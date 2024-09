Viviana Rivero y su nueva novela: “Ella no sentía vergüenza por estar desnuda ni por tener sexo, sí por mostrar sentimientos”

En "Los soles de Santiago", la autora conecta dos épocas distantes a través del Camino de Santiago, y ofrece una historia de esperanza, resistencia y libertad

Hay un punto de inflexión en Viviana Rivero. Y no se trata solo de su literatura, sino de ella misma. Se siente cambiada y como parte de ese proceso es que una de las mayores referentes de la novela histórica romántica decidió no mirar tanto al pasado para narrar. Ahora, con su última novela, Los soles de Santiago, Rivero se anima a imaginar un futuro posible, gris, y no tan lejano.

“No soy la misma de hace 15 años cuando escribí Secreto bien guardado. Las mujeres no somos las mismas”, dice Rivero a Infobae, con tono sereno, mientras toma té, en un coqueto hotel de Recoleta, de visita en Buenos Aires. “No todo es blanco o negro como me creía antes”, se distancia.

Y agrega: “No sé si quiero una historia tan lineal. Nuestras historias no son perfectas, vamos haciendo lo que podemos con todo, con el trabajo, con el amor, con todo”.

La autora de grandes éxitos editoriales como Zafiros en la piel, Los colores de la felicidad y Sí entrelaza en su nuevo libro dos épocas y dos mujeres ―Cazue y Eme― que, a pesar de vivir en tiempos distantes, enfrentan desafíos similares y las une un escenario que Rivero conoce de primera mano: el Camino de Santiago. La trama se desarrolla entre el año 31 a.C. en la Hispania dominada por los romanos y un futuro distópico situado en 2055, donde la tecnología controla la vida de las personas. Y ahí se detiene.

Rivero imagina ―casi de forma orwelliana― un mundo en el que las pandemias son moneda corriente, una Guardia Mundial que vigila a todos, clínicas especializadas en borrar recuerdos infelices, tecnología integrada al cuerpo, una vida sin placeres, seres creados gracias a la Inteligencia Artificial, alimentación controlada por pocos poderosos. En definitiva, un mundo gris.

"Los soles de Santiago", de Viviana Rivero

Su vida da un giro cuando se cruza con Hache, miembro de una organización rebelde que planea sabotear el sistema en Santiago de Compostela. Para infiltrarse sin ser descubierta, Eme asume la identidad de una peregrina y comienza un recorrido que la conecta con la espiritualidad y la naturaleza, lo que era ser humano y, fiel al mejor estilo Rivero, el amor.

“Es una novela esperanzadora”, define Rivero, que vuelve a sorber té.

―¿Por qué?

―Porque plantea el problema del ser humano, te da la solución y te abre los ojos para que veas que la solución está en tus manos.

“Me doy el permiso de escribir lo que tengo ganas”, cuenta, y confiesa que siente la presión de que a sus lectores les guste esta nueva historia. Los rankings de ventas parecen contestar a esta inquietud: desde su lanzamiento, Los soles de Santiago está entre los libros más pedidos.

En su nueva novela, Viviana Rivero explora la relación entre el control tecnológico y las emociones humanas, mientras sus personajes buscan una reconexión con la naturaleza y el amor

Los temas sobre los que escribe en Los soles de Santiago son los que realmente le preocupan y en los que ella piensa: la vuelta a conectar con la naturaleza, el valor de la conversación, conectar con los otros sin la mediación de la tecnología, pensar en la salud, el amor y las relaciones. “Es un libro que refleja los problemas que estamos empezando a tener”, dice.

¿La literatura puede contribuir a un cambio? Según Rivero, “la literatura tiene el don de dejar los pensamientos por más tiempo, nos ayuda a que un tema siga en el tapete”.

Y va más allá: “Que un libro te haga pensar en algo es suficiente”.

Sorbe más té, cuenta cómo la tierra y pisar el pasto limpia los electrones del cuerpo y la importancia de estar al sol. Como rebelión y como búsqueda para cambiar el mundo.

―Tu obra se hizo conocida por ser novela histórica romántica, pero en Los soles de Santiago hacés algo nuevo. Te imaginas cómo podría ser el futuro, en el año 2055. ¿Por qué?

