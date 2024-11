“El clima es muy tenso”: un periodista argentino vive de cerca la invasión rusa a Ucrania

Ignacio Hutin recoge testimonios de civiles y soldados atrapados en el conflicto, mostrando una Ucrania desgarrada por prejuicios y propaganda antes de la invasión rusa de 2022

En 2017, cuando la Guerra del Donbass parecía relegada al olvido, Ignacio Hutin viajó a Ucrania. Durante cuatro meses en un búnker en el este, recogió relatos de civiles atrapados y combatientes. La guerra, iniciada en 2014 con la anexión de Crimea y las protestas pro-rusas, dividió al país: un lado acusaba de nazis a sus enemigos, mientras los separatistas evocaban el espíritu soviético.

Ucrania. Crónica desde el frente Por eBook Gratis Descargar

De su experiencia en el terreno surgió Ucrania. Crónica desde el frente ―que se descarga gratis en Bajalibros clickeando acá―, un libro que expone las raíces de una guerra que sigue desangrando al país. Disponible para descarga gratuita, el texto combina análisis y testimonios personales, abordando desde los prejuicios que fracturan a la sociedad hasta el impacto humano de la violencia.

Uno de los puntos fuertes del libro es el relato de cómo el conflicto afecta tanto a quienes toman las armas como a los civiles que quedan atrapados entre los bandos. Así, el periodista especializado en política internacional describe historias de supervivencia en condiciones extremas, desde la falta de agua potable hasta la vida cotidiana marcada por prejuicios que explotan en medio del enfrentamiento.

Ignacio Hutin en el búnker civil de Donetsk, Ucrania

Hutin observa en el libro que “las guerras persisten y se enquistan en los vecinos, en sus vidas, en sus historias, en sus calles y casas. El dolor se cuela en la sangre y se transmite de generación en generación hasta volverse parte esencial e irrenunciable de la identidad de un pueblo”.

Hoy, el autor de Ucrania. Crónica desde el frente vive en Georgia, a poco más de 1.600 kilómetros de suelo ucraniano, vuelve a estar cerca del conflicto que sacude la región y se convierte en el testigo argentino en el corazón del conflicto. “El clima es muy tenso”, confiesa Hutin en diálogo con Infobae, tras las últimas noticias que encendieron alarmas. Hace pocos días Joe Biden levantó la prohibición a Ucrania al uso de misiles estadounidenses de largo alcance, Zelenski afirmó que “la guerra en Ucrania va a terminar antes con Trump en la presidencia”, Rusia tiene una economía pujante y recibe soldados norcoreanos.

Ucrania. Crónica desde el frente combina análisis político con una visión profundamente humana del conflicto. Aborda el origen de las tensiones, desde la anexión de Crimea y la Guerra del Donbass, hasta los eventos que escalaron en la invasión rusa de 2022 y una reflexión un año después.

Hutin relata la vida en zonas devastadas de Ucrania, donde búnkeres y ciudades destruidas son parte de una rutina atravesada por el miedo

Lo más impactante del relato es la voz de civiles y soldados, y cómo la guerra fracturó comunidades y alimentó narrativas opuestas: de un lado, la acusación de nazismo; del otro, la evocación del pasado soviético.

Hutin también pone el foco en las redes sociales, la propaganda, los prejuicios que dividen a las personas y la vida cotidiana en zonas devastadas, entre búnkeres, ciudades destruidas y una rutina atravesada por el miedo y la resiliencia.

Georgia se ha convertido en un puente estratégico en la región, mientras su sociedad debate entre Europa y Rusia (REUTERS/Irakli Gedenidze)

El libro continúa vigente. Así lo explica el propio autor, ahora, con bastante diferencia horaria: “Por un lado, trata el origen del conflicto, que es por supuesto clave para entender el hoy. Pero, más importante, porque siempre nos la pasamos hablando de cuestiones geopolíticas, de economía, de aspectos técnicos. Y las guerras son un acto humano que afecta profundamente a cada persona”.

Y sigue: “Entender cómo se vive una guerra, siendo civil o tomando las armas, escuchar las historias personales, tratar de empatizar con los que sufren e incluso con los que hacen sufrir, ayuda a ver que las guerras no son una foto ni algunos presidentes amenazándose delante de una cámara. Son mucho más que eso”.

Vivir cerca para contarlo: el conflicto Rusia-Ucrania hoy

En esta foto, publicada en el canal oficial de Telegram del Ministerio de Defensa de Rusia el martes 26 de noviembre de 2024, se muestran los restos de un misil ATACMS hallados en el territorio del aeropuerto de Kurskm en Rusia. (Canal oficial de Telegram del Ministerio de Defensa Ruso, vía AP)

―Estás viviendo en Georgia desde hace tiempo, en un contexto donde la amenaza de una Tercera Guerra Mundial parece cercana, ¿cómo es la situación allí? ¿Qué ambiente se percibe?

―El clima está muy pesado, con protestas todos los días. Hace un mes hubo elecciones y el partido que gobierna hace 12 años ganó, pero la oposición denuncia fraude, boicotea el Parlamento y no asumirá sus bancas. ¿Qué tiene que ver esto con Rusia? La oposición reúne a cuatro partidos que solo comparten el objetivo de incorporar a Georgia a la Unión Europea. El gobierno, en cambio, ha impulsado políticas que lo alejan de Europa, lo que ha provocado críticas del Parlamento y la Comisión Europea, dejando la candidatura paralizada.

―¿Cuál es la relación con el conflicto entre Rusia y Ucrania?

