Rachel Kushner, Percival Everett y Tommy Orange, candidatos al Booker Prize 2024

Los 13 libros elegidos en la "longlist" de candidatos al Booker Prize 2024

Seis escritores estadounidenses, incluidos Rachel Kushner, Percival Everett y Tommy Orange, se encuentran entre los 13 semifinalistas anunciados para el prestigioso Booker Prize de ficción.

El autor cheyenne y arapaho ganador del Premio Pulitzer, Orange, es el primer nativo americano semifinalista para el prestigioso premio que otorga 64 mil dólares con su saga que abarca siglos, titulada Wandering Stars. Everett está nominado por James, que reimagina Huckleberry Finn de Mark Twain desde el punto de vista de su personaje principal negro, el esclavo Jim.

Imagen de archivo del escritor y catedrático estadounidense Percival Everett (Foto: EFE/Stephane Reix)

Everett fue finalista del Booker 2022 por The Trees. Kushner, quien fue finalista del Booker en 2018 por su bestseller The Mars Room, compite con la historia de espías Creation Lake. Richard Powers, ganador del Pulitzer y finalista en 2018 y 2021, está nominado con Playground, una historia de dinero, poder y cambio climático ambientada en una isla polinesia.

Los otros contendientes estadounidenses son Rita Bullwinkel por Headshot, y la escritora canadiense-estadounidense Claire Messud por This Strange Eventful History. Escritores del Reino Unido, Canadá, Irlanda, Australia y los Países Bajos completan la lista, que incluye Held de la poeta y novelista canadiense Anne Michaels, My Friends del autor británico-libio Hisham Matar y The Safekeep de Yael van der Wouden, la primera semifinalista holandesa del Booker.

Sara Collins, Edmund de Waal, Yiyun Li, Nitin Sawhney y Justine Jordan, jurados del Booker Prize 2024 (Foto: Tom Pilston / Booker Prize)

Lista larga del Premio Booker

Estos son los trece libros elegidos por el Jurado del Premio Booker de ficción 2024:

Wild Houses, de Colin Barrett.

Headshot, de Rita Bullwinkel.

James, de PeSamantha Harvey.

Orbital, de Samantha Harvey.

Creation Lake, de Rachel Kushner.

My Friends, de Hisham Matar.

This Strange Eventful History, de Claire Messud.

Held, de Anne Michaels.

Wandering Stars, de Tommy Orange.

Enlightenment, de Sarah Perry.

Playground, de Richard Powers.

The Safekeep, de Yael van der Wouden.

Stone Yard Devotional, de Charlotte Wood.

Fuente: AP