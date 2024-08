Con tres ferias, Buenos Aires vibra en un fin de semana pleno de arte

Con tres ferias, Buenos Aires vibra con un fin de semana pleno de arte

Los amantes de las artes plásticas tendrán a partir de hoy y hasta el domingo más que buenas razones para organizarse con tiempo y recorrer algunas (o porqué no todas) las ferias de arte que conquistan la escena de la Ciudad: arteba, Affair y BADA.

Desde las ferias explicaron que no se trata de competir, sino de generar una sinergia para el público con el objetivo de que se pueda disfrutar de las propuestas en los mismos días. Por eso, por ejemplo, arteba y Affair llegaron a un acuerdo, con la participación del Gobierno de la Ciudad, de combis con traslado gratuito de puerta a puerta, cada media hora, desde las 14 a las 20.

En esta nota, los datos esenciales para recorrer y disfrutar de las propuestas:

arteba, el clásico de cada año

arteba, la edición 33 del evento de arte más importante del país y de los más destacados de la región, se presenta en el Centro Costa Salguero, lugar de sus últimas tres ediciones.

arteba se desarrolla en el Centro Costa Salguero

Allí, 65 galerías provenientes de 16 ciudades distintas de Argentina y el exterior presentan los trabajos de alrededor de 400 artistas contemporáneos, a través de dos espacios destacados: la Sección Principal, que reúne espacios de larga trayectoria, y Utopía -para los memorioso llamado hace un tiempo Barrio Joven- que pone el centro en las galerías en desarrollo, proyectos gestionados por artistas y organizaciones experimentales.

Sobre esta edición, Larisa Andreani, directora de Fundación arteba, organizadora del evento, comentó a Infobae Cultura: “Preparamos una feria muy atractiva, bastante diferente a lo que conocemos como feria de arte más tradicional, con una programación artística muy amplia, con obras inmersivas, un espacio dedicado a la performance, otro para libros y ediciones y para completar la experiencia, los visitantes podrán disfrutar de diversas propuestas gastronómicas y un line-up musical”.

65 galerías provenientes de 16 ciudades distintas de Argentina y el exterior presentan los trabajos de alrededor de 400 artistas

En ese sentido, el evento además cuenta con nuevos espacios de gastronomía, bares y música en vivo que van más allá de lo expositivo. En el exterior, por ejemplo, habrá DJ’s en una asociación con Lollapalooza, mientras que se suma el Comedor Gourmet Belleza y Felicidad Fiorito, que permitirá que por cada plato de comida vendido en la feria se entregue otro en el barrio.

“Este proyecto se traslada a la feria y va a estar ofreciendo sus platos a los visitantes, junto con lecturas de poesía y objetos artísticos. Lo mejor es que por cada plato que se compre, se estará contribuyendo con un plato para el comedor gourmet”, dijo Andreani.

La Feria está dividida en dos espacios destacados: la Sección Principal, que reúne espacios de larga trayectoria, y Utopía, con el eje en galerías en desarrollo, proyectos gestionados por artistas y organizaciones experimentales

Por otro lado, por tercer año consecutivo, se presenta el Programa de Accesibilidad, que busca promover experiencias vinculadas al arte para personas con discapacidad. En esta edición, el equipo del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires estará a cargo de la gestión cuando el domingo 1 de septiembre, la feria abra sus puertas una hora antes del horario habitual para que las personas con discapacidad puedan recorrer los pabellones con el tiempo y las condiciones necesarias para conocer las propuestas.

Como parte del Programa de Performance Fundación Williams habrá acciones performáticas en un espacio destacado de la feria, con funciones diarias (a las 18hs) y artistas en vivo, documentaciones y archivos, con la participación de Juana Molina, Marina de Caro, Moria Casán y Batato Barea, Silvina Szperling, La organización negra, Artista desconocido, Quillen Mut y Afectariado Combativo, ETC (Escuela de Televisión Comunitaria) y Tomo Cabrer.

arteba y Affair tienen combis gratuitas para unir las dos ferias, cada media hora, desde la puerta de las ferias

La undécima edición de Isla de Ediciones Fundación Proa, que cuenta con una selección de editoriales invitadas, proyectos independientes y la participación de La Paragráfica, podrán encontrarse títulos de Archivo de la Memoria Trans, Arta Ediciones, ArteXArte, KBB, Poema 20, Sed Editorial, Simetría Doméstica, Zafarrancho Ediciones y en la Mesa de independientes, PULSO.