―La lógica del gobierno [de Georgia] es evitar tensiones con Rusia, el gigante vecino del norte, por el riesgo que representa. Además, tras las sanciones por la invasión a Ucrania, llegó mucho dinero a Georgia: empresas rusas se radicaron, casi 30 mil en dos años, y el país se ha convertido en un puente para sortear sanciones, enviando productos rusos a la UE y europeos a Rusia. Sin embargo, buena parte de la sociedad rechaza esta posición, mira a Europa como el futuro, considera a Rusia un enemigo que ocupa territorio georgiano y ve a Ucrania como un aliado en una lucha común. El clima es muy tenso.

Zelenski sostiene que “la guerra en Ucrania va a terminar antes con Trump en la presidencia”, mientras Biden autoriza misiles de largo alcance (REUTERS/Kevin Lamarque)

―En tu libro Ucrania. Crónica desde el frente mencionas los inicios del conflicto, ¿cómo analizas la situación actual entre Rusia y Ucrania? ¿Qué impacto tienen decisiones como la autorización de Biden para el uso de misiles de largo alcance o las amenazas nucleares de Putin?

―Poco después de las elecciones, Biden autorizó a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance estadounidenses contra objetivos militares rusos en territorio ruso. Esto marcó un cambio significativo en la dinámica de la guerra, ya que, hasta entonces, Ucrania solo había atacado territorio ruso con drones o con incursiones de soldados que cruzaban la frontera. Rusia respondió casi de inmediato ajustando su doctrina nuclear, lo que permite el uso de armas nucleares contra un Estado sin arsenal nuclear que reciba apoyo de un país que sí lo posea, siempre que el ataque comprometa la integridad territorial o la soberanía de Rusia. Esto es clave, porque los misiles ucranianos no tienen alcance para impactar en grandes centros urbanos rusos como Moscú o San Petersburgo.

Putin y Kim Jong-un fortalecen su alianza estratégica, Rusia recibe soldados norcoreanos mientras Pyongyang busca apoyo económico y armamentístico (Gavriil Grigorov, Sputnik, foto compartida del Kremlin vía AP, archivo)

―¿Cómo influyen en este escenario el llamado de Trump a poner fin al conflicto y el papel de Corea del Norte?

―Días más tarde, Rusia lanzó un nuevo misil contra Dnipro, marcando una clara escalada. Este movimiento parece más una advertencia y una demostración de poder armamentístico que un indicio de guerra nuclear, ya que no están dadas las condiciones para ello. Rusia sabe que una respuesta de Occidente sería contundente, y tanto Rusia como la OTAN quieren evitar esa confrontación. Sin embargo, el factor China y sus movimientos respecto a Taiwán podrían influir. En cuanto a Trump, su intento de mostrarse como líder global no es nuevo: durante su mandato logró que Kosovo y Serbia firmaran un acuerdo que parecía relevante en su momento, pero ahora no tiene mucho que ofrecer ni a Rusia ni a Ucrania para detener la guerra. Por su parte, Corea del Norte, con uno de los mayores ejércitos del mundo, ha encontrado en Rusia un socio estratégico: mientras Moscú necesita soldados, Pyongyang busca apoyo económico y armamentístico. Ambos países han ampliado recientemente su cooperación, y se estima que hoy unos 10.000 soldados norcoreanos combaten junto a las fuerzas rusas.

Putin refuerza su alianza con Corea del Norte, con miles de soldados norcoreanos combatiendo junto a las fuerzas rusas en el conflicto en Ucrania (AP Foto/Ng Han Guan, Archivo)

―¿Cuál es la imagen de Zelenski hoy? Hace poco afirmó: “La guerra en Ucrania va a terminar antes con Trump en la presidencia”

―El apoyo a Zelenski ha caído al 60%, su nivel más bajo desde el inicio de la invasión, mientras que el respaldo al gobierno está por debajo del 30%. Una encuesta reciente muestra que solo el 22% votaría por Zelenski, frente al 42% que apoyaría a Valeriy Zaluzhny, excomandante en jefe de las fuerzas armadas, y cerca del 20% que preferiría a Kyrylo Budanov, director de inteligencia del Ministerio de Defensa. Esto refleja que muchos ucranianos no ven una salida negociada al conflicto y esperan más guerra.

―¿Hay un fin cercano para el conflicto?

―El fin parece lejano. Rusia no se retirará a menos que sufra una derrota catastrófica, lo cual es improbable, o que obtenga todo lo que reclama en territorio e influencia política, algo igualmente poco probable. Cualquier presidente ucraniano que firme una paz cediendo territorio sería un “muerto político”; los ucranianos no lo aceptarían.

Hutin dice que hay expectativa por la posición de Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos de América frente al conflicto (REUTERS/Carlos Barria/)

―¿Y con el regreso de Trump?

―Los rusos festejaron el triunfo de Trump, creen que él va a apoyar menos a Ucrania, que va a mandar menos armas. Eso está por verse. Pero de todas formas sería menospreciar a los países europeos y a los propios ucranianos, que no parecen dispuestos a rendirse tan fácilmente.

―¿Cuáles son las consecuencias económicas de esta guerra que ya supera los dos años?

―Más allá de los aumentos de precios globales, la economía rusa no colapsó como se preveía; por el contrario, está creciendo. Rusia es el principal proveedor de petróleo de China, con comercio récords también con India, y ha fortalecido relaciones con América Latina y África. Además, ha sorteado sanciones mediante Estados puente, como Georgia, y redirigiendo su comercio hacia mercados alternativos. Este crecimiento, sin embargo, depende en gran parte de la inversión estatal, especialmente en defensa, que representa el 8% del PBI. La guerra se ha convertido en un motor clave de su economía, aunque su sostenibilidad es incierta.

―¿Y para Ucrania?

―En Ucrania, la economía muestra crecimiento, pero depende de los aportes de Occidente, un modelo difícil de sostener a largo plazo mientras el país sigue bajo ataque constante y debe invertir tanto en defensa como en infraestructura.