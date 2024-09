Arundhati Roy, ganadora del premio Booker, publicará sus memorias en 2025

El libro a publicarse en septiembre 2025 es descrito por Roy como una obra íntima (EFE/Quique García)

La ganadora del Premio Booker Arundhati Roy publicará sus primeras memorias el próximo otoño del hemisferio norte, un libro inspirado en la muerte de su madre. Scribner anunció el viernes que el libro de la autora y activista india, Mother Mary Comes to Me, será lanzado en septiembre de 2025. Roy, conocida principalmente por su novela ganadora del Booker “El dios de las pequeñas cosas,” dijo en un comunicado que comenzó a trabajar en el libro después de la muerte de su madre en septiembre de 2022.

Mary Roy, cuya vida fue ficcionalizada en El dios de las pequeñas cosas, fue una renombrada educadora a quien su hija dedicó el libro y que fue elogiada por la autora como “una de las personas más feroces y fabulosas” que jamás conoció.

“He estado escribiendo este libro durante toda mi vida,” dijo Arundhati Roy en el comunicado del viernes. “Quizás una madre como la mía merecía una escritora como yo como hija. Igualmente, quizás una escritora como yo merecía una madre como ella. Aún más que una hija lamentando la pérdida de su madre, la lamento como una escritora que ha perdido su tema más fascinante.”

Roy, de 61 años, también ha escrito la novela El ministerio de la felicidad suprema y ensayos como El álgebra de la justicia infinita, Caminando con los camaradas, y El doctor y el santo. Scribner describe las memorias de Roy como un libro “asombroso, a menudo perturbador y sorprendentemente divertido” que traza su vida desde la infancia hasta el presente, desde Kerala hasta Delhi.

La escritora combina lo personal y político en sus próximas memorias (REUTERS/Stringer)

Arundhati Roy, nacida el 24 de noviembre de 1961 en Shillong, India, es una aclamada autora, activista y ensayista que ha dejado una huella profunda en la literatura contemporánea y el pensamiento crítico. Creció en una familia multicultural, con un padre cristiano y una madre hindú, lo que la expuso desde temprana edad a diversas tradiciones y perspectivas.

Su carrera literaria despegó con la publicación de su primera novela, El dios de las pequeñas cosas (1997), que ganó el prestigioso Premio Booker. La novela, una historia íntima y conmovedora sobre el amor, la pérdida y las complejidades de la sociedad india, recibió elogios por su prosa poética y su narrativa innovadora. Este éxito la catapultó al estrellato literario, pero también la convirtió en una voz crítica frente a las injusticias sociales y políticas en India.

Desde entonces, Roy ha escrito numerosos ensayos y artículos que abordan temas como el nacionalismo, la globalización, la guerra y los derechos humanos. Sus obras no solo se centran en la literatura, sino que también reflejan su compromiso con causas sociales. En libros como El ministerio de la felicidad suprema (2017), explora la historia y la identidad de India, entrelazando lo personal con lo político de manera magistral.

Además de su labor literaria, Roy es conocida por su activismo. Ha sido una ferviente defensora de los derechos de los pueblos indígenas, la justicia ambiental y las causas feministas. Sus posturas a menudo controvertidas la han llevado a enfrentarse con el gobierno indio y otros actores políticos, lo que ha amplificado su voz en el ámbito global.

En 2022, la muerte de su madre marcó un punto de inflexión en su vida. Esta experiencia de duelo la llevó a emprender un nuevo proyecto literario, Mother Mary Comes to Me, que se publicará en septiembre de 2024. A través de este libro, Roy busca explorar el dolor, la maternidad y la búsqueda de consuelo, reflejando su estilo íntimo y reflexivo.

