Qué leer esta semana: El sucesor de Harry Potter, una mujer intersexual, la microbiota estresada e ideas para padres cansados

Yarros, Schamun, De la Puerta, Lutereau y Avaria, los autores de la semana.

Entre fenómenos editoriales y libros exquisitos, entre filosofía e ideas prácticas: así es la vida de los lectores. Porque ¿qué es un libro apropiado para un momento de ocio, para llevarse a la cama o acurrucarse en un sillón bien tapados? ¿Una novela romántica, relatos de aventuras, o aquel tratado profundo que necesitaba concentración y calma?

Esta semana Infobae Cultura seleccionó tres títulos apropiados para distintas instancias. Los acercamos en formato electrónico, para disfrutar de la lectura y aprovechar el precio. Se trata de Alas de ónix, una saga de Rebeca Yarros que está rompiendo récords de venta; Ese que fui, el testimonio de Candelaria Schamun, una mujer que, a los 17 años, descubre una partida de nacimiento fechada el mismo día que ella vino al mundo pero con el nombre de Esteban, y La microbiota estresada, una obra donde la doctora María Dolores de la Puerta explora la relación entre el estrés crónico y la salud intestinal.

Además, un bonus track gratis: Crianza para padres cansados, un volumen en el que los psicoanalistas Trinidad Avaria y Luciano Lutereau se hacen preguntas como “¿Criar a un niño es hacerlo feliz?” “¿Por qué no me respetan?” “¿Por qué mienten o insultan?” “¿Cómo distinguir entre cuidar y sobreproteger?”. Y ofrecen ideas pero, sobre todo, reflexión.

Alas de ónix, de Rebeca Yarros

"Alas de ónix", la saga "Empíreo"

La tercera entrega de la saga Empíreo apareció el 22 de enero y, según informa la editorial Planeta, alcanzó los 2,7 millones de ejemplares vendidos en Estados Unidos en una semana. En español, en ese lapso alcanzó los 132.000 ejemplares. Algunos hablan de “un nuevo Harry Potter”.

¿De qué se trata? En un mundo donde la magia y los dragones dictan el destino, Alas de ónix, lleva a los lectores a explorar los rincones más oscuros de esta narrativa épica. La historia sigue a Violet Sorrengail, una joven jinete de dragones, quien enfrenta una misión crucial que podría determinar el futuro de su tierra natal, Navarre. A dieciocho meses de los eventos ocurridos en el Colegio de Guerra Basgiath, Violet debe abandonar la seguridad de su hogar para buscar aliados en territorios desconocidos, mientras una amenaza inminente pone en peligro todo lo que conoce.

La trama de esta nueva entrega se desarrolla en un universo donde la política, la magia y los dragones se entrelazan en una compleja red de intrigas y desafíos. Violet, quien posee dos poderes únicos, se encuentra en una encrucijada que la obliga a tomar decisiones difíciles. El destino de Navarre está en juego, y su éxito depende de su capacidad para navegar entre la lealtad y la traición, mientras enfrenta el precio del sacrificio personal.

La escritora estadounidense Rebeca Yarros.

Uno de los elementos más impactantes de esta entrega es la transformación de Xaden Riorson, compañero de Violet, en un Venin, una criatura corrompida por la magia. Este cambio añade una capa de complejidad emocional a la historia, ya que plantea interrogantes sobre si el amor puede sobrevivir cuando el alma de uno de los involucrados ha sido alterada de manera irreversible.

Ese que fui, de Candelaria Schamun

"Ese que fui", el descubrimiento de Candelaria Schamun.

La periodista argentina Candelaria Schamun cuenta su propia historia. La historia de una mujer que, cuando tenía 17 años y mientras se preparaba para salir con sus amigas, abrió el cuarto cajón del escritorio de algarrobo de su papá y encontró una carpeta verde: la carpeta donde se guardaba el secreto.

En un pequeño sticker de los que se usan para el freezer, su madre había garabateado en mayúsculas: MARIA CANDELARIA, SALUD. Dentro del sobre, su historia clínica condensada en unas pocas hojas.

