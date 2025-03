Lady Gaga revisita su esencia pero el mundo a su alrededor ya no es el mismo

Lady Gaga - Abracadabra

La idea de la gran diversión sugiere la existencia de la pequeña diversión, y Lady Gaga ahora es el tipo de estrella del pop que puede combinar ambas. “Just Dance”. Vestido de carne. Ser llevada por la alfombra roja de los Grammy dentro de un huevo. Aparecer en la portada de uno de sus álbumes como una motocicleta mutada. Llamar a dicho álbum Born This Way (Nacida de este modo). Eso es pura diversión a gran escala, exactamente lo que la convirtió en un nombre familiar hace más de una década. Ahora, en su primer álbum de estudio propiamente dicho en casi cinco años, es momento de algo de pequeña diversión: un poco de disco, un poco de baladas. En conjunto, un poco mejor de lo que cualquiera esperaba.

Para ser claros, la pequeña diversión sigue contando como diversión. Se consigue fácilmente y se recuerda con cariño, siempre representando un saldo positivo en esta cosa brutal llamada existencia. La diversión grande, por otro lado, requiere un esfuerzo latente. En la música pop, implica asumir riesgos, generar sorpresas y cierta audacia para no temer a parecer pretencioso —cosas que Lady Gaga dominó en el auge de su relevancia en 2011, alcanzando la cima de las listas al cantar sobre la autoaceptación con todas sus fuerzas.

“Mayhem” marca su regreso de Lady Gaga tras cinco años de ausencia

Pero en este nuevo álbum, Mayhem, en lugar de intentar crear una diversión grande de nuevo, ha optado por revisitar esa inolvidable versión de sí misma, y los resultados se sienten más pequeños. Sus nuevos dramas de pista de baile suenan modestos y eficientes, y siempre que el subidón de endorfinas de las melodías hace que sea tentador llamar a Mayhem (en su traducción académica “violencia extrema, caos”) un regreso a su forma, simplemente no podemos hacerlo. Esa forma solía ser más grande que la vida. Luego, la vida se volvió mucho más grande. Buena suerte tratando de llevar un conteo mental de los cambios por los que nuestra sociedad miope ha atravesado desde que esta mujer caminaba con determinación a través del Zeitgeist, vestida de carne cruda. En 2025, Lady Gaga sabe que el mundo se ha vuelto más absurdo que ella misma.

Como cantante, al menos, podría sonar mejor que nunca —resultado de más de una década trabajando en diversas trincheras del mundo del espectáculo. ¿Recuerdan cómo hizo esos álbumes de jazz con Tony Bennett? ¿Y todos esos años que pasó en esa residencia en Las Vegas? ¿Y cómo ha actuado en gigantescas producciones de Hollywood que el mundo ha considerado buenas (Nace una estrella), malas (La casa Gucci) y feas (Joker: Folie à Deux)?

Independientemente de cómo se clasifiquen sus éxitos y fracasos, la totalidad de estas experiencias aparentemente han convertido a Lady Gaga en una cantante pop mucho más sensible. En sus años de gran diversión, cantó adelantándose al ritmo, como si fuera incapaz de esperar a que llegara el próximo momento en la vida. Ahora, en lugar de irrumpir en cada sílaba, su forma de frasear suena más paciente, más intencionada, lo que en última instancia hace que ese estilo suyo —una especie de Gwen Stefani canalizando a Tina Turner— sea mucho más fácil de amar.

El nuevo disco de Lady Gaga fusiona estilos disco, baladas y melodías ochenteras

Su sensibilidad también es flexibilidad, y en Mayhem, esa cualidad le permite florecer en cuatro modos básicos: una Gaga de vibrante disco, una Gaga de tempos medios de los años 80, una Gaga baladista melancólica y la fórmula original. Cuando está en su zona disco, en la exquisita “Zombieboy”, opera con suspiros ligeros y un aire kitsch . En su modo ochentero, en “LoveDrug” y “Don’t Call Tonight”, su voz apenas amenaza con endurecerse. Y en los lentos cierres del álbum, “Blade of Grass” y el añadido dueto con Bruno Mars, “Die With a Smile”, suena más en control que nunca.

Siempre ha estado obsesionada con ese tipo de experiencia estudiada y pausada, pero no deberíamos animarla demasiado, porque definitivamente se percibe más despierta en su configuración de fábrica, especialmente durante el complicado gancho de “Abracadabra”, reelaborando el rah-rah-ooh-la-la de Bad Romance con un guiño triunfante.

Si Mayhem ofrece cuatro versiones musicales distintas de Gaga, las letras sugieren dos. La dualidad es el tema principal del álbum: gran diversión intentando estallar a partir de una pequeña diversión, tal vez. “Te gusta la chica mala que tengo dentro”, canta en “How Bad Do U Want Me”, una canción con una forma de Taylor Swift que Swift no podría permitirse. Después, sobre el avanzar pícaro de “The Beast”, canta a su amante hombre lobo en segunda persona: “No puedes esconder lo que eres... Sé que tienes hambre, listo para morder.”

Tal vez Mayhem está destinado a ser el elíxir misterioso que convierte a una audiencia de Dr. Jekylls nuevamente en sus pequeños monstruos. ¿Está funcionando? ¿Nos estamos divirtiendo aquí? Un poco.

Fuente: The Washington Post.

[Fotos: Jordan Strauss/Invision/ AP, archivo y Crédito: Apple Music]