“No podía soportar que le llamaran perdedor”: el sobrino de Trump muestra al “tío Donald” desde muy cerca

Fred Trump III detalla episodios racistas en su nuevo libro sobre la familia

En el último libro de la familia Trump hay una anécdota que adquiere mayor relevancia desde que el presidente Biden se retiró de la carrera presidencial el domingo y apoyó a la vicepresidenta Harris como su sucesora, estableciendo la casi certeza de que Harris será la primera mujer negra en encabezar una candidatura nacional y se enfrentará al ex presidente Donald Trump en noviembre.

Según cuenta Fred C. Trump III, sobrino del ex presidente, en All in the Family: The Trumps and How We Got this Way (Todo en familia: los Trump y cómo llegamos a esto), la historia es la siguiente: Alguien había abierto un tajo de medio metro en la capota del querido Cadillac Eldorado descapotable de su tío Donald. Donald Trump estaba furioso. Llamó a su joven sobrino para que echara un vistazo.

Aunque Donald Trump no podía saber quién lo había hecho, culpó “asquerosamente” a los negros, utilizando dos veces la palabra con «n» para describir a los que creía que eran los culpables. “Sabía que era una palabra ofensiva”, recuerda que pensó Fred Trump en aquel momento.

El recuerdo vívidamente detallado que Fred Trump tiene de aquel día -que, según escribe, tuvo lugar cuando él era un “preadolescente” a principios de la década de 1970, cuando el tío Donald rondaba los 20 años- le lleva a plantearse si su tío era “racista”. El autor da un respiro a su tío, señalando que, en aquellos días, “la gente decía todo tipo de cosas groseras, desconsideradas y prejuiciosas”. También hace algunos equívocos, escribiendo hiperbólicamente que, “de un modo u otro, quizá todo el mundo en Queens era racista entonces”.

Los hermanos Trump: Elizabeth, Fred Jr., Donald y Maryanne

La inclusión de la anécdota por parte de Fred habría tenido mucha más fuerza si hubiