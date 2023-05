Viviana Rivero, best seller de la Feria: “Estaría bueno que dejemos de encasillar y que leamos todo lo que nos gusta sin prejuicio”

Entrevista Viviana Rivero

Apia de Roma, la nueva novela de Viviana Rivero ya es el libro más vendido del stand de su editorial en la Feria del Libro. En las librerías, el fenómeno que representa lo último de una de las mayores referentes de la novela romántica es el mismo. Apenas unos pocos días después de su lanzamiento escaló rápidamente al segundo puesto del ranking de los más vendidos.

En diálogo en el stand de Leamos-Bajalibros de la 47° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Rivero cuenta que desde hace ocho años investiga —en los que publicó seis libros, como su último éxito, Una luz fuerte y brillante—. En Apia de Roma, la cordobesa toma una época distinta a la que tiene acostumbrados a sus lectores, la Antigua Roma, tras el asesinato de Julio César, el último representante de la República.

“El libro tiene un mensaje sobre aprender a aceptar los cambios que nos trae la vida”, dice Rivero y agrega que “cuando no los aceptamos a veces nos podemos romper en mil pedazos”. Apia de Roma marca un crecimiento en la escritora, en el que narra la vida de Apia Pópulus, una joven que se enfrenta a los mandatos de una sociedad patriarcal en pleno apogeo del Imperio Romano. A pesar de su corta edad, debe casarse con Salvio Sextus, un próspero comerciante de perlas mayor que ella. Su matrimonio no es feliz y tiene que aprender a preservarse de la violencia y el maltrato.

¿Hay amor? Sí, Apia vive un romance con un centurión llamado Manius Marcio, con las debidas escenas de tensión sexual y romanticismo. Pero también vive otras cosas. El personaje está atravesado por la vocación, la guerra, un contexto difícil, la amistad entrañable y salvadora como con su esclava, Furnilla, “porque no importa la época: son mujeres y el corazón es el mismo”. En Apia de Roma, Rivero se atreve a más e incluso dice que “es un libro para los hombres”. Y expande los límites de la narrativa, de los personajes y de su pluma.

—Con Apia de Roma decidís ir a la antigua Roma, a tiempos del Imperio Romano. Saliste de los límites de la Argentina como en otras novelas. ¿Por qué elegiste este contexto histórico?

—Por un lado, sentía que los lectores que me siguen estaban preparados para eso. Hemos recorrido la Guerra civil española, la Revolución de Cuba, la Segunda Guerra Mundial, la realeza italiana. La Roma Antigua tiene tantas cosas interesantes, con datos de la cotidianeidad. Estábamos para algo más. Y la otra razón es porque estamos viviendo un tiempo con un papel tan importante de la mujer, que tiene los reflectores puestos sobre ella. Porque ni mi madre ni mi abuela los tuvieron y se trata de preguntar: ¿Qué necesitas? ¿Qué pedís? ¿Qué te hace bien? Esas son las preguntas que nos hacen. Nos falta y mucho todavía.

—¿Qué nos falta?

—Nos faltan leyes, por ejemplo, pero hemos empezado por algo: que nos pongan los reflectores sobre las mujeres y nos pregunten qué queremos. Cuando empiezo a investigar sobre este período de Roma, descubro esas tremendas pioneras que, en un mundo donde la mujer no tenía capacidad jurídica y siempre bajo la tutela de varones, encuentro mujeres que se soltaron y crearon una banca por y para ellas, porque no tenían acceso al dinero. Es decir, manejaban dinero y prestaban a otras para que consiguieran libertad. Descubro a las primeras que negocian en la Antigua Roma, en el negocio que estaba muy de moda, que eran las perlas. Y mi personaje es una de estas mujeres.

—El centro de este libro no es solamente el amor romántico. Hay cuestiones de superación, de amor propio, de amistad entre mujeres, incluso hay episodios dramáticos y violentos ¿Qué es lo que retoma la narrativa romántica contemporánea?

—En mis libros retomo esa mujer que quiere vivir de una manera completa. O sea, si ,a mujer tiene ganas de vivir un amor, lo va a vivir, pero no quiere dejar de lado su vocación, va a traspasar los límites, descubrir, mejorar los derechos que tiene, las posibilidades. Porque no solamente habla de parejas, de amor y de besos. ¿Qué es lo que retoma, en realidad? Si nos preguntamos por qué seguimos leyendo ahora, en mis libros retomo esa mujer que quiere vivir de una manera completa.

