Vuelve Affair, la feria colaborativa que busca revitalizar “La Manzana Loca” del arte porteño

Vuelve Affair, la feria colaborativa, con un proyecto que busca revitalizar “La Manzana Loca” del arte

Affair, la feria de arte que busca nuevos públicos, tendrá su segunda edición con una mayor participación de galerías y, por ende, una nueva locación, en las Galerías Larreta, en la zona de Retiro, y con entrada gratuita. Pero además, el evento servirá como lanzamiento para un proyecto aún mayor, Central Affair, que buscará reactivar la zona histórica de “La Manzana Loca” del arte en la calle Florida.

La feria, que se realizará desde el jueves 29 de agosto hasta el 1° de septiembre, volverá a compartir calendario con la ya clásica arteba, decisión que, al igual que el año pasado, busca aprovechar el público del mega evento, así como la llegada de coleccionistas del todos los rincones del país y del exterior, pero a la vez generar un nuevo público con otro abordaje ferial.

Si en su debut de 2023 fueron 12 espacios -de provincia y Ciudad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba- en el Polo Cultural Saldías para este segundo encuentro serán 17 que se desplegarán en las Galerías Larreta (Florida 971), con la presencia de 55 artistas, para lo que realizaron una importante obra de restauración y reacondicionamiento.

Galerías Larreta, en Florida 971, será la sede de la segunda edición

De estilo modernista, el espacio fue diseñado en 1957 por los arquitectos José Aslan y Héctor Ezcurra. Y si bien tuvo un resurgimiento en los años 2000, cuando un grupo de jóvenes diseñadores le dio un vuelco muy interesante, desde la crisis del 2001 han ido cerrando negocios hasta que con la pandemia casi quedó deshabitada.

“El espacio expositivo será de alrededor de 800 metros cuadrados, con 15 locales, que modificamos manteniendo el estilo histórico del edificio. El diseño es de Ariel Jacubovich, como el año pasado en Saldías, quien construyó toda la planimetría para aprovechar y conectar las distintas galerías, a través de los locales y el pasillo, con este espíritu colaborativo que buscamos. Además, la curaduría fue realizada por Analía Solomonoff”, cuenta Sasha Dávila, de Sasha D, a Infobae Cultura.

En ese sentido, cada galería presentará entre tres y cinco artistas, tratando de “generar un diferencial, más volcado hacia lo contemporáneo que a lo moderno, pero con diversidad”. También, preparan un programa de infancias, ya que es “una de las grandes carencias de las ferias de arte”.

Sobre los ejes curatoriales, cuyo proyecto se llama Todos los mundos posibles, Solomonoff comentó a este medio la importancia de hacer dialogar “las prácticas artísticas contemporáneas retomando la idea de lo colectivo como un modelo esencial, sensible”, en “un camino a través de 17 galerías que han decidido acompañarse” en “un espacio vital donde más de 60 artistas proponen una mirada federal de la escena del arte en Argentina”.

Los organizadores la feria, de izquierda a derecha: Fernando Ferreyra de Tierra; Gab Gabelich de Gabelich Contemporáneo (Rosario); Nacho Meroni de Wunsch; Bárbara Echevarría de Acéfala, Sasha Dávila de Sasha D. y Oli Martínez, de TokonOMa

“Si querés un público joven, nuevo, como que te visiten familias, tenes que dar una respuesta a qué hacer con los más chicos, cómo integrarlos. Entonces, a partir del programa, en el que trabajamos junto a Fundación PROA, se generó un contenido lúdico, con un espacio de taller y contacto con los artistas, que no sea sólo hacer una actividad para que pasen el tiempo”, dijo, a este medio, Oli Martínez, directora de TokonOMa.

La novedad de Affair surge a partir del espíritu colaborativo de las propias galerías. En el país existen diferentes sistemas organizativos. Algunas, como arteba, se organizan a partir de una fundación con financiamiento privado, en otros casos se realizan con fondos mixtos o estatales. Por ejemplo, el MAC (Córdoba) y FAS (Salta), que tuvo su debut a principios de mes, se llevan adelante a partir de la municipalidad y privados, mientras que la Microferia (Santa Fe) o arteCo (Corrientes) a través del Estado, por nombrar algunos ejemplos.

En este segundo encuentro participarán las porteñas Acéfala, Julia Baitalá, Wunsch, Futbolitis y TokonOMa, como Sasha D., con sedes en CABA y Córdoba. Las también cordobesas Ankara, de Colonia Caroya, y las citadinas La Cúpula, María Wonda y Tierra. Mientras que por la Provincia de Buenos Aires estarán Almacén (San Nicolás), Tiempo y Zona (San Isidro) y Centro de Edición (Villa Lynch), mientras que por Rosario, Crudo, Gabelich Contemporáneo y Local 15.

El espacio expositivo será de alrededor de 800 metros cuadrados

“En 2023 armamos esta feria en tres meses y fue una gran experiencia, muy fresca, cero acartonada, como una nueva forma de hacer una feria de arte, desde la mirada y experiencia de galeristas que trabajan para otros galeristas”, suma Martínez, sobre este proyecto que “surge en un contexto de crisis para un sector de galerías que participábamos de arteba en el sector Stage”, un espacio intermedio entre las galerías emergentes y las de la sección principal.

“Para crecer -Bárbara Echevarría, de Acéfala- se necesita potenciar los espacios, los proyectos y trabajar en forma colaborativa” y al ser un “emprendimiento autogestionado” se busca un “modelo que convoca y articula el diálogo y habilita la coexistencia equilibrada entre actores”.

Central Affair: el regreso de la “manzana loca”

Además de una mayor cantidad de participantes, la propuesta se vuelve aún más ambiciosa, con la creación de Central Affair, que cada 45 ó 60 días, aún no está definido, producirán inauguraciones en simultáneo de las galerías que forman parte del proyecto.

Central Affair tendrá 15 galerías

“Cada uno ocupará un lugar y al hacerlo al mismo tiempo se generará otro tipo de convocatoria que realizarlo de manera dispersa. De pronto tener 12 galerías, con 12 propuestas artísticas distintas, creemos que tendrá un efecto potenciador y dos proyectos. Por un lado, todos tenemos los mismos coleccionistas, que podrán recorrer las propuestas en una sola tarde y para el público general también será una manera de ver mucha diversidad en arte contemporáneo en un solo espacio”, agrega Dávila.

En ese sentido, el plan de Central busca crear un escenario para experiencias artísticas colectivas que la conviertan en un epicentro de actividad cultural, tal como sucedía el siglo pasado en la calle Florida.

“Central Affair implica la continuidad de la feria, en esta locación emblemática donde sucederán acontecimientos artísticos durante los próximos años de manera tal de mantener vivo el encuentro entre artistas, colegas, galeristas y amantes del arte”, dijo Oli Martínez, directora de TokonOMa.

Central Affair tendrá 12 galerías

Y agrega: “El proyecto es posible en el marco de la ley de Espacios Culturales Independientes, de 2018, que nos permite una cantidad de actividades extra a la galerías. Queremos que sea un espacio vivo, donde además se puedan realizar conciertos, mini teatro, presentaciones de libros, de discos, etcétera, además de tener una propuesta gastronómica y de cafetería. Vamos a tener una agenda conjunta mucho más allá de las inauguraciones, ya que el corazón del proyecto es ir generando eventos”.

La calle Florida se encuentra asociada al arte, incluso desde el siglo XIX. Hace 127 años, el Museo Nacional de Bellas Artes abría sus puertas al público en el elegante edificio de las tiendas Bon Marché, hoy Galerías Pacífico, en los ‘40 funcionó el Taller de Arte Mural creado por Antonio Berni y donde puede observarse las obras sobre los techos abovedados de Berni, Spilimbergo, Castagnino, Urruchúa y Colmeiro, y que además contiene al Centro Cultural Borges.

La galería Witcomb, en su primer sede al 300, comenzó a realizar exposiciones a principios del 1900 y en los ‘20, la hoy peatonal vio el surgimiento de la Asociación Amigos del Arte que, con Victoria Ocampo como mecenas, tuvo presentaciones de Le Corbusier, Marinetti, David Alfaro Siqueiros y Sergei Eisenstein, entre otros.

Los murales de Galerías Pacífico

Luego, estuvieron por allí las extintas galería Lirolay, de Germain Derbecq, o Plástica, de Oscar Carlos Pécora, entre otras, la centenaria van Riel tuvo su primera sede, y en la actualidad, del otro lado de plaza San Martín, se encuentran Palatina, Roldán Moderno, Rolf, Vasari o Alejandro Faggioni.

En los ‘60 tuvo, además, su punto de mayor notoriedad, cuando en “la manzana loca” -Florida e/ Paraguay y Charcas (hoy Marcelo T. de Alvear)- la escena giraba en torno al mítico Instituto Di Tella, y junto a ella la Galería del Este, que si bien surgió como centro comercial se transformó en un punto neurálgico de la escena cultural, junto a bares como La Biela o el Florida Garden y un sin fin de librerías.

El declive, que inició en los ‘90, no se detuvo con el nuevo siglo y la pandemia terminó de arrasar con la actividad de la calle, que casi un fantasma de su época de esplendor pasó a tener más locales cerrados que abiertos. Sin embargo, con actividades como Microcentro cuenta o Microcentro caminando comenzó una reactivación que seguirá con la reapertura de Fundación Klemm frente a Plaza San Martín o el regreso -con una segunda sede- de la galería Aldo de Sousa, fundada en el ‘72 dentro de la Galería del Este, y ahora con una sobre Paraguay al 600.

Frente de la famosa sede del Instituto Di Tella, en Florida 936

Pero no todas las galerías que participarán de la feria serán parte de Central Affair. Las que sí estarán, manteniendo abierta las sedes actuales, serán las fundadoras: Acéfala, Sasha D., TokonOMa, Gabelich contemporáneo, Tierra y Wunsch. A ellas se sumarán Almacén (San Nicolás, Prov. de Buenos Aires), Camarones, Casa Equis, Crudo, Hip Hip URRA y Tiempo.

Una de las galerías que se suma a Central, aunque no participará de la Feria, es Casa equis, que deja su sede de Chacarita. Su directora, Josefina Hagelstrom, dijo a Infobae: “Nos motivó que es una propuesta innovadora que da visibilidad a los artistas desde otro lugar. Una situación de paseo, que busca generar una experiencia que puede también llegar a públicos que a lo mejor no son los más habituales del circuito del arte, no solo con las exposiciones, sino con diferentes eventos y activaciones”.

Además, habrá dos proyectos, el sonoro Anecoica de Nicolás Varchausky, Guadalupe Chirotarrab, Julia Rossetti y Julián Teubal y la editorial Excursiones, a través de la colección FAN, de Sol Echevarría. En el caso de Anecoica será “un proyecto que irá mutando” y que “puede ser en algún momento una tienda de venta de discos y en otro tener una muestra que incluya el arte sonoro y visual o más performático”, explican desde la organización, mientras que FAN se centrará en la publicación de libros de artistas.

*Affair, desde el jueves 29 de agosto hasta el 1° de septiembre, en las Galerías Larreta, Florida 971. Entrada gratuita