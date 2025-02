Del discurso de odio al buen amor: 13 libros para pensar en muchas cosas... y cuáles son gratis

Estos días están signados por la observación de los cambios que está sufriendo el mundo. Las primeras medidas de Donald Trump le marcaron un nuevo pulso a la Historia y no son pocos los que intentan comprender ese pulso mirando al presente pero también evocando experiencias del pasado. Mientras tanto, seguimos atendiendo a nuestros cuerpos, a cómo vivir mejor, a cómo criar a nuestros hijos. Y volando, pensando y emocionándonos con lo que cuentan otros. Para todo eso sirven los libros. Y aquí dejaremos una sugerencia de doce títulos con una variedad de temas y géneros.

Estos libros están disponibles, en su formato digital, en Bajalibros. Y algunos son gratuitos. Aquí habrá, entonces, ensayos sociales y políticos; novelas románticas, el testimonio (y reflexión) de una mujer que descubrió que habia nacido “Esteban” y que era intersexual, las memorias de Beatriz Sarlo, la querida intelectual argentina que murió en diciembre, el sorprendente best seller Alas de ónix, un perfil de Elon Musk y más. Pasen y lean. Con la calma, el placer y la profundidad que nos da la lectura.

“Síndrome 1933″, de Siegmund Ginzberg

Sindrome 1933, pensar el presente mirando el pasado.

“Lo que declaran antes de gobernar no siempre son palabras que se lleva el viento”, dice Siegmund Ginzberg en Síndrome 1933. “Conviene tomar buena nota de ellas. (...) Hay un rasgo en común entre los populistas que alcanzan el poder: el afán por mantener sus promesas electorales, por obrar como anunciaron que obrarían, pase lo que pase, a cualquier precio”.

Síndrome 1933, escrito por el periodista italiano Siegmund Ginzberg, examina las circunstancias que llevaron al ascenso de Adolf Hitler y la caída de la República de Weimar, trazando paralelismos con la actualidad.

Síndrome 1933 Por Siegmund Ginzberg

Mediante una narración documentada, Ginzberg analiza cómo la crisis política, la desconfianza en las instituciones y el oportunismo de ciertos sectores contribuyeron al avance del totalitarismo. El libro explora los mecanismos que debilitaron la democracia, centrándose en las decisiones de figuras clave y en las reacciones de la sociedad alemana ante el auge del nacionalsocialismo. Publicado originalmente en Italia, Síndrome 1933 ha alcanzado su quinta edición y se consolidó como un referente en el análisis de los riesgos que amenazan a las democracias contemporáneas.

“Alas de ónix”, de Rebeca Yarros

Alas de ónix, un éxito notable.

Dotada de dos poderes únicos, Violet Sorrengail se enfrenta a una encrucijada que pone en juego la lealtad y la traición, mientras busca hacer frente a una amenaza inminente que podría destruir todo cuanto conoce. En Alas de ónix, la tercera entrega de la saga Empíreo, la joven jinete de dragones abandona la seguridad de su hogar dieciocho meses después de los sucesos en el Colegio de Guerra Basgiath, embarcándose en una peligrosa misión que la llevará por territorios desconocidos en su lucha por el futuro de Navarre.

Alas de ónix (Empíreo 3) Por Rebeca Yarros

El libro ha alcanzado un impacto comercial significativo desde su lanzamiento el 22 de enero, según datos proporcionados por la editorial Planeta. En su primera semana, se registraron 2,7 millones de ejemplares vendidos en Estados Unidos, mientras que en español se contabilizaron 132.000 copias en el mismo período. Los paralelismos que algunos trazan entre esta obra y la saga de Harry Potter refuerzan su atractivo dentro del género de la fantasía épica.

Con una trama cargada de intriga, el relato presenta un entorno en el que la política, la magia y la guerra se entretejen, mientras los dragones y la magia se erigen como fuerzas centrales en el destino de este mundo. Aquellos que han seguido la saga encontrarán en esta entrega un desarrollo más oscuro y complejo, donde los dilemas y el sacrificio personal de Violet marcarán el camino hacia la resolución de los conflictos que amenazan a su tierra natal.

“Todas las caras de Elon Musk”, de Belén Marinone y Víctor Ingrassia

Todas las caras de Elon Musk.