En la carpeta, halló un documento que revelaba un hecho inesperado: una partida de nacimiento a nombre de Esteban Schamun, fechada el mismo día de su nacimiento. Este hallazgo, lejos de ser un error administrativo o el registro de un hermano gemelo fallecido, era la clave de lo que había permanecido oculto durante toda su infancia. Este descubrimiento llevó a Schamun a reconstruir su historia personal y a enfrentarse a una verdad que había sido silenciada: ella era una persona intersexual. Ese que fui cuenta esa historia, con una mirada analítica y cariñosa.

La microbiota estresada, de María Dolores De la Puerta

De acuerdo con doctora María Dolores De la Puerta, la microbiota intestinal juega un papel crucial en la estabilidad del organismo. Sin embargo, el estrés crónico puede llevar a una pérdida de diversidad microbiana, lo que hace que este ecosistema sea menos estable y más vulnerable a desequilibrios. Esta disminución en la variedad de microorganismos puede desencadenar una serie de desórdenes que afectan tanto la salud intestinal como la general.

El libro también aborda cómo las bacterias intestinales interactúan con el cerebro, influyendo en el estado emocional y en la respuesta al estrés. Esta interacción tiene un respaldo sólido en la literatura científica, con numerosos estudios que demuestran la importancia de mantener un equilibrio saludable en la microbiota para mejorar la salud mental y física.

En La microbiota estresada, la autora española no solo explica los mecanismos detrás de esta conexión, sino que también ofrece herramientas prácticas para mejorar la salud intestinal. Se trata de estrategias sencillas, diseñadas para ser incorporadas en la vida diaria, con el objetivo de reducir el impacto del estrés en la microbiota y, por ende, en la salud general.

El libro responde a una de las preguntas más frecuentes que los pacientes plantean en consulta: “¿Qué podemos hacer?”. En este sentido, la autora comparte su experiencia clínica y conocimientos sobre cómo un enfoque positivo y equilibrado entre la mente y el cuerpo puede potenciar los resultados de cualquier tratamiento médico.

Bonus track: “Crianza para padres cansados”, de Luciano Lutereau y Trinidad Avaria (gratis)

La crianza de los hijos es una de las tareas más complejas que enfrentan las personas en la actualidad, según los psicoanalistas Luciano Lutereau y Trinidad Avaria, quienes han publicado el libro Crianza para padres cansados. Preguntas que no pasan de moda. Este texto aborda los desafíos de ser padres en un mundo lleno de exigencias, está disponible de manera gratuita durante una semana, según informó el medio Infobae.

El libro busca responder preguntas fundamentales que surgen en el proceso de criar a un niño, como: “¿Criar a un niño es hacerlo feliz?”, “¿Por qué no me respetan?”, “¿Por qué mienten o insultan?” y “¿Cómo distinguir entre cuidar y sobreproteger?”. Estas interrogantes, según los autores, son esenciales para entender el rol de los padres y las dinámicas familiares en la actualidad. Además, el texto no solo ofrece respuestas, sino que también plantea nuevas preguntas para invitar a la reflexión.

En el primer capítulo del libro, los autores destacan que los niños no deben ser tratados como “cosas” que se colocan en un lugar para evitar molestias. Lutereau y Avaria cuestionan por qué, a pesar de que esta idea parece evidente, los adultos a menudo les dicen a los niños frases como “Quedate quieto” o, como menciona la canción de Joan Manuel Serrat, “Deja ya de joder con la pelota”. Estas expresiones, según los psicoanalistas, reflejan una desconexión entre lo que los adultos saben que es correcto y lo que realmente hacen en la práctica.

Trinidad Avaria y Luciano Lutereau.

Los autores también señalan que, aunque nunca se ha escrito tanto sobre crianza como en la actualidad, muchas personas se sienten más perdidas que nunca en este ámbito.

Uno de los temas centrales del libro es cómo encontrar un equilibrio entre escuchar a los niños y evitar que el hogar se convierta en una “asamblea deliberativa”. Los autores exploran cómo los padres pueden atender las necesidades y opiniones de sus hijos sin perder la autoridad necesaria para guiarlos. Este enfoque busca ayudar a los padres a navegar las complejidades de la crianza moderna, donde las expectativas sociales y culturales pueden generar confusión sobre cuál es el papel adecuado de los adultos en la vida de los niños.