*Costa Salguero, Av. Costanera Rafael Obligado 1221. De 12 a 20 horas. Entradas: General $8000, jubilados y estudiantes $4000 (presentando constancia) menores de 10 años sin cargo personas con discapacidad (+ 1 acompañante) sin cargo (presentando certificado).

Fotos: Cristian Gastón Taylor

Affair, la feria colaborativa que busca sacudir la escena

La feria colaborativa Affair presenta su segunda edición en Galerías Larreta, Retiro

Para los que asistieron el año pasado, el de su debut al Polo Cultural Saldías, observarán el crecimiento exponencial de Affair, la feria de arte colaborativo que en esta edición reúne a 17 galerías, con la presencia de 55 artistas, en la porteña Galerías Larreta, en la emblemática calle Florida.

Ya en el ingreso, una pieza tecnológica de Luis Colman, El árbol de la vida, proclama este concepto de la ramificación que sale de un solo tronco, a partir de 120 pantallas, con 20 videos en simultáneo, que van “desde el Big Bang hasta los agujeros negros con los cinco elementos, los cuatro jinetes del Apocalipsis, lo real y lo esotérico”, explica el artista a Infobae Cultura.

El espacio fue acondicionado e incluso se "recuperó" los murales del techo realizados por Luis Seoane

El escenario de estilo modernista, diseñado en 1957 y que fue conservado para el evento, tiene unos murales de estilo abstracto de Luis Seoane y para la feria además se “recuperó” el mural de la bóveda, que fue eliminado en alguna de las refacciones, a partir de una proyección lumínica que juega con “lo que había originalmente, a partir de los planos de la época, y la geometría abstracta de los años 60″ suma Colman.

Affair es una feria accesible, no solo por ser de entrada gratuita, sino por que propone un recorrido que se puede hacer en una hora, sin dejar en un ningún momento de observar y convivir con arte a partir de un espacio expositivo de alrededor de 800 metros cuadrados, en el que los 15 locales de la galería se van conectando a partir de una panelería en el pasillo, diseñada por el arquitecto Ariel Jacubovich, que genera esta sensación de continuidad.

Los 15 locales de la galería se van conectando a partir de un sistema de panelería en el pasillo

“Es una manera innovadora de pensar las ferias de arte, que trabaja de manera colaborativa y, a la vez, tiene una mirada sensible sobre las prácticas artísticas que ya vienen generando procesos de colectividad, que se juntan para pensar, para vender su obra, para generar espacios de formación y para visibilizar su trabajo”, explicó la curadora Analía Solomonoff, a este medio.

Es que la novedad de Affair surge a partir de la asociación de las propias galerías, que buscan generar una propuesta diversa en pos de integrar nuevos públicos al mercado del arte. En ese sentido, el espacio tiene como un espíritu de aquellas vecindades que -en la Ciudad- solo quedan en los imaginarios que genera el cine, donde el intercambio social es constante, un laberinto de pertenencias.

Affair surge a partir de la asociación de las propias galerías, que buscan generar una propuesta diversa en pos de integrar nuevos públicos al mercado del arte

“Es una feria porque tiene espíritu comercial. Queremos vender obras, no es una bienal, no es una muestra, pero nos interesa poder tener un relato diferente, proponer que una feria puede ser otra cosa y no necesariamente un stand al lado del otro donde cada galería arma como su espacio, sino un lugar que tiene un proyecto curatorial que atraviesa todas las obras”, dijo Bárbara Echevarría de Acéfala.

Además, se presenta el plan Mi primer Affair, que consiste en una selección de obras por parte de cada galería, que se encuentran en un espacio separado, que tienen precios accesibles, a partir de USD 200, “que invita tal vez a alguien más tímido o que no tiene práctica de comprar obra, a venir y elegir una pieza y llevársela”, dijo Solomonoff a Infobae.

