que encontrar financiación es cada vez más difícil porque los patrocinadores —particularmente las plataformas de streaming— quieren tener demasiado control sobre el producto final.

“Es muy, muy deprimente y muy preocupante”, concluyó.

“Hablo con posibles patrocinadores y dicen: ‘Respetamos lo que haces, nos gusta lo que haces, pero no es para nosotros’, dijo.

“‘No es para nosotros’ es un código para decir: ‘No vamos a involucrarnos en un proyecto donde no podamos interferir, insistir en elegir estrellas de Hollywood, no podamos arruinar el final, no podamos meternos mientras estás tratando de filmar, etcétera, etcétera’”.

“Es desesperante”.