―Me lo pedía mi interior. Hace tiempo que vengo hablando de cómo la tecnología nos está afectando. Por ejemplo, me preguntaba: “¿Vamos a aceptar que nos pongan un chip?” Porque ya estoy cansada del celular, y si me prometen que con un chip no perderé los datos, nadie me hackeará y me recordará las cosas, lo aceptaré. Y creo que todos lo haremos. Lo mismo con el dinero en efectivo. Siempre me estoy quejando de estas cosas, y en casa me decían: “¿Por qué no escribís sobre eso?” Y así fue. Decidí escribirlo, uniendo estas ideas con el Camino de Santiago que hice el año pasado con mi hija.

―Ese futuro, más bien, es una distopía, que recuerda mucho a lo que escribió George Orwell en 1984. En tu libro imaginás una Guardia Mundial que patrulla todo el planeta, la tecnología integrada al cuerpo humano, la uniformidad en la ropa y los colores, el control de la alimentación, hay clínicas para borrar los recuerdos tristes

―Pienso en los que mueven todo para mantener su poder. Si hubiera un colapso mundial de la moneda, ¿van a dejar de ser poderosos? Seguro buscarán cómo seguir controlando todo. Lo mismo sucede con los alimentos del mundo, manejados por pocos, que también te ofrecerán los medicamentos si te hicieron mal. Yo puse en el libro mi opinión, después me dirán si están de acuerdo. Creo que vamos hacia eso. Un pequeño grupo seguirá manejando el mundo.

¿Sueñan los seres de inteligencia artificial con el amor?

En "Los soles de Santiago", la autora narra una historia en la que mostrar sentimientos es vergonzante (Imagen Ilustrativa Infobae)

― “La vida tecnológica venía a hacerse cargo de los sentimientos”, se lee en el libro. En esta novela los humanos pueden diseñar a sus seres con voces e imágenes a gusto de cada uno, para lo que uno quiera, ¿Cómo pensás a las emociones atravesadas por la tecnología?

―Se pierde la humanidad, que creo que es de las cosas más emocionantes y más lindas que tenemos. No la valoramos porque, como la tiene todo el mundo y es algo común, no la apreciamos. Pero realmente es algo precioso y maravilloso. Es tu individualidad, sos distinto y perfecto en tu individualidad. No hay otra persona igual que vos, con tus gustos, características, fortalezas y debilidades. Esa individualidad es preciosa. Y creo que cuando nos mezclamos con la máquina, ya no sabemos si el pensamiento que tenemos es propio o de la máquina. En el libro también hay una indagación sobre qué es lo humano, una redefinición de lo que significa ser humano.

―Eme, la protagonista, encuentra el amor, o empieza a sentir estas emociones que habían quedado un poco desdibujadas y un poco le daban como vergüenza, ¿Cómo definirías el amor en esta novela?

―Ella no sentía vergüenza por estar desnuda ni por tener sexo con ese hombre. Lo que le avergonzaba era mostrar sentimientos o emociones. Se sentía incómoda mostrando su parte humana, más allá del cuerpo, que había pasado a ser solo un envase. En cuanto al amor en la novela, creo que sigue siendo igual en cualquier época. Es algo que casi no tiene explicación, con una mezcla de sentimiento y atracción física.

"Todo el mundo está atrás de lo urgente y nadie piensa lo importante", dice Rivero sobre la vida moderna

―En la novela el sexo entre los protagonistas aparece como un ritual de conexión, de comunicación, más ligado a lo humano en vez de a la máquina, ¿Por qué?

―Acá aparece como un ritual, bajan ciertas barreras y pasan al otro lado con una cierta intimidad, lo que les llama la atención. A ella le había costado con su ex, Bur, porque no había llegado emocionalmente a tanta cercanía. En cambio, con esta persona sí. Tenían la sensación de conocerse de antes, algo extraño, como sucede a veces, que conectás con alguien sin saber bien por qué, mientras con otro, que podría ser el candidato ideal, no lo lográs.

