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Irán dijo que recibió señales de Estados Unidos para volver a negociar, pero aún no decide si retomará las conversaciones

El régimen de Teherán aseguró que analiza los mensajes enviados por Washington y reclamó garantías para evitar un nuevo quiebre del proceso diplomático

Irán EEUU
El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, encabezó las negociaciones técnicas que definieron áreas de trabajo sobre sanciones, programa nuclear y aplicación de futuros acuerdos
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El régimen de Irán aseguró este miércoles que recibió comunicaciones de Estados Unidos en las que manifestó su disposición a cumplir nuevamente los compromisos establecidos en el acuerdo alcanzado en junio, aunque Teherán indicó que todavía no tomó una decisión sobre la posibilidad de reanudar las conversaciones bilaterales.

El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, explicó que están revisando los mensajes enviados por la administración estadounidense para determinar si existen condiciones que permitan retomar el proceso diplomático sin que vuelva a producirse una ruptura.

Hemos recibido mensajes de Estados Unidos que indican que está plenamente dispuesto a volver a cumplir sus compromisos”, afirmó Gharibabadi en declaraciones a la agencia estatal IRNA.

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El funcionario iraní señaló que la principal preocupación de Teherán es evitar un nuevo ciclo de acuerdos temporales seguidos por una escalada militar. “Todos los mensajes deben ser analizados. Debemos mirar también hacia el futuro para no volver a entrar en un círculo vicioso en el que, dos o tres semanas después, nos encontremos otra vez ante nuevos enfrentamientos militares”, sostuvo.

Las declaraciones se produjeron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que las negociaciones con Irán podrían retomarse. Sin embargo, el régimen persa no confirmó que exista actualmente un diálogo directo ni un calendario definido para nuevas reuniones.

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Kazem Gharibabadi, actual viceministro iraní de Exteriores, durante su etapa como embajador de Teherán ante el OIEA (AP Foto/Ronald Zak, Archivo)
Kazem Gharibabadi, actual viceministro iraní de Exteriores, durante su etapa como embajador de Teherán ante el OIEA (AP Foto/Ronald Zak, Archivo)

Según Gharibabadi, el regreso de Estados Unidos al cumplimiento de sus compromisos representa un elemento necesario para avanzar, aunque no garantiza por sí solo una solución a las tensiones entre ambos países.

El viceministro también negó que Washington esté participando en las conversaciones que Teherán mantiene con Omán sobre el futuro del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

Irán informó además que mantiene conversaciones con Mascate para establecer un nuevo corredor temporal de navegación en esa zona estratégica. La propuesta contempla una vía alternativa para el tránsito de embarcaciones comerciales durante un periodo limitado, mientras ambas partes evalúan la evolución de la situación regional.

Comunicación con el líder supremo iraní

Entretanto, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que mantiene contacto con el líder supremo Mojtaba Khamenei, aunque reconoció que comunicarse con él resulta complicado en las actuales circunstancias.

Khamenei asumió el liderazgo del país después de la muerte de su padre, Ali Khamenei, ocurrida durante el ataque estadounidense-israelí que desencadenó la reciente guerra en Medio Oriente. Desde entonces, el nuevo líder supremo ha mantenido una presencia pública limitada y sus apariciones han sido sustituidas principalmente por mensajes escritos.

Irán dijo que recibió señales de Estados Unidos para volver a negociar, pero aún no decide si retomará las conversaciones
Irán dijo que recibió señales de Estados Unidos para volver a negociar, pero aún no decide si retomará las conversaciones

Es muy difícil comunicarse con él en este momento, pero, en cualquier caso, su presencia es una fuente de fuerza muy grande para nosotros que nos permite seguir adelante”, declaró Pezeshkian durante un discurso televisado.

El mandatario iraní defendió la capacidad de liderazgo de Khamenei y aseguró que las reuniones mantenidas con él han sido positivas. También destacó que sus planteamientos responden a una línea política coherente y rechazó las versiones que cuestionan su autoridad dentro del sistema iraní.

“Lamentablemente, la situación actual lleva a algunas personas malintencionadas a presentarlo bajo una luz diferente y a transmitir una imagen distorsionada de él”, afirmó Pezeshkian.

La falta de apariciones públicas del líder supremo ha generado dudas dentro y fuera de Irán sobre su estado y sobre la dinámica interna del poder en un momento marcado por el conflicto con Estados Unidos y las tensiones regionales.

Mientras el gobierno iraní analiza la posibilidad de retomar contactos con Washington, las autoridades buscan mantener la cohesión interna y sostener su posición en las negociaciones relacionadas con los compromisos alcanzados meses atrás.

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