El espacio expositivo de alrededor de 800 metros cuadrados

En el espacio TokonOMA, los visitantes podrán disfrutar de las obras de Laura Spivak, Valeria Gopar y Rosalba Mirabella, y en Acéfala se podrán apreciar las creaciones de Ezequiel Arazi, Elisa Insua y Sofi Finkel, mientras que María Villanueva, Dane Palmieri y Andrea Basmagi están presentes con sus trabajos en Tiempo.

Por su parte, en Julia Baitalá se encuentran Miguel Angel Lorenzio, Agustina Fuster y Sarana Juárez Estrada y en Centro de Edición, Malala Tiscornia, Sandra Astuena, Silvia Plumari, Cristina Hauk y Maria Helena Arbuco.

Esta edición reúne a 17 galerías, con la presencia de 55 artistas

La galería Zona alberga los trabajos de Laura Dalton, Leticia Prone, Paula Bladimirsquy, Victoria Graglia y Ximena Ibañez. En el rincón de Almacén, las obras de Leo Mayer, Mariquena Vallejo y Santiago Estellano y en el de Local 15, Juan Balaguer, Silvana Galetto y Gustavo Goñi,

Virginia Chouhy, Egar Murillo y Yuyo Gardiol exhiben sus creaciones en la galería Crudo, y en Gabelich Contemporáneo se muestra el trabajo de Pablo Bondi, Rosario Farías y Lisandro Arévalo. El espacio Ankara cuenta con Eugenia Guevara, Lucía Von Sprecher y Matías Factorovich, y Sasha D. con Vanesa Amenabar, Pablo Morgante y Bastón Díaz.

La galería Tierra muestra a Chino Vitali, Federico Kirschbaum y Federico Rolla, mientras que María Wonda destaca a Dolores Cabanillas, Federico Mesaroli y Dagurke. En La Cúpula, los asistentes pueden apreciar los trabajos de Jorge Castro, Alejandra Barrotto y Dana Fanego, y finalmente, en Futbolitis, se hallan Ezequiel Suranyi, Eduardo Longoni y Mariana López.

*Affair, en las Galerías Larreta, Florida 971, CABA. Entrada gratuita.

Fotos: Matías Arbotto

BADA, arte sin intermediarios

BADA mercado “Directo de Artista” comenzó con la presencia de más de 300 artistas en La Rural

La duodécima edición de BADA mercado “Directo de Artista” comenzó ayer con la presencia de más de 300 artistas en La Rural, con obras desde pintura, escultura, fotografía a piezas de arte digital y textil, hasta inteligencia artificial, entre otras disciplinas.

Con la participación de más de 300 artistas de Argentina, Uruguay, Chile y México, la feria tiene como objetivo acercar el arte a la mayor cantidad de público posible, por lo que se quitan los intermediarios, y así los artistas pueden vender sus obras directamente. Una de sus características es que todos los participantes tienen que vender al menos 10 obras en un precio mínimo, que para esta edición no excederá los $120.000 pesos.

“BADA es un espacio de autogestión que dio visibilidad a los artistas y la oportunidad de contactarse con gran cantidad de público sin depender de intermediarios. También miles de personas a través de estos años pudieron comprar por primera vez una obra de arte” dijo Ana Spinetto, fundadora y directora del evento, a Infobae Cultura.

Con la participación de más de 300 artistas de Argentina, Uruguay, Chile y México

Entre otras actividades, por tercera vez consecutiva, se encuentra Proyecto Calle, un emprendimiento fotográfico/resiliente que hace que personas que viven en condiciones vulnerables tengan la oportunidad de mostrar su realidad al resto del mundo.

Además, Mandinga Tattoo, una organización sin fines de lucro que se dedica a reconstruir las areolas mamarias de sobrevivientes de cáncer de mama y que asisten a personas con más del 50% del cuerpo quemado, tatuarán a los visitantes que lo deseen y dispondrán de una muestra fotográfica con las imágenes de las mujeres pasaron por el estudio.

*BADA, en La Rural, Av. Sarmiento 2704. Entradas: $ 5.’000

Fotos: Gentileza BADA