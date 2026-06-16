Cultura

La partida de “Pocho” Sosa deja un vacío en la cultura popular de Mendoza

La noticia de la muerte del gran intérprete del canto cuyano a los 82 años, cubrió de tristeza a su tierra natal, donde era un referente del folclore y la comunidad

Guardar
Google icon
Pocho Sosa, un hombre de cabello y barba blancos, sonríe sentado en un teatro con filas de asientos rojos y luces en el techo, lleva cuello alto mostaza y chaleco negro
La muerte de Carlos Alberto “Pocho” Sosa a los 82 años conmocionó a Mendoza y al folclore cuyano

En la mañana del domingo 14 de junio se conoció la noticia de la muerte de Carlos Alberto “Pocho” Sosa, uno de los grandes intérpretes del canto de Cuyo. El cantante falleció a los 82 años y dejó una huella imborrable en la historia artística de la provincia de Mendoza.

Durante gran parte del domingo, en uno de los salones de la Legislatura de Mendoza se realizó una despedida institucional para homenajear al “Pocho” y fue por allí donde familiares, amigos, artistas, autoridades y vecinos pudieron acercarse para darle el último adiós. Y el punto más emocionante de la jornada se dio cuando el coro popular entonó “Tonada de otoño”, aquella canción compuesta por Damián Sánchez y Jorge Sosa que él hizo conocida en el mundo.

PUBLICIDAD

“Pocho” Sosa fue uno de los máximos referentes del folclore cuyano; es un pedazo de Mendoza. En su voz tomaron vuelo cuecas, gatos y tonadas para quedar inmortalizadas.

Un gran artista

Carlos Alberto Sosa nació el 17 de julio de 1943 en la Ciudad de Mendoza. Sus primeras enseñanzas con la guitarra fueron zambas, cuecas y gatos. Antes de dedicarse completamente a la música trabajaba como bancario.

PUBLICIDAD

Hombre simple, familiero, casado con la bailarina Pochi Zimmermann, fue papá de Ailén y Lihué y feliz abuelo. Este “Ciudadano ilustre de la Ciudad de Mendoza” ha compartido escenarios con artistas de la talla de Antonio Tormo, Mercedes Sosa, el Polaco Goyeneche, Los Chalchaleros, Armando Tejada Gómez, Cuchi Leguizamón, Víctor Heredia y León Gieco entre otros.

Pocho Sosa, un hombre de cabello y barba blancos, sonríe sentado en un teatro con filas de asientos rojos y luces en el techo, lleva cuello alto mostaza y chaleco negro
Pocho Sosa fue uno de los máximos referentes del canto de Cuyo y del folclore mendocino con cuecas, gatos y tonadas

Empezó a transitar los escenarios a sus 18 años, con el Cuarteto Vocal Huanta, inspirados en Los Huanca Hua. En 1974, en Mendoza fundó Canto Trío y en Festival Nacional del Folclore de Cosquín -en 1980- obtuvo el premio Jurado Técnico, con el tema “Destituyo las rosas”, de Damián Sánchez y Helena Siró. El jurado estaba conformado por Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, Cuchi Leguizamón, Hamlet Lima Quintana, Armando Tejada Gómez, Tito Francia y Jaime Dávalos.

En 1981 comienza su ciclo de solista, después de dejar su puesto en el Banco de Mendoza. Participó de una gira por veintidós estados de Estados Unidos, presentándose en ochenta universidades americanas; la gira duró cuatro meses finalizando en el Salón Dorado de la ONU. También realizó giras por Canadá, Uruguay, Chile, España, etc.

Grabó un total de quince discos propios y participó como invitado en numerosas grabaciones de cantores mendocinos y de reconocimiento nacional e internacional, entre ellos se destaca su participación como invitado de Mercedes Sosa en el álbum Corazón libre -editado en Alemania en el año 2005 y que ganó un Grammy Latino- en el que grabó “Tonada de otoño”.

En el año 2011 lo distinguieron como “Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Mendoza” por su valiosa contribución a la cultura popular desde su vasta y destacada actuación en el ámbito de la música y la canción. El 17 de julio de 2013, la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza le realizó un reconocimiento por sus 50 años de trayectoria en la música. En el año 2014 fue distinguido con el título honorífico de “Embajador Cultural de Mendoza”, reconocimiento que fue entregado por el Gobernador de la Provincia.

