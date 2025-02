El último acto de The Weeknd: un álbum, una película y el fin de una era

The Weeknd - Open hearts

En este joven siglo, ningún artista ha capturado mejor la dualidad entre la fiesta y el post-fiesta, y cómo la promesa de la noche se vuelve agria con la luz del día, que The Weeknd. Ha dominado su terreno desde el comienzo, cuando surgió, de forma anónima, con un mixtape etéreo, espeluznante y decadente en 2011.

House of Balloons sirvió como un plano para el ámbito del artista durante más de una década: píldoras, polvos y un licor Alizé para desayunar; el dinero como motivación; una sed de sexo disfrazada de búsqueda de amor. Pero incluso entonces, The Weeknd sabía que el fin de semana perdido eventualmente terminaría. “Cuanto más alto escalo”, cantaba Abel Tesfaye, nombre real del artista, “más fuerte voy a caer”.

The Weeknd durante los últimos premios Grammy, el 2 de febrero de 2025 (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Como The Weeknd, Tesfaye ha subido (y quizás alcanzado) tan alto como una estrella pop puede llegar: un puñado de álbumes número 1, cuatro premios Grammy, una gira por estadios, el show del entretiempo en el Super Bowl, 27 canciones con mil millones de reproducciones en Spotify. Lo que significa que la caída que profetizó podría ser de proporciones bíblicas.

Para esquivar ese destino, Tesfaye está retirando el seudónimo de The Weeknd con su sexto álbum, Hurry Up Tomorrow, y se va en sus propios términos: con un épico disco de sintetizadores que da paso a una película epónima que marca su debut como actor en largometrajes. “No te quedes más tiempo del debido en la fiesta”, dijo a Variety. “¿Cuándo es el momento adecuado para irse, si no es en tu punto máximo?”

Trailer del filme "Hurry Up Tomorrow", en el que un músico que sufre de insomnio se ve arrastrado a una odisea con una desconocida que comienza a desentrañar el núcleo mismo de su existencia

En su anteúltimo álbum, Dawn FM, se imaginaba como una emisora de radio que sonaba en el camino al purgatorio. Hurry Up Tomorrow retoma desde donde aquel lo dejó, pero The Weeknd tiene malas noticias: no hay otra vida, no hay otro lado, solo legado y polvo. Lo que sigue es Tesfaye reflexionando sobre su carrera hasta ahora, y la vida y muerte de su personaje musical, antes de abandonar el escenario.

Pese a su título, Hurry Up Tomorrow no tiene prisa. Los más de 80 minutos del álbum son un desfile victorioso, y lo exhiben, junto a sus productores, en la cima de su capacidad creativa. El vibrato al estilo de Michael Jackson que convirtió a Tesfaye en una inesperada estrella pop está intacto, y su frecuente colaborador en producción, Oneohtrix Point Never, parece estar presente en cada sonido de los sintetizadores, proporcionando cohesión a lo largo de este álbum gigante de 22 temas.

El álbum abre con “Wake Me Up” y no vuelve a dormir, aunque lo amenaza durante la segunda mitad. La grandeza electro-orquestal de la primera canción encuentra a The Weeknd en su máxima expresión, interpolando “Thriller”, sampleando “Scarface” y colaborando con el dúo electrónico francés Justice y el multiinstrumentista Johnny Jewel. Los sintetizadores alcanzan su límite a lo largo del álbum, actuando como espadas líquidas en “Cry for Me”, impulsando un canto hidráulico fúnebre en “Baptized in Fear”, evocando éxtasis trance en “Open Hearts” y abrumando los sentidos en “Red Terror”.

The Weeknd fotografiado en el Festival de Cannes, durante la presentación de la serie "The Idol" (Foto: REUTERS/Eric Gaillard)

The Weeknd y sus colaboradores han innovado un estilo de R&B electrónico desde el principio, y Hurry Up Tomorrow es lo suficientemente moldeable como para exhibir todos los intereses de Tesfaye, desde baladas acústicas distorsionadas (“Reflections Laughing”) hasta un soul elástico derretido por el sol (“I Can’t Wait To Get There”). Incluso incluye un desvío por el funk carioca contundente (“São Paulo”) y un híbrido entre rap y R&B que encuentra al productor Future en su mejor momento: un adicto al amor y otras drogas (“Enjoy the Show”).

Líricamente, The Weeknd documenta los estragos de una vida en la ruta y en los escenarios, llorando “lágrimas de whisky” desde su “prisión en el ático.” Parece tener una relación más saludable con el amor y las relaciones ahora, al menos en comparación con el momento más bajo de su carrera en Kiss Land. Pero principalmente, el álbum es una introspección de madrugada sobre lo que quedará cuando caiga el telón de este capítulo de su vida artística.

Tesfaye comprende que la oscuridad del mundo de The Weeknd ha sido un telón de fondo para su brillo como estrella; sanar sus traumas pone fin al acto. ¿Qué es The Weeknd sin drogas, desenfreno y desesperación?

Fiel a su estilo intenso, Tesfaye contempla el fin de su seudónimo citando el poema “La muerte no es nada en absoluto”, de Henry Scott-Holland, rogándole a su audiencia: “Llámame por el nombre viejo y familiar.” Parte del poema también aparece en el primer tráiler de la película epónima del álbum, la “siguiente habitación” a la que Tesfaye cruzará pronto.

Los primeros vistazos de la película, coprotagonizada por Jenna Ortega y Barry Keoghan y dirigida por Trey Edward Shults (It Comes At Night), sugieren que Tesfaye interpreta una versión estilizada de sí mismo/The Weeknd, con paseos en limusina y mansiones glamurosas que dan paso a incendios por gasolina y payasos asesinos. El destino del protagonista parece sombrío, pero Tesfaye sabe que el mañana no está garantizado, por lo que es mejor celebrar a The Weeknd hoy.

Fuente: The Washington Post