Las relaciones personales y la paternidad de Elon Musk son algunas de las facetas menos conocidas del empresario que Todas las caras de Elon Musk explora en profundidad. Desde su infancia en Sudáfrica, marcada por un entorno familiar difícil bajo la influencia de un padre severo, hasta las brutales golpizas que soportó en la escuela, su niñez estuvo definida por el aislamiento y el estrés extremo. Estas experiencias forjaron un carácter resistente que se refleja en su enfoque hacia el trabajo, donde la ansiedad y la presión se convirtieron en herramientas para sostener jornadas agotadoras y mantener un control absoluto en cada proyecto que lidera.

Todas las caras de Elon Musk Por Belén Marinone y Víctor Ingrassia

El libro, que aborda todos los ángulos de la vida de Musk, relata cómo su obsesión por la innovación y la tecnología moldearon no solo su carrera, sino también sectores enteros como el transporte, la exploración espacial y la inteligencia artificial. Musk no solo ha vivido en sus fábricas, sino que ha desafiado continuamente los límites de la ciencia con iniciativas como Tesla, SpaceX y Neuralink. Su determinación al apostar por tecnologías reutilizables ha transformado los vuelos espaciales, permitiendo avances que antes eran impensables. La colonización de Marte, una de sus metas más ambiciosas, también es un tema central en esta exploración de su vida profesional.

Asimismo, el libro describe cómo su concepción del caos como oportunidad lo llevó a tomar decisiones controvertidas a lo largo de su recorrido. Las páginas incluyen anécdotas inéditas sobre su vínculo con líderes mundiales, y detalles sobre las dinámicas complicadas en sus relaciones interpersonales. Sus altos niveles de exigencia y su disposición hacia el riesgo no solo lo posicionan como un personaje singular en el ámbito empresarial, sino como alguien profundamente complejo en lo personal.

Finalmente, bajo el lema de defender la innovación como motor crucial para el avance de la humanidad, el libro revela las contradicciones y singularidades de quien fue capaz de transformar la red social ahora llamada X, influyendo de manera decisiva en el panorama global del debate público. En palabras del texto: “un hombre imposible de ignorar, atrapado entre su visión del futuro y las sombras de su pasado”.

Ese que fui, de Candelaria Schamun

"Ese que fui", una historia real.

Dentro de una carpeta verde marcada con un pequeño sticker que llevaba escrito en mayúsculas “MARÍA CANDELARIA, SALUD”, Candelaria Schamun, periodista argentina, encontró un inesperado secreto familiar cuando apenas tenía 17 años. Al abrir el cuarto cajón de un escritorio perteneciente a su padre, desenterró un sobre con su historia clínica resumida en pocas páginas. Este hallazgo marcó el inicio de una búsqueda personal que reconfiguró su identidad.

Ese que fui Por Candelaria Schamun

Entre los documentos de la carpeta se encontraba una partida de nacimiento a nombre de Esteban Schamun, fechada el mismo día del nacimiento de Candelaria. Este detalle, lejos de tratarse de un error administrativo o alguna referencia a un gemelo perdido, se convirtió en la pieza fundamental para develar una verdad que había estado cuidadosamente silenciada durante su niñez.

Candelaria descubrió entonces que era una persona intersexual, una revelación que transformaría su vida de manera radical. Este proceso de autodescubrimiento, así como la reconstrucción de su memoria y su identidad, forman la narrativa de su obra Ese que fui, en la cual aborda los hechos con un enfoque tanto analítico como emotivo. La historia no solo pone en evidencia la omisión de información esencial durante sus primeros años, sino también los desafíos que supone enfrentarse a una realidad oculta en el seno familiar.

“No entender”, de Beatriz Sarlo

Las memorias de Beatriz Sarlo.

En 2011, la ensayista argentina Beatriz Sarlo se convirtió en una figura central del debate público en Argentina tras su participación en el programa kirchnerista 678, en el que respondió de forma contundente a críticas que vinculaban su labor con el grupo Clarín. “Conmigo no, Barone”, le respondió a uno de los panelistas, Orlando Barone, en una intervención que marcó un momento emblemático de su exposición mediática y que incluso se volvió tono de llamada. Este incidente subrayó su capacidad para trascender los límites de la academia y consolidarse como una referente del pensamiento crítico más allá del ámbito literario.