―En Los soles de Santiago, en varios pasajes el narrador hace mención a la falta de reacción de la gente frente a todo lo que sucede, por estar “entretenidas en sobrevivir o aturdidas por las redes”. ¿Crees que sucede en la actualidad?

―Todo el mundo está detrás de lo urgente y nadie piensa lo importante. Eso es algo que me pasó en el Camino de Santiago, que fue una experiencia fuerte, que lo hicimos con mi hija, durante 15 días, de punta a punta. En esos momentos, al estar tanto tiempo en contacto con la naturaleza, es como si ciertas cosas se acomodaran en tu cabeza. Además, cuando estás en esa situación, lo urgente deja de ser importante. Solo pensás en lo esencial, en sobrevivir, y en las cosas profundas, mientras lo urgente quedó atrás, en tu casa o en el trabajo, y si es necesario, ya lo atenderás cuando vuelvas.

Un camino de retorno a la humanidad

Viviana Rivero hizo el Camino a Santiago en 2023, un viaje que le cambió la vida

―¿Cambió algo en tu vida a partir del Camino de Santiago?

―Sí, ese viaje definitivamente cambió mi vida. Te cambia el orden de prioridades, te hace pensar en lo importante, en el largo plazo. Cuando estás lejos, podés ver todo con claridad. No es solo por el Camino de Santiago o lo espiritual, sino por estar 15 días en la naturaleza, reflexionando sobre lo importante y no lo urgente.

―El Camino a Santiago, en la novela, podría leerse como un retorno a la humanidad perdida

―Se trata de volver a emocionarse. En el libro me imagino que en el 2055, el ser muy humano va a ser visto como algo demodé. A medida que avanza la vida, nos van a inculcar que ser emocional y no querer unirse con la tecnología es algo malo.

A través del Camino de Santiago, Viviana Rivero refleja en Los soles de Santiago una búsqueda de la libertad y el autoconocimiento (Gerano Melendrez/istockphoto/Getty Images)

―En Los soles de Santiago también entrelazás una parte histórica, volvés a Roma, como en Apia de Roma

―Lo uní con el aspecto histórico, porque no quería dejar a mis lectores, que me siguen por mis novelas ambientadas en la antigua Roma, sin ese elemento. Así que continué con el Imperio Romano. Sé que a mis lectores les gusta la novela histórica, y me daba un poco de miedo hacer algo diferente, pero logré unir bien las dos historias. Me gustó cómo quedó, porque habla de la vida, de cómo muchas veces perdemos el rastro de nuestro pasado familiar. Por ejemplo, sé que mi papá y el padre de mi papá escribían, pero más atrás no sé. En el libro, el lector encuentra esas conexiones: ‘Ah, mirá, esto viene de acá’, y se da cuenta de que hay algo que los transformó. Es el mismo mensaje que está viviendo esta chica en la historia.

―Los soles son un símbolo de rebeldía en la novela. ¿Cómo podemos ser rebeldes hoy? ¿Qué es la rebeldía?

―No sé si ser rebelde por ser rebelde está bien. A veces se confunde ser rebelde con una verdadera búsqueda. Eme, la protagonista, entra en una búsqueda y eso la lleva, tal vez, a no amoldarse, lo que puede ser visto como ser rebelde. No amoldarse tiene precios altos, pero es parte de una búsqueda. Podés perder buenos trabajos, oportunidades, hasta belleza. A veces no tenés otra opción porque no estás satisfecho con lo que tenés. En la vida, cuando estás satisfecho, no pensás mucho en esto; pero en momentos en que nada te satisface, empezás la búsqueda, y te animás a llegar hasta el fondo, lo que a veces lleva a ser rebelde.

Quién es Viviana Rivero

♦ Nació en Córdoba, Argentina, y es escritora referente del género histórico-romántico.

♦ Entre sus libros se encuentran Secreto bien guardado, El alma de las flores, Zafiros en mi piel, Sí, y Los espaguetis de Gonzalo.

♦ Entre otros galardones, en el año 2016 fue ganadora del Premio del Lector por su libro Los colores de la felicidad en el marco de la 43° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. En 2019, El alma de las flores resultó finalista del Premio Planeta.

♦ Sus libros se tradujeron al italiano y se editan en España, Colombia, México, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú.

