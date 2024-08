Félix Lonigro: “En la Argentina las cuestiones políticas prevalecen sobre la institucionalidad”

Félix Lonigro y su manual de Derecho Constitucional.

Seis ediciones ya tiene el manual de Derecho Constitucional que escribió Félix Lonigro, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Allí explica algo que siempre está en discusión: la organización política del país. Una materia que atraviesa los años y que, a la vez, evoluciona permanentemente.

“El país, la República Argentina, vive bajo un estado de anomia: ha sido declarado en estado de anomia” dice, en el prólogo de esta edición, Jorge Vanossi, exministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina y Conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Esto quiere decir -desarrolla Vanossi- que los marcos de referencia legales, jurídicos y, por qué no decir, también éticos y morales, se han flexibilizado hasta tal punto que, en realidad, ya no hay certezas; es lo que algunos psicólogos llaman ‘la quiebra de las certidumbres’”.

“Vivimos en una sociedad donde la nota característica no es una plena constitucionalidad, sino la hipocresía anticívica, sostiene Vanossi. Y se refiere al libro de Lonigro: “Este texto de derecho constitucional responde y se compadece con las mejores tradiciones de la literatura jurí­dica argentina en esta materia. Responde a un plan y a un programa, aplica una seria metodología en el desarrollo de los temas; acude a los grandes ‘principios’ que alumbró la era constitucional, llevando a cabo con criterio didáctico el más claro desenvolvimiento de cada unidad conceptual”.

La sexta edición del manual de Lonigro.

Félix Lonigro dialogó con Infobae sobre algunos puntos clave de su trabajo:

-¿Un manual de Derecho Público Constiucional constituye un desafío en momentos en que las leyes parecen estar cambiando y en los que la constitucionalidad de algunas está en debate público?

-Evidentemente, sí. Escribir y enseñar Derecho Constitucional es siempre un desafío en un país al que tanto le ha costado afianzar el funcionamiento de las instituciones, y en el que la democracia solo ha logrado consolidarse en los últimos cuarenta años. La Argentina es un país en el que las cuestiones políticas prevalecen por sobre la institucionalidad; en el que la toma de decisiones se funda más en necesidades políticas que en el análisis de su validez constitucional, y en el que existe un enorme desconocimiento sobre el funcionamiento institucional y sobre la Constitución misma. Y nadie puede asignar importancia a aquello que no conoce bien, o que definitivamente desconoce.

-¿Qué explica un Manual de Derecho Constitucional?

-Un manual de derecho constitucional explica la organización política del país, el funcionamiento de los órganos de gobierno, los límites al ejercicio del poder, y el modo en el que nuestros derechos y libertades están protegidos por la Ley Fundamental. El estudio del Derecho Constitucional, y por lo tanto el contenido de cualquier Manual de Derecho Constitucional, excede el ámbito de la propia Constitución, y se extiende también a las leyes que la reglamentan, a la jurisprudencia que la interpreta y a la doctrina que la explica.

El Congreso Nacional de Argentina, en Buenos Aires. (Reuters/Agustin Marcarian)

-¿Por ejemplo?

-Por ejemplo, si la Constitución Nacional se refiere a los partidos políticos, también es necesario abordar el estudio de la “ley de partidos políticos” que reglamenta lo dispuesto por aquella, la jurisprudencia que existe sobre diferentes cuestiones que se relacionan con las agrupaciones políticas, y la doctrina u opinión que los autores tenemos sobre dicha problemática. Y eso sucede con cada uno de los temas. En definitiva, un Manual de Derecho Constitucional aborda el estudio de las fuentes del Derecho Constitucional, que son la ley (la principal es la Constitución misma, pero también aquellas que la reglamentan), la jurisprudencia y la doctrina.

-¿Qué es lo que hace diferente a mi Manual de otros?

-Sinceramente no he elaborado mi propio Manual de Derecho Constitucional por considerar que otros son insuficientes. Por suerte, en el ámbito de la doctrina del Derecho Constitucional argentino, hay excelentes obras bibliográficas de grandes autores, del pasado y del presente, que sirven para enseñar perfectamente la organización política del país y la Constitución Nacional. Mencionar apellidos ilustres como los de José Manual Estrada, Lucio Vicente Lopez, Aristóbulo del Valle, Manual Montes de Oca, Juan Antonio Gonzalez Calderón, Carlos Sánchez Viamonte, Joaquín V. González, Segundo Linares Quintana, Germán Bidart Campos, Jorge Vanossi, Gregorio Badeni, Néstor Sagües y tantos otros, es más que suficiente para demostrar la calidad que el estudio y enseñanza de esta especialidad ha tenido a lo largo de los años. Simplemente, con mi Manual, he querido hacer mi propio aporte al mundo de la doctrina constitucional, brindando mis propias opiniones sobre cada una de las cuestiones académicas en estudio, y divulgándolas pedagógicamente como lo hago en las clases, con el sello y estilo que uno fue definiendo a lo largo de cuarenta años en el ejercicio de esta apasionante y noble actividad, que es la docente. Mi Manual, cuya primera edición apareció en el año 2011, y que va por la sexta edición, es simplemente un humilde aporte doctrinario que se suma a las excelentes obras de otros colegas.

El constitucionalista Félix Lonigro,

-¿Qué novedades tiene esta edición?

-El derecho constitucional está en permanente evolución, y por lo tanto siempre es necesario ir actualizando las ediciones, para que los estudiantes tengan acceso a las normas más recientes y a la última jurisprudencia. En el caso de esta sexta edición, mas que actualizaciones, se han agregado temas, y se rediseñado la explicación de otros, siempre con el fin de lograr que el estudiante, o quien eventualmente necesite consultar la obra, encuentren mayor claridad en las explicaciones. Aún con tantos años en la docencia, creo que uno puede siempre mejorar su forma de transmitir los conocimientos; y cuanto más se perfeccióna el docente en la enseñanza, a su vez, aumenta su propio conocimiento, porque si de algo estoy convencido, es de que no hay mejor forma de aprender, que enseñando.

-¿Una obra así aporta a nuestra vida democrática?

-Hay una gran carencia en materia de educación cívica, y si algo aporta el Derecho Constitucional, y cualquier Manual que lo explica, es justamente educación cívica. De ahí el enorme desafío que tenemos permanentemente los constitucionalistas a la hora de ejercer nuestra profesión y al divulgar el contenido de nuestra especialidad. Pero es un hermoso desafío al que los docentes apasionados encaramos con entusiasmo y con una gran responsabilidad.

Quién es Félix Lonigro

♦ Félix Lonigro es abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

♦ Fue subdirector del Departamento de Derecho de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

♦ Coordinó el Centro Regional Norte de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

♦ Se desempeñó como profesor adjunto de Historia Constitucional Argentina en la Facultad de Derecho de la UBA y en la Universidad de San Isidro.