No entender Por Beatriz Sarlo

Nacida en Buenos Aires en 1942, Sarlo tuvo una vida marcada por el aprendizaje y el espíritu intelectual. Estudió Letras, fue brevemente militante del peronismo y del Partido Comunista Revolucionario y ocupó la cátedra de Literatura Argentina en la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, uno de sus grandes legados radica en el puente que construyó entre la academia y la opinión pública, abordando temas que conectaban con un público amplio y diverso.

El último emprendimiento de Beatriz Sarlo fue el libro No entender. Memorias de una intelectual. En esta obra, entregada a la editorial Siglo XXI antes de su fallecimiento, Sarlo plasmó cerca de 250 páginas con fotografías personales. Según su amigo, el arquitecto e historiador Adrián Gorelik, estas memorias representaron un desafío importante para la autora. Sarlo buscaba el “tono justo” para reflexionar sobre su propia producción intelectual y sobre una vida que, en sus palabras, no consideraba especialmente relevante en términos autobiográficos. El libro recorre su infancia, la relación cercana y compleja con su padre, marcado por problemas de alcohol, y el vínculo distante con su madre. También profundiza en su conexión con el saber, analizando cómo se formó una mente tan destacada como la suya.

No entender no solo es un testimonio personal, sino también una indagación sobre la construcción de un pensamiento crítico que posicionó a Sarlo como una figura clave de la cultura argentina contemporánea.

“La microbiota estresada” de María Dolores De la Puerta

El intestino y el cerebro, un vínculo a seguir explorando.

La doctora María Dolores De la Puerta explica en La microbiota estresada el papel fundamental de la microbiota intestinal en la estabilidad del organismo. Sin embargo, el estrés crónico puede reducir su diversidad, volviéndola más vulnerable a desequilibrios que afectan la salud intestinal y general.

La microbiota estresada Por María Dolores De la Puerta

El libro profundiza en la relación entre las bacterias intestinales y el cerebro, mostrando cómo esta interacción influye en el estado emocional y en la respuesta al estrés. La autora respalda sus afirmaciones con estudios científicos que subrayan la importancia de un equilibrio microbiano para el bienestar mental y físico.

Además de explicar los mecanismos de esta conexión, De la Puerta ofrece estrategias prácticas para mejorar la salud intestinal. Con un enfoque basado en su experiencia clínica, presenta herramientas accesibles para mitigar el impacto del estrés y potenciar la salud de manera integral.

“El amparo”, de Gustavo Ferreyra

Lo que Alfredo busca es aferrarse a lo que tiene: permanecer en su posición dentro de la mansión, a pesar de lo singular y humillante que pueda parecer su labor. Alfredo, el mayordomo que protagoniza El amparo, tiene un trabajo inusual que se ha convertido en una representación de su papel en esa casa. Su tarea principal consiste en agacharse junto al dueño de la mansión, identificado únicamente como “el Señor”, para recibir los huesos de aceitunas que este escupe. La narrativa destaca que el nombre del dueño jamás es revelado, un detalle que subraya el carácter jerárquico y distante de la relación entre ambos.

El amparo Por Gustavo Ferreyra

El equilibrio entre lo que una persona tiene, desea o puede alcanzar es un tema central en la historia. En este caso, mientras Alfredo parece cómodo con su entorno laboral, nunca menciona aspiraciones de buscar algo distinto, un trabajo distinto o menos degradante. Su actitud revela una conformidad con su lugar en el mundo, aunque esa tarea específica esté cargada de humillación. Según la trama descrita en El amparo, el dilema emerge plenamente cuando el protagonista descubre que será reemplazado, una situación que altera su visión de estabilidad.

El Señor, siempre aludido de forma impersonal, representa una figura de autoridad incuestionada dentro de la narrativa, mientras que Alfredo, en apariencia satisfecho con su rol, nunca debate internamente acerca de abandonar esa posición. La interacción entre estos personajes refleja no solo una relación de poder, sino también una tensión latente entre los deseos reprimidos o no articulados del trabajador frente al control tácito de su empleador. Sin embargo, es a través del anuncio de su próximo reemplazo que se despliega un nuevo conflicto. Alfredo se aferra al espacio que ocupa, marcado por una mezcla de resignación y lealtad a su trabajo, lo que evidencia que “querer más” no siempre está presente cuando solo se busca conservar lo que ya se tiene.

Por amor, de Alaleh Nejafian

"Por amor", de Alaleh Nejafian.

