Nancy Pelosi fulmina a Trump y pide que vuelva la decencia

Nancy Pelosi comienza su nuevo libro con un alegato a favor de una vuelta a las normas de la decencia común en política. “El actual clima de amenazas y ataques debe terminar”, escribe la ex presidenta de la Cámara de Representantes en el primer capítulo de The Art of Power.

Pelosi habla desde su experiencia personal, recordando el feroz partidismo que precedió al ataque a su marido, Paul, en su casa de San Francisco en 2022. Ella atribuye el aumento de la agresividad al incendiario líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, Newt Gingrich. Pero The Art of Power llega a las librerías menos de un mes después de otro acto de violencia política igualmente descarado, cuando la bala de un presunto asesino rozó la oreja derecha del ex presidente Donald Trump.

Los acontecimientos paralelos, con menos de dos años de diferencia, refuerzan la claridad moral del alegato de Pelosi. Tras el intento de asesinato de Trump, Pelosi condenó públicamente “la violencia política de cualquier tipo”, en agudo contraste con la forma en que Trump se burló de la “Nancy la loca” y de su familia, incluso mientras Paul Pelosi se recuperaba de sus heridas.

Nancy Pelosi y su marido Paul. (Stefano Costantino/Zuma press/ContactoPhoto)

Pero también revelan el enigma al que se enfrentan los lectores de este o cualquier otro libro sobre política contemporánea: The Art of Power es a la vez actual y desfasado, superado por la rápida agitación política en vísperas de las elecciones de 2024.

La pregunta más intrigante sobre Pelosi hoy en día es, sin duda, cómo la congresista californiana de 84 años sigue ejerciendo tal influencia, más de un año y medio después de abandonar el poder como líder de los demócratas de la Cámara de Representantes, que fue capaz de sacar de la carrera por la Casa Blanca a un presidente en ejercicio tres años más joven que ella.

Aunque la búsqueda de respuestas a estas preguntas es un tema recurrente en el ciclo de noticias 24/7, The Art of Power ofrece, en cambio, una visión de la eficacia duradera de la estrategia de liderazgo de Pelosi. El mes pasado, los datos de las encuestas y la recaudación de fondos, que siempre han sido la columna vertebral de su éxito, sugerían que si Biden se presentaba a la reelección, los demócratas se enfrentarían a una derrota no solo en la Casa Blanca, sino también en las últimas elecciones, poniendo en peligro cualquier posibilidad de recuperar la Cámara de Representantes, la institución que más preocupa a Pelosi.

“The Art of Power: Mi historia como primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos", de Nancy Pelosi. (Simon & Schuster)

Se informó ampliamente de que Pelosi desempeñó un papel clave entre bastidores para convencer a Biden de que dimitiera. Sin embargo, en una entrevista reciente con CBS News, Pelosi dijo: “Yo no era líder de ningún partido de presión. Permítanme decir cosas que no hice. No llamé a una persona. No llamé a ninguna persona”.

Ese cuidadoso fraseo es típico del constante cálculo de Pelosi, que queda patente a lo largo de The Art of Power.

Este libro añade nuevos detalles sobre los intentos de Pelosi de manejar a Trump durante su presidencia, desde su respuesta a sus llamadas telefónicas nocturnas hasta la posibilidad de pedir al vicepresidente Mike Pence que invoque la 25ª Enmienda, que permite la destitución de un presidente considerado “incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo.”

Pelosi condecorada por Biden en mayo de 2024. (Reuters/Hockstein)

Pero el libro de Pelosi es más una visión general de los principales episodios de la historia de Estados Unidos en los que Pelosi desempeñó un papel que un recuento de los últimos años dramáticos. Durante sus casi cuatro décadas en el Congreso, escribe Pelosi, nunca ha visto su papel como un peldaño, y cree que otros miembros de la Cámara confían en ella porque saben que su defensa de cualquier cargo está motivada por objetivos políticos y no por una agenda personal.

En 1987, el deseo de Pelosi de mejorar la vida de los niños y luchar contra el azote del VIH/SIDA fue “la razón principal por la que me presenté al Congreso”, escribe. Al principio, no estaba interesada en desempeñar funciones de liderazgo en la Cámara.

“Lo que me hizo cambiar de opinión fueron cuatro derrotas consecutivas en años electorales, de 1994 a 2000″, escribe Pelosi. “Creía que los demócratas tenían que empezar a ganar elecciones por nuestro país y los hijos de nuestro país”.

Y ganó en muchos casos, teniendo cuidado de llevar los proyectos de ley a la Cámara solo cuando estaba segura de que tenía los votos para aprobarlos.

