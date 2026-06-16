El Recoleta inaugura cinco muestras, y Roberto Arlt se lleva el foco con su novela centenaria

El Centro Cultural Recoleta inaugurará el 25 de junio cinco exposiciones simultáneas en Buenos Aires con entrada libre y gratuita

El Centro Cultural Recoleta (CCR) inaugurará el 25 de junio cinco exposiciones en simultáneo, que van del homenaje literario al arte contemporáneo, con la primera novela de Roberto Arlt como eje central de una programación que ocupará dos de sus salas hasta bien entrado 2027. La apertura de las cinco muestras está prevista para las 18 horas en la sede del CCR (Junín 1930, Buenos Aires).

El plato fuerte de la programación llega a las salas 2 y 3: El juguete rabioso: 100 años, una muestra que conmemora el centenario de la primera novela de Arlt, publicada en octubre de 1926 por la Editorial Latina. La curaduría está a cargo de Sylvia Saítta —Investigadora Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), profesora titular de Literatura Argentina II en la Universidad de Buenos Aires (UBA)— y de Juan Maisonnave, programador de literatura del CCR, fundador de Pinka Editora y autor de Los juegos compartidos.

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La muestra "El juguete rabioso: 100 años" conmemorará en el Centro Cultural Recoleta el centenario de la novela de Roberto Arlt

El eje visual de la muestra es un gran mural que reúne, agrupadas por núcleos temáticos, las tapas de las distintas ediciones de El juguete rabioso publicadas a lo largo de un siglo. La exposición suma ilustraciones y obras de los artistas Carlos Alonso, Eduardo Iglesias Brickles, Diego Rey, Luis Scafati y Oscar Grillo, un ejemplar de la primera edición de 1926 y una réplica de la máquina de escribir Underwood que el propio Arlt mencionó en uno de sus prólogos. La muestra permanecerá abierta hasta marzo de 2027.

Martin Farnholc Halley presentará "Plástica escatológica" con pintura, ensamblaje y video en la sala 5 del Centro Cultural Recoleta

En la sala 5, Martin Farnholc Halley presenta Plástica escatológica, una muestra que reúne pintura, ensamblaje y video. Oriundo de Misiones (1990), Farnholc Halley estudió las licenciaturas en Artes Visuales y en Crítica de Artes en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y se formó de manera autodidacta en maquillaje, escultura y video. Para esta ocasión creó obras específicas destinadas a intervenir la arquitectura de la sala, con materiales residuales y procedimientos como el collage. Sus composiciones combinan estructuras geométricas con deformaciones figurativas y referencias autobiográficas, y exploran, según el artista, “las relaciones entre sofisticación y amateurismo como un registro emocional de la época”. La muestra puede visitarse hasta el 25 de octubre. Farnholc Halley expuso recientemente en la Fundación Klemm, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y en ferias internacionales como Untitled Miami (2023).

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"Calabxzxs & Dragxnes" reunirá en la sala 6 obras de once artistas y propondrá un juego de rol curado por Andrés Gorzycki

La sala 6 albergará Calabxzxs & Dragxnes, con curaduría de Andrés Gorzycki (Misiones, 1990), máster en Estudios Curatoriales por la Städelschule y la Universidad Goethe de Frankfurt, y actual curador del Museo de la Triple Frontera, proyecto nómade en la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. La muestra reúne obras de once artistas —Diana Aisenberg, Natalia Cristo, Galaxia & Mar, Miguel Garutti, Elisa Insúa, Ana Maria Millan, Robosepu (Martín Darío Charruff), Mario Scorzelli, Fran Stella, Diana Teira y Osías Yanov— y propone una partida de juego de rol en la que cada pieza funciona como una jugada. Dibujos de hechiceros, fotos de elfas, cartas de hadas hechas de píxeles, tótems, animaciones y sonidos medievales componen un relato donde el género fantástico devora al tecnofeudalismo. La exposición permanecerá expuesta hasta el 4 de octubre.

Eugenia Bekeris exhibirá "Ofrenda", una serie de dibujos sobre la naturaleza, en las sala 13

Las salas 13 y 14 reúnen a dos pintoras con trayectorias consolidadas en las artes visuales argentinas. Eugenia Bekeris presenta Ofrenda, una serie de dibujos sobre la naturaleza, curada por Nadia Salem. Bekeris, conocida por su obra testimonial sobre el Holocausto y la última dictadura cívico-militar argentina, traslada en esta muestra el rigor del testimonio al ámbito de lo natural. “Con el mismo respeto que aborda al ser humano, la artista desarrolla un diálogo profundo con la naturaleza, al tiempo que revela una mirada contemplativa de reconocimiento y agradecimiento”, señala Salem. La muestra podrá verse hasta el 26 de julio.

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Patricia Fente presentará "El camino de la espesura" con pinturas de paisaje y montaje de Luis Gimelli en la sala 14

Patricia Fente ocupará la sala 14 con El camino de la espesura, un conjunto de pinturas centradas en el paisaje —cielos, matorrales, pastizales— con diseño de montaje de Luis Gimelli. “Patricia Fente no pinta el paisaje. Pinta la fascinación que le produjo una mata, un matorral, un arbusto de su jardín”, describió la historiadora del arte Ana Aldaburu. La muestra podrá visitarse hasta el 30 de agosto.

El ingreso es libre y gratuito para residentes y ciudadanos argentinos, de martes a viernes de 12 a 21 horas, y sábados, domingos y feriados de 11 a 21 horas.

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Fotos: gentileza prensa Centro Cultural Recoleta.