Aceptar la vulnerabilidad se presenta como uno de los pilares fundamentales del amor en el análisis que realiza la psicóloga iraní -residente en la Argentina- Alaleh Nejafian en su obra Por amor. Por qué pasamos de soportarlo todo a no soportar nada. En este texto, la autora invita a entender el amor no solo como un sentimiento, sino como una elección que implica asumir riesgos y construir vínculos mediante actos deliberados, alejados de las estructuras idealizadas del romanticismo o del apego al confort emocional.

Por amor Por Alaleh Nejafian

El individualismo contemporáneo, según Nejafian, ha modificado profundamente nuestra experiencia de las relaciones amorosas. En un contexto donde muchas veces predomina la desconexión con los otros, surge la necesidad de replantear qué entendemos por amor y qué estamos dispuestos a entregar o comprometer para que el vínculo alcance autenticidad. La psicóloga afirma que el acto de amar exige “decisiones conscientes y compromisos reales” que van más allá de lo superficial, y que implican cuestionar nuestras expectativas y cómo vivimos estos lazos en la actualidad.

El libro también plantea preguntas esenciales, como, por ejemplo, cómo amar en un tiempo donde prevalece la desconexión. Nejafian incita al lector a reflexionar sobre hasta dónde se está dispuesto a llegar para que el amor verdaderamente signifique algo y no sea solo un estado emocional pasajero. Para ella, solo mediante un cuestionamiento constante puede surgir un amor genuino y comprometido que trascienda las dinámicas superfluas del presente.

“El 2024 en off”, de Valeria Cavallo

¿Qué se dice detrás de los discursos oficiales y las noticias de portada? ¿Qué maniobras ocultas definieron las batallas políticas más feroces del año? ¿Qué secretos quedaron enterrados en las negociaciones más tensas del año? En El 2024 en Off. Claves de un año decisivo, la periodista y directora periodística de Infobae, Valeria Cavallo, recopila las entregas de “A micrófono cerrado”, el newsletter semanal de Infobae. En las entregas, Cavallo contó los secretos, tensiones y giros del poder en un año convulsionado para la Argentina. Publicado cada lunes, este volumen ofrece un acceso único a las conversaciones más reservadas de los despachos políticos y empresariales.

El 2024 en OFF. Claves de un año decisivo

El relato presenta a actores políticos de alto perfil y otras personalidades, que jugaron roles fundamentales en este tablero estratégico. El documento subraya que muchas de las dinámicas clave del país no fueron captadas en los titulares, pero dejaron una profunda huella. Como se explica, el texto no solo examina un año en particular, sino que ofrece un retrato exhaustivo de los movimientos silenciosos y los acuerdos tácitos que definieron el curso nacional en su conjunto.

Este análisis captura los “susurros y silencios” que, aunque frecuentemente invisibles para la opinión pública, tuvieron un impacto profundo sobre el destino político y económico de Argentina. De este modo, “El 2024 en off” se posiciona como una perspectiva integral de los eventos que moldearon el futuro del país en un momento crucial.

“Vincent Van Gogh”, por Fran Nuño (Audiolibro)

Vincent van Gogh, uno de los nombres más reconocidos de la historia del arte, vivió una vida marcada por la pobreza y la incomprensión, a pesar de que hoy sus obras son admiradas y destacan en los museos más importantes del mundo. Durante su vida, apenas logró vender unas pocas pinturas; sin embargo, nunca abandonó su vocación artística, que descubrió a los 28 años. Según palabras atribuidas al propio artista: “Nunca es tarde para cumplir los sueños que guardamos en nuestro interior”.

Vincent Van Gogh Por Fran Nuño

La pintura, más que una pasión, se convirtió en una necesidad para Van Gogh. Era su único medio para expresar sus emociones y lidiar con los desafíos de su vida. Aunque al principio no encontró su camino fácilmente, cuando decidió dedicar su vida completamente al arte, lo hizo con una entrega total.

Van Gogh invita a los interesados en conocer su historia a recorrer su narrativa como si fuera un relato contado en primera persona, una propuesta planteada en la colección “Mis Pequeños Héroes”, que busca enseñar sobre figuras históricas de manera entretenida e inspiradora. Esta iniciativa, presentada como una forma lúdica de acercarse a grandes personajes, permite a los lectores descubrir las experiencias y aprendizajes de vidas impactantes como la del célebre pintor holandés.

