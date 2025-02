Escapó del Holocausto, llegó a la Argentina, se infiltró entre los nazis: Miriam Lewin habla de su nueva novela y apunta al presente

Miriam Lewin (Foto: Alejandra López)

En 2017, Miriam Lewin recibió un mensaje. Era para ella y Horacio Lutzky, con quien había escrito Iosi, el espía arrepentido, libro que en 2022 Daniel Burman y Prime Video convirtieron en serie. “Una historia que tienen que conocer”, anticipaba el mensaje. “En primera instancia se parecía muchísimo a otras historias de sobrevivientes del Holocausto: la fuga, la separación de la familia, una suerte de abandono de la madre al hijo, el envío del padre a un campo de concentración”, cuenta Lewin. Aceptaron la cita y se reunieron en la casa de este enigmático hombre. Era un chalet del barrio de Florida, en Vicente López. La historia acelera: les cuenta que se involucró con el Mossad, la agencia de inteligencia de Israel, y se infiltró en la casa de un alemán para llegar a los criminales nazis que estaban en la Argentina: Josef Mengele y Adolf Eichmann.

Su madre, con la que llega a la Argentina escapando del nazismo, lo abandona. O eso es lo que él cree. Se casa con un alemán, con un nazi, y él se infiltra ahí. Pero no dice que es su hijo, sino su sobrino. “Él comenta que empieza a tener novias alemanas, que comienza a interactuar con los hijos de Eichmann, y toda esa información la pasa. También hace fotografías de estos personajes refugiados en la Argentina de fines de los cincuenta y principios de los sesenta. Y ahí nosotros vemos que había una historia mucho más singular y excepcional. Le decimos que queremos poner los nombres reales, pero no quiere: tenía temor a sufrir algún tipo de represalia”, cuenta Lewin desde su casa de Caballito. Así surge, entonces, el libro que acaba de publicar Sudamericana: Dina y Natan. Lo escribió ella y Lutzky participó en la investigación.

Natan es el muchacho, Dina su madre. La historia comienza en Bijeljina, en la entonces Yugoslavia, en 1941, y llega hasta Mar del Plata, año 1957. Es un recorrido trepidante por la vida previa al nazismo, el horror de la xenofobia más brutal, el escape y la venganza. Pero la novela se abre, dice Lewin, a “otras historias que sucedían en la misma área geográfica, incluso en el centro de la Ciudad de Buenos Aires”. “Natan piensa que su madre es una traidora porque está en pareja con un nazi, luego de que su padre fuera asesinado en Jasenovac. La odia, pero sigue siendo su madre. Hace muchos años que no se ven. Es una historia de redención: una mujer dispuesta a conseguir justicia aunque tenga que poner en riesgo el amor de su hijo. Es una novela de misterio, de espías, un policial... creo que es una historia atrapante”, agrega.

—La historia, entonces, te llega sin que la busques. Pero el libro sale en este momento, en este contexto. ¿Cómo pensás que se relaciona con esta época tan particular?

—Es una coincidencia desgraciada que este rebrote del nazismo y del antisemitismo haya ocurrido ahora. Es decir, yo no elegí esta época. No conocía para nada que la oportunidad se iba a dar de esta manera. De hecho, el libro iba a salir en diciembre y se decidió postergarlo para febrero. No fue deliberado esto. Hay un rebrote del antisemitismo y una suerte de confusión acerca de qué es ser judío, qué es ser sionista y cuál es la diferencia entre el Estado de Israel y el gobierno de Israel. No es lo mismo Isaac Rabin que Benjamín Netanyahu.

—¿Te interesa da la discusión? Mucha gente trata de cuidarse, evita distinciones categóricas, pero evidentemente, sobre todo en Argentina, con una comunidad judía tan importante, es un tema que, cuando se trata, parece alejar más que acercar posiciones.

—Sí. A mí me sorprende encontrar voces que hablan de este mito, esta fábula, el Plan Andinia, que era creída a pies juntillas por los jefes de la Policía Federal de Inteligencia que lo mandaron a Iosi Pérez a infiltrarse en la comunidad judía porque lo veían como una amenaza. Hay mucha gente, incluso dentro del progresismo, que lamentablemente cree en el mito del Plan Andinia, que yo considero una fábula basada en Los protocolos de los sabios de Sión, como una cosa factible, creíble. La idea de que hay soldados en la Patagonia israelíes que hacen relevamientos, que pasan información. Incluso hace poco me llegó la información de que algunos eran acusados de iniciar los incendios. Es realmente preocupante, porque somos muchos los judíos y las judías que creemos que no hay paz posible en Medio Oriente si no es con la existencia de dos estados, y que repudiamos tanto el atentado de Hamás del 7 de octubre como la brutal respuesta militar de Netanyahu.

—Sin embargo, en el debate público, en la reconstrucción mediática de esta larga discusión, casi ni aparecen posiciones así. ¿Por qué creés que o se está a favor o se está en contra y no se pueden pensar matices?

—Es lamentable, pero está muy de moda tomar posiciones extremas en esta cuestión. Es algo que se agudizó en las últimas épocas, pero que está presente en algunos sectores desde hace muchos años. No soy un especialista en política internacional, pero tengo la firme convicción de que la única forma de alcanzar la paz es acordar la existencia de dos Estados. Me parece catastrófica la declaración de Trump, de evacuar a la población de Gaza y crear como una Segunda Riviera. Me parece lamentable y muy peligrosa.