Partió Pocho Sosa, el hincha de Independiente Rivadavia y de los “rojos” de Avellaneda y, además, fanático de Nicolino Locche. Uno de los imprescindibles de Mendoza.

[Fotos: Eduardo Dolengiewich / gobierno de Mendoza]

Temas Relacionados

Pocho SosaMendozaMusica popular argentinaFolcloreUltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un artista ruso crítico con Putin, asesinado a tiros en Polonia

La fiscalía de Lublin informó que el ciudadano ruso de 44 años, identificado como Robert Kuzovkov, recibió tres disparos el lunes y luego otros dos a quemarropa por un atacante aún no identificado

Un artista ruso crítico con Putin, asesinado a tiros en Polonia

Eduardo Sacheri: “Argentina lleva un siglo ejerciendo la nostalgia”

Por la publicación en España de su novela ‘Demasiado lejos’, el escritor brindó una entrevista al diario El País donde habló del quiebre de la confianza colectiva, con Malvinas como telón de fondo cultural

Eduardo Sacheri: “Argentina lleva un siglo ejerciendo la nostalgia”

El Recoleta inaugura cinco muestras, y Roberto Arlt se lleva el foco con su novela centenaria

Desde el 25 de junio, el espacio porteño estrenará una programación con entrada gratuita que cruza literatura, pintura y arte contemporáneo, con un homenaje a El juguete rabioso como gran atractivo de la temporada

El Recoleta inaugura cinco muestras, y Roberto Arlt se lleva el foco con su novela centenaria

Roberto Bolaño, escritor chileno: “Lo normal es leer y lo placentero es leer, incluso lo elegante es leer; escribir es un ejercicio de masoquismo”

El mito de un autor que se pensaba a sí mismo como un lector antes que como un creador y la entrevista de 1999 que dejó una de sus definiciones más honestas y brutales sobre el oficio de la literatura

Roberto Bolaño, escritor chileno: “Lo normal es leer y lo placentero es leer, incluso lo elegante es leer; escribir es un ejercicio de masoquismo”

Cómo se escribe según la RAE: pausa de hidratación, mejor que cooling break

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Cómo se escribe según la RAE: pausa de hidratación, mejor que cooling break

DEPORTES

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los Pumitas confirmaron la lista de 30 jugadores para el Mundial Juvenil en Georgia

De furor viral en el Mundial a la Copa Sudamericana: el neozelandés Tim Payne firmaría con un histórico club

Antes del debut de Argentina en el Mundial, Nico Paz le comunicó a Real Madrid la decisión sobre su futuro: el factor que cambió su pensamiento

TELESHOW

Eva Bargiela, Gianluca Simeone y Carolina Baldini se sumaron al banderazo argentino en Kansas City: “¡Qué pasión!"

Eva Bargiela, Gianluca Simeone y Carolina Baldini se sumaron al banderazo argentino en Kansas City: “¡Qué pasión!"

La profunda tristeza del entrenador que acompañó a Gaspi en su transformación física: “Estoy hecho pelota”

Evangelina Salazar cumplió 80 años junto a toda su familia: el tierno mensaje de Palito y la alegría de sus nietos

Rocío Pardo apostó por cambiar los hábitos de su vida diaria y compartió los resultados: “Ahí está la diferencia”

Mario Pergolini reveló cómo lo convenció Cris Morena para actuar en Floricienta: “No nos llevábamos bien”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán ejecutó a dos hombres por participar en las protestas de enero

El régimen de Irán ejecutó a dos hombres por participar en las protestas de enero

Golpe a una red armada en la frontera norte de Ecuador: Ejército desarticula enclave clandestino en Esmeraldas

Guatemala, Francia y Jhpiego firman un convenio para reforzar la detección temprana del cáncer de cérvix

Régimen de Nicaragua confisca y pone en venta por $255,000 la casa de un fotoperiodista que se encuentra en el exilio

El robo de contenedores deja pérdidas por USD 2 millones al transporte de carga de Costa Rica en dos años