El 2024 en el mundo, de Laureano Pérez Izquierdo

"El mundo en 2024", de Laureano Pérez Izquierdo.

¿Fue 2024 el año más convulsionado del siglo XXI? Esa es la pregunta que plantea Laureano Pérez Izquierdo en su análisis de un período marcado por tensiones extremas. En su obra divulgada por Infobae América, el autor traza un panorama global en el que conflictos en regiones como Ucrania, Gaza, Taiwán y Siria delinean un año atravesado por crisis continuas que involucraron a actores clave en el escenario mundial.

El mundo en 2024. Claves de un año (muy) convulsionado Por Laureano Pérez Izquierdo

Desde Putin hasta Kim Jong-un, pasando por figuras como Sinwar, Nasrallah y el expresidente estadounidense Donald Trump, los líderes mencionados en la publicación desempeñaron papeles fundamentales en la escalada de tensiones geopolíticas. Pérez Izquierdo aborda las alianzas internacionales inestables y los desafíos globales que, lejos de encontrar soluciones, hicieron que las esperanzas de paz o resolución perdieran terreno. El autor analiza, además, el papel de estos gobernantes en el mantenimiento de un clima de conflicto que no ofreció respiro a lo largo del año.

Con un enfoque geográfico, la obra examina cómo los enfrentamientos entre Ucrania y Rusia se han convertido en un símbolo del impacto duradero de la guerra. También expone las pugnas en el Oriente Medio, destacando los intercambios entre Israel y actores como Irán, el grupo Hamas y el movimiento Hezbolá, señalando estas disputas como puntos candentes en la región. Paralelamente, los movimientos estratégicos de Corea del Norte y las tensiones latentes relacionadas con China y Taiwán completan el complejo mapa descrito en el texto.

“El 2025 podría mantener o aumentar el nivel de inestabilidad”, advierte Pérez Izquierdo en su publicación, cuestionando la proyección global tras un año tan conflictivo. Con un estilo que combina claridad y precisión, el autor sitúa al lector en el centro de un contexto que exige atención para comprender los desafíos de un mundo fracturado.

“Crianza para padres cansados”, de Trinidad Avaria y Luciano Lutereau

Crianza para padres cansados busca responder preguntas fundamentales que surgen en el proceso de criar a un niño, como: “¿Criar a un niño es hacerlo feliz?”, “¿Por qué no me respetan?”, “¿Por qué mienten o insultan?” y “¿Cómo distinguir entre cuidar y sobreproteger?”. Estas interrogantes, según Luciano Lutereau y Trinidad Avaria, son esenciales para entender el rol de los padres y las dinámicas familiares en la actualidad. Además, el texto no solo ofrece respuestas, sino que también plantea nuevas preguntas para invitar a la reflexión.

Crianza para padres cansados. Preguntas que no pasan de moda

En el primer capítulo del libro, los autores destacan que los niños no deben ser tratados como “cosas” que se colocan en un lugar para evitar molestias. Lutereau y Avaria cuestionan por qué, a pesar de que esta idea parece evidente, los adultos a menudo les dicen a los niños frases como “Quedate quieto” o, como menciona la canción de Joan Manuel Serrat, “Deja ya de joder con la pelota”. Estas expresiones, según los psicoanalistas, reflejan una desconexión entre lo que los adultos saben que es correcto y lo que realmente hacen en la práctica.

“Lo siniestro”, de Sigmund Freud

"Lo siniestro": Freud nos mira por dentro.

En Lo siniestro, Freud examina la inquietud que se produce cuando lo familiar adquiere un matiz extraño o amenazante. Este fenómeno está ligado al retorno de contenidos reprimidos en el inconsciente y se desencadena cuando algo olvidado o suprimido reaparece de manera perturbadora. A través de ejemplos literarios, como El arenero de Hoffmann, Freud ilustra cómo lo siniestro se manifiesta en experiencias relacionadas con la infancia, la muerte, los dobles y figuras que imitan lo humano sin llegar a serlo.

Lo siniestro Por Sigmund Freud

Distingue este concepto de otros temores, señalando que su origen es psicológico y profundamente arraigado en el inconsciente. Según Freud, la literatura y el arte tienen una capacidad particular para suscitar esta sensación. A lo largo del ensayo, reflexiona sobre cómo lo siniestro revela la complejidad de la psique humana y su tendencia a convertir lo cotidiano en algo inquietante.