—¿Qué elemento le agrega a la discusión Javier Milei, que tomó una posición cercana a la comunidad judía, sobre todo alineada al gobierno de Netanyahu?

—Hay un libro que salió hace poco compilado por Pablo Méndez Shiff y Raanan Rein, un historiador israelí que conoce mucho la realidad argentina: Las fuerzas del cielo. Son 24 artículos con distintos puntos de vista sobre la misma temática. La verdad es que yo creo que el judaísmo de Milei es un judaísmo performático, cosmético; de otra manera ya se hubiera convertido. Y me parece peligroso. El judaísmo es diversidad. En la comunidad judía argentina hay gente de derecha, de centro, de izquierda, más religiosa, que come kosher, que es muy observante, hay judíos ateos y todo tipo de pelaje. Este judaísmo que elige Milei, que se alía a los sectores más conservadores y ultra ortodoxos no me representa. No me siento feliz por las supuestas simpatías del presidente hacia el judaísmo.

A Miriam Lewin no le contaron el horror; lo vivió. Fue secuestrada en el partido de La Matanza cuando tenía 19 años. Militaba en la Juventud Universitaria Peronista, primero; y en Montoneros, después. En diez meses pasó de una comisaría a una casona en el centro porteño a la Escuela de Mecánica de la Armada, la Esma, el mayor centro clandestino de detención y torturas de la dictadura militar. A los pocos días de cumplir los veinte fue obligada a trabajar para la Marina: tradujo al inglés y al francés la información que llegaba del exterior, escribió artículos para ser leídos en la televisión, en la radio y en el diario de Emilio Massera. En 1979 recuperó la libertad y, cuando la dictadura cayó y se produjo el Juicio a las Juntas, fue testigo clave para esclarecer el método criminal e ideológico del aparato represivo.

Escribió varios libros importantes. El primero: Ese infierno: conversaciones de cinco mujeres sobrevivientes de la ESMA, del año 2001. Siguió con Secretos Argentinos, la intimidad de los crímenes que conmovieron al país, en coautoría con Marcelo Camaño. Con Olga Wornat, en 2014, escribió uno de los más relevantes en la materia: Putas y guerrilleras, crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención. Luego el ya mencionado Iosi, el espía arrepentido, con Horacio Lutzky, y Skyvan, aviones, pilotos y archivos secretos, en 2017. Como investigadora integró los equipos de Telenoche, Telenoche investiga y Puntodoc. Hasta junio del 2024, y desde el año 2020, dirigió la Defensoría del Público.

—El libro también trae un fantasma que recorrió todo el siglo XX, que es el nazismo: un Estado totalitario, una discriminación exacerbada, radicalizada. Ese fantasma, durante el siglo XXI, parece tener otra forma. La idea del Estado totalitario no es tan clara, al menos en los términos en que lo conocíamos. ¿Cómo sintoniza el fantasma del nazismo, no sólo en el enlace antisemita, sino en la eliminación de cualquier otredad, con esta época?

—Aparece, claramente, en el discurso de Davos, en la intolerancia, en el autoritarismo, en la negación de la diversidad, tanto en términos raciales como en términos de identidad de género. Así aparece fuertemente en los discursos, no solo de Milei, sino de otros líderes autoritarios. Es preocupante porque esos discursos no son compatibles con la democracia.

—Estuviste presente en muchas discusiones en torno a cómo hacer frente a los llamados discursos de odio en las redes sociales. El proyecto Nodio, por ejemplo. De aquel momento a hoy ese fenómeno fue creciendo, y parece destinado a seguir creciendo. ¿Qué lectura hacés hoy, cuando es el Estado mismo los legitima e incentiva?

—Hay que tomar conciencia de que la violencia y la discriminación que circulan en redes, sobre todo cuando está en boca de alguien que tiene autoridad política, que tiene muchos seguidores, que tiene un gran ascendente, es evidente que se puede transformar en violencia en el mundo real. La violencia digital no queda solo en el mundo digital. La violencia en los medios no queda solo en los medios. Se traslada al mundo real. Este es el riesgo. Hay un test de Naciones Unidas que se llama Test de Rabat, que tiene seis puntos que sirven para identificar el discurso de odio, la incitación a la violencia. Y si nosotros revisamos esos seis puntos, nos vamos a dar cuenta de que estamos atravesando una época en que el discurso de odio se naturaliza y es una cosa absolutamente cotidiana en boca de mandatarios, de ministros, de periodistas, de influencers. Eso es muy, muy preocupante. Tal vez Dina y Natan sirva como una señal de alarma, una luz roja que explique por qué no se pueden reivindicar esas experiencias históricas que tuvieron como consecuencia la pérdida de tantas vidas y tantas libertades.

—¿Sos optimista o pesimista respecto al futuro?

—No tengo la esfera de cristal, pero me parece que hay algunos elementos en nuestro país, algunos síntomas alentadores, como la reacción masiva al discurso de Davos en contra de los homosexuales. Yo estuve en la marcha. Había muchísima gente suelta, independiente, indignada y preocupada. Creo que esa capacidad de reacción de parte de la sociedad argentina es lo que nos va a salvar.