Meg Ryan, premiada con el Corazón de Honor de Sarajevo por su “versatilidad y encanto natural” (Foto: Lorena Sopêna/Europa Press)

La actriz estadounidense Meg Ryan será laureada con el premio ‘Corazón de Honor de Sarajevo’ en la trigésima edición del festival internacional de cine de la capital bosnia, que comienza el próximo día 16. Así lo informó este lunes el Festival de Cine de Sarajevo en un comunicado publicado en su web, donde destaca que se espera la asistencia de Ryan en el certamen.

El galardón se entrega a la “estrella de Hollywood, conocida por su versatilidad y encanto natural en cada papel que interpreta”, en reconocimiento de su “extraordinaria contribución al arte cinematográfico”, señala la nota.

“No sólo nos ha encantado a todos con sus inolvidables interpretaciones, sino que también ha demostrado su destreza detrás de la cámara como directora y guionista. Es un honor para nosotros entregarle el ‘Corazón de Sarajevo’”, declaró Jovan Marjanovic, director del festival sarajevita.

El Festival de Cine de Sarajevo, en su trigésima edición, destacará a la actriz estadounidense por su “extraordinaria contribución al arte cinematográfico” (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

Ryan asistirá en Sarajevo a una proyección especial de su comedia romántica de 1998 Tienes un email en la misma sala en que esta película se proyectó hace 25 años, en la quinta edición del festival, en 1999.

Además, impartirá clases de maestría que moderará el conocido director de cine bosnio Danis Tanovic, Oscar a la película de habla no inglesa con En tierra de nadie.

En el festival, que se celebrará hasta el 23 de agosto, se proyectará la última película de Ryan, What Happens Later (2023), una comedia romántica de la que es directora, guionista y protagonista, junto con el actor David Duchovny. Se trata del segundo filme del que es realizadora, después de Ithaca, de 2015, recuerda la nota.

Ryan asistirá en Sarajevo a una proyección especial de su comedia romántica de 1998 Tienes un email en la misma sala en que esta película se proyectó hace 25 años, en la quinta edición del festival, en 1999 (Foto: EFE/EPA/NINA PROMMER)

Ryan obtuvo tres nominaciones al Globo de Oro a la mejor actriz de comedia por sus actuaciones en Cuando Harry encontró a Sally; Algo para recordar y Tienes un email. También destacaron sus interpretaciones en Courage Under Fire, Cuando un hombre ama a una mujer y Promised Land.

El Festival de Cine de Sarajevo, el certamen más importante del suroeste de Europa, nació en 1995, en plena guerra civil bosnia.

En las ediciones pasadas fueron galardonados con el ‘Corazón de Honor de Sarajevo’ cineastas como Robert de Niro, Benicio del Toro, Oliver Stone, Gael García Bernal, Wim Wenders, Michel Franco y Mads Mikkelsen, entre otros.

Fuente: EFE