Nancy Pelosi comienza su nuevo libro con un alegato en favor de una vuelta a las normas de la decencia común en política

En este libro, Pelosi documenta la disciplina que la llevó al éxito legislativo, al tiempo que pasa por alto las cuestiones por las que ha sido criticada: su resistencia a las reformas que habrían impedido a los miembros negociar con acciones individuales, por ejemplo, incluso cuando la riqueza de los propios Pelosi se disparó; y su determinación de seguir siendo presidenta cuando algunos miembros más jóvenes pidieron que se hiciera a un lado, viendo su estricto centrismo como inadecuado para hacer frente a una derecha en ascenso y cada vez más radicalizada. El escaño de Pelosi en San Francisco es tan seguro que ha gozado de una libertad de la que pocos miembros disfrutan para participar en batallas legislativas.

The Art of Power, con su eco del título del libro de Trump, The Art of the Deal, algo más mercantilista, reivindica el uso del poder político para promover el bien común. Como sugiere el subtítulo, “Mi historia como primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos”, Pelosi está orgullosa de su posición como inspiración para las mujeres jóvenes. En muchos sentidos, The Art of Power es el sucesor del libro de Pelosi Know Your Power (2008), más desenfadado y estimulante, en el que exhortaba a las mujeres más jóvenes a seguir su ejemplo alzando la voz y persiguiendo sus sueños.

El tono de este nuevo volumen (rechaza llamarlo “memorias”) es mucho más sobrio y refleja el cambio de la atmósfera política y el extraordinario desgaste personal que la vida pública ha supuesto para ella y su familia. Sí, sigue reflexionando sobre sus propias victorias como primera mujer oradora, trabajando en todos los frentes para conseguir leyes que apuntalaran la economía tras el colapso financiero de 2008 y –el logro del que está más orgullosa– transformando la prestación de asistencia sanitaria mediante la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible de 2010. Pero todo ello viene acompañado de una advertencia.

Nancy Pelosi desgarra el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su discurso sobre el Estado de la Unión en 2020. (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo Photo)

“Cuando hablo con mujeres u otras personas que están pensando en presentarse a unas elecciones, les digo que no es una decisión para débiles de corazón... Deben saber su ‘por qué’. ¿Por qué te presentas?”.

Fue el riesgo de que la ACA pudiera ser desmantelada tras la llegada de Trump al poder en 2016 lo que la convenció de seguir en política, escribe Pelosi. Ocho años y dos impeachments después, ella ve al expresidente como mentalmente inestable y un peligro para el futuro mismo del país.

“La amenaza a nuestra democracia es real, presente y urgente. La parábola del 6 de enero nos recuerda que nuestras preciosas instituciones democráticas solo son tan fuertes como el valor y el compromiso de aquellos a quienes se les ha confiado su cuidado.”

Pelosi recuerda en ambos libros cómo su hija Alexandra, de 16 años en aquel momento, animó a su madre, que entonces tenía 46, a dedicarse a la política, diciéndole: “¡Madre, búscate la vida!”. Alexandra, que ahora es directora de documentales y tiene sus propios hijos, acompañó a su madre al Capitolio el 6 de enero de 2021, documentando los disturbios en tiempo real en vídeo hasta que fueron secuestradas bajo la protección de guardias de seguridad en Fort McNair.

Seguidores del expresidente de EE.UU. Donald J. Trump irrumpen en el Capitolio de Estados Unidos, el 6 de enero de 2021, en Washington. (EFE/Jim Lo Scalzo/Archivo)

Durante el ataque al Capitolio, Pelosi mantuvo la calma, “ya profundamente consciente de lo peligroso que era Donald Trump” y dispuesta a ir a la batalla para evitar que causara más caos. (“Para mí ha estado claro desde el principio que era un impostor”, escribe Pelosi sobre Trump, “y que en algún nivel, él lo sabía”).

Ella se levantó por encima de la demonización en línea, el abuso verbal y los inquietantes gritos de “¿Dónde está Nancy?” que reverberaron en el Capitolio el 6 de enero. Pero el ataque a Paul claramente le pasó factura.

“De ama de casa a miembro de la Cámara de Representantes y a Presidenta de la Cámara, sin duda nunca habría roto el techo de mármol sin el apoyo, el ánimo y el amor de Paul”, escribe Pelosi. “Y nunca lo habría hecho si pensara que un día le haría arriesgar su propia vida”.

Se esté o no de acuerdo con la política de Pelosi, The Art of Power deja a los lectores con una pregunta desconcertante: ¿Qué será del proceso político en Estados Unidos si personas tan valientes como Pelosi deciden que presentarse a las elecciones sencillamente no merece la pena arriesgarse?

- - -

Frances Stead Sellers es redactora adjunta de The Washington Post.

Fuente: The Washington Post.

Foto: REUTERS/ Leah Millis.