Viviana Rivero pasó por el stand de Leamos-Bajalibros en la Feria del Libro de Buenos Aires (Franco Fafasuli)

—¿Cómo es esa mujer?

—Si tiene ganas de vivir un amor lo va a vivir, no va dejar de lado su vocación, en lo que depende y puede, trata de traspasar los límites, trata de descubrir, trata de mejorar lo que tiene la mujer, los derechos, las posibilidades, trata de mejorarlas, entonces creo que hay un nuevo surgir. Creo que ese es un nuevo matiz que tiene la novela romántica, que crea una mujer que busca sus vocaciones, que persigue sus sueños. Como en Apia de Roma, que la existencia de Apia está surcada por un amor, por su vocación, por la guerra, por el contexto histórico. Creo que es eso: contar la vida de las mujeres y el papel que, a veces, ocupa el amor.

— En el libro construís escenas fuertes en todo sentido: de tensión sexual y de abuso -aunque en el contexto de la novela no era ése el término-.¿Cómo es Viviana Rivero escribiendo esas escenas?

—Siempre digo que el escritor pone el cuerpo, no ponemos solo la cabeza. Creo que el escritor cuando escribe es un poquito como un actor, siente y tiene que ponerse en un papel. En mi primer libro, Secreto bien guardado, escribí la escena de una discusión de Amalia con su papá y descubrí que me atravesaba el cuerpo porque el corazón me quedaba latiendo fuerte como si yo hubiera discutido. También tenía pudor de que pensaran que yo era la protagonista. Tirarse a la pileta ayuda para poder crear y poner el cuerpo, también.

Imagen de la serie "Secreto bien guardado", la adaptación audiovisual del bestseller de Viviana Rivero.

—¿Cómo definirías el amor en esta novela?

—Apia es una mujer que está contenta que va a poder desarrollar su vida ahora que es viuda, es una de las pocas privilegiadas que no va a tener un hombre sobre ella. En este mundo de hombres es que Apia conoce un amor, un hombre que aparece en su vida, pero Apia no quiere soltar ni liberarse de todo, sino que va muy despacio y en la única que confía es en Furnilla, su esclava. Pasan los años y tienen una relación entrañable, de hermanas. Ella quiere liberarla pero Furnilla no quiere porque tiene miedo de ser libre después de tanto tiempo que ha sido esclava. Y ahí es que Funnilla le cuenta que ella está enamorada de una mujer. Entonces, se amplía el mundo de Apia en muchos sentidos con esta declaración, que es algo nuevo en mis libros. Ella también intenta seguir con su vocación y vivir la historia con un soldado, una historia de amor con Manius Marcio pero no se puede todo en la vida.

—En una entrevista con Infobae Leamos Jorge Fernández Díaz dijo que los géneros populares de narración siguen estando fuera de los Nobel y de otros premios muy importantes. Estuviste muy cerca de ganar el Premio Planeta, ¿qué opinás?

—Tiene un poco de cierto porque se encasillan a los libros en un género. Estoy en el jurado de un premio y cuando llegan novelas para leer, uno la lee y no está pensando si es romántica, si es policial o no. Muchas veces viene una conjunción perfecta entre una policial y un amor. Luz Gabás dijo que cuando una mujer escribe una novela histórica romántica, decimos que escribe romántica, pero un hombre es solo histórica. Hay todavía un prejuicio que cuando las mujeres ponemos un poquito de amor, ya es romántico. El hombre pone amor y no es romántico solamente. Estaría bueno que dejemos de encasillar y que leamos todo lo que nos gusta sin prejuicio.

Quién es Viviana Rivero

♦ Nació en Córdoba, Argentina, en 1966.

♦ Es escritora especializada en novelas históricas y románticas.

♦ Escribió libros como Secreto bien guardado, El alma de las flores, Zafiros en mi piel, Una luz fuerte y brillante y Los colores de la felicidad.

♦ Entre otros galardones, en el año 2016 fue ganadora del Premio del Lector por su libro Los colores de la felicidad en el marco de la 43° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

