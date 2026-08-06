Por qué los pumas podrían hacer más seguras las carreteras para los conductores en Estados Unidos

La investigación combinó datos de 503 cámaras trampa, 59 pumas con collares GPS y registros de colisiones entre fauna y vehículos entre 2020 y 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio difundido por Phys.org y publicado en Current Biology sostiene que la presencia de pumas puede reducir de forma marcada los choques entre vehículos y ciervos en la península Olímpica, en el estado de Washington, a partir de cambios en el comportamiento de sus presas.

De acuerdo con el artículo científico, el equipo compuesto por Justin P. Suraci, L. Mae Lacey, Arielle W. Parsons y otros investigadores reunió información de 503 cámaras trampa y datos de 59 pumas con collares GPS. A eso sumó registros espaciales de colisiones entre fauna y vehículos en un período de 5 años, entre julio de 2020 y junio de 2025.

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La combinación de ambos materiales permitió medir de qué forma la aparición del depredador altera la distribución y los horarios de actividad de ciervos y alces, y cómo esas variaciones se vinculan con los siniestros de tránsito.

Menos ciervos cerca de las rutas y más actividad diurna

Los ciervos aumentaron un 86% su ocupación en hábitats remotos cuando había pumas en la península Olímpica (Imagen Ilustrativa Infobae)

En zonas con alta densidad de caminos, la probabilidad de ocupación de los ciervos fue un 15% menor cuando los pumas estaban presentes. En cambio, aumentó su presencia en hábitats más remotos, alejados del desarrollo humano y del tráfico asociado: el estudio señala que la probabilidad de ocupación en esas áreas fue un 86% mayor donde estaban estos animales salvajes que en sitios sin ellos.

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Ese desplazamiento espacial se combinó con un cambio horario. En ese sentido, el autor principal, Justin Suraci, explicó que estos animales reducen su actividad nocturna y, de ese modo, coinciden menos con el tránsito en las carreteras.

El artículo académico sitúa ese cambio en un contexto concreto. Las colisiones con fauna en la península Olímpica dejaron 2 muertos y más de 80 heridos en 5 años, además de un costo estimado de 14,7 millones de dólares en reparaciones de vehículos y gastos sanitarios.

Dentro de ese total, los ciervos concentraron la mayor parte de los incidentes: junto con los alces representaron el 97% de 953 colisiones, y esa especie por sí sola explicó el 92%.

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La reducción de choques

Los datos del estudio mostraron que la presencia de pumas se vinculó con una menor cantidad prevista de accidentes entre vehículos y ciervos a lo largo de los años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo científico detalla que la presencia de pumas estuvo asociada con una reducción del 67% en la probabilidad de que ocurra una colisión entre un ciervo y un vehículo en una cuadrícula determinada del área de estudio.

Además, se incluyó un segundo cálculo: en los sitios donde la manifestación de estos animales era altamente probable, la cantidad prevista de choques entre autos y ciervos descendió en un 76% a lo largo de los años.

El estudio también identificó un cambio en el momento en que ocurrían esos incidentes. Los datos de collares GPS mostraron que, en las zonas con mayor uso del espacio por parte de los pumas, las colisiones tendieron a concentrarse durante el día.

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Phys.org señala que los accidentes diurnos suelen tener consecuencias más graves que los nocturnos y vincula ese desplazamiento horario con el cambio observado en los patrones de actividad de los ciervos.

Un “servicio ecosistémico” asociado a los depredadores

Elbroch indica que este debate cobra relevancia en el este de Estados Unidos y Canadá, donde los pumas regresan de forma paulatina y natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suraci afirma que “descubrimos que los grandes carnívoros pueden hacer que las carreteras sean más seguras gracias a sus efectos en el comportamiento de sus presas y en el uso del espacio”.

En tanto, Mark Elbroch, miembro de Panthera, afirma que, al hacer más visibles estos beneficios, la sociedad podría mostrar una mayor aceptación hacia los depredadores: “Esto podría ser especialmente cierto en el este de Estados Unidos y Canadá, donde los pumas vuelven de manera paulatina y natural, y existen discusiones sobre la posibilidad de un programa de reintroducción”.

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El estudio señala que comprender las ganancias económicas y de seguridad asociadas a la presencia de grandes carnívoros puede ayudar a modificar actitudes y conductas humanas en paisajes compartidos.

Los autores aclaran que su análisis identifica asociaciones, pero no permite establecer una relación causal y ofrece una visión general de la respuesta conductual de los animales. También indican que las cámaras se instalaron en áreas con bajo o moderado desarrollo, de modo que el efecto de los pumas sobre las tasas de colisión podría ser distinto en zonas más urbanizadas.