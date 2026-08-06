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Irán admitió que es “muy difícil” contactar a su líder supremo Mojtaba Khamenei tras el ataque de Estados Unidos e Israel

El presidente Masud Pezeshkian defendió la autoridad del sucesor de Ali Khamenei y aseguró que sigue ejerciendo el liderazgo del país, pese a su prolongada ausencia de la vida pública

Un cartel con los retratos de Alí Khamenei y Mojtaba Khamenei es colocado en las inmediaciones de la Gran Mezquita Mosalla Imam Jomeini, en Teherán (REUTERS/Archivo)
Un cartel con los retratos de Alí Khamenei y Mojtaba Khamenei es colocado en las inmediaciones de la Gran Mezquita Mosalla Imam Jomeini, en Teherán (REUTERS/Archivo)
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El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este miércoles que mantener comunicación con el líder supremo Mojtaba Khamenei se ha vuelto “muy difícil” en las actuales circunstancias, después de que el dirigente resultara herido durante el ataque estadounidense-israelí que provocó una nueva escalada militar en Medio Oriente.

Khamenei, quien asumió como máxima autoridad religiosa y política iraní tras la muerte de su padre, Ali Khamenei, en ese mismo episodio, no ha realizado apariciones públicas desde entonces. Su ausencia ha generado dudas sobre su estado de salud y sobre el funcionamiento de la cúpula del poder iraní durante una etapa marcada por el enfrentamiento con Washington.

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Es muy difícil comunicarse con él en este momento, pero, en cualquier caso, su presencia es una fuente de fuerza muy grande para nosotros que nos permite seguir adelante”, declaró Pezeshkian durante un discurso transmitido por televisión estatal.

El mandatario iraní aseguró que, pese a las limitaciones actuales, ha mantenido encuentros con el líder supremo y defendió su capacidad para dirigir el país. Según Pezeshkian, las conversaciones que ha sostenido con Khamenei han sido productivas y destacó que sus posiciones responden a una “lógica muy sólida”.

“Lamentablemente, la situación actual lleva a algunas personas malintencionadas a presentarlo bajo una luz diferente y a transmitir una imagen distorsionada de él”, afirmó el presidente iraní.

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Una gigantografía con la imagen de Mojtaba Khamenei forma parte del paisaje urbano de Teherán tras su designación como líder supremo (REUTERS/Archivo)
Una gigantografía con la imagen de Mojtaba Khamenei forma parte del paisaje urbano de Teherán tras su designación como líder supremo (REUTERS/Archivo)

Desde que asumió el cargo, Mojtaba Khamanei se ha mantenido alejado de las apariciones públicas y sus mensajes han sido difundidos principalmente a través de comunicados escritos. Tampoco estuvo presente en los actos oficiales realizados tras la muerte de su padre, una situación que aumentó las especulaciones sobre su estado físico y su capacidad para ejercer plenamente sus funciones.

La llegada de Mojtaba Khamenei al liderazgo supremo ocurrió en un momento de máxima tensión para Irán. El nuevo dirigente heredó una estructura de poder que enfrenta simultáneamente presiones militares, económicas y diplomáticas, mientras el país continúa su disputa con Estados Unidos y sus aliados.

El liderazgo supremo es la máxima autoridad política y religiosa de Irán y tiene influencia directa sobre áreas estratégicas como las Fuerzas Armadas, la política exterior y los principales organismos de seguridad. Por esa razón, la falta de apariciones públicas del sucesor de Alí Khamenei ha adquirido una relevancia especial dentro y fuera del país.

Diálogo con Estados Unidos

Mientras el régimen intenta mostrar continuidad en la conducción del Estado, Teherán también mantiene abiertas conversaciones indirectas relacionadas con la posibilidad de reducir las tensiones con Washington.

El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, indicó que el régimen recibió mensajes de Estados Unidos en los que Washington expresa disposición a retomar compromisos asumidos previamente, aunque señaló que todavía no existe una decisión definitiva sobre volver a la mesa de negociaciones.

El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, indicó que el régimen recibió mensajes de Estados Unidos en los que Washington expresa disposición a retomar compromisos (AP/Archivo)
El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, indicó que el régimen recibió mensajes de Estados Unidos en los que Washington expresa disposición a retomar compromisos (AP/Archivo)

Hemos recibido mensajes de Estados Unidos que indican que está plenamente dispuesto a volver a cumplir sus compromisos”, explicó Gharibabadi.

El funcionario señaló que las autoridades iraníes están revisando esas comunicaciones para determinar si existen garantías suficientes de que cualquier nuevo proceso diplomático pueda mantenerse en el tiempo.

Todos los mensajes deben ser analizados. Debemos mirar también hacia el futuro para no volver a entrar en un círculo vicioso en el que, dos o tres semanas después, nos encontremos otra vez ante nuevos enfrentamientos militares”, agregó.

Las conversaciones se producen en paralelo a las negociaciones de Irán con Omán para establecer un mecanismo temporal de navegación en el estrecho de Ormuz, una zona clave para el transporte mundial de energía y que se convirtió en uno de los principales puntos de tensión durante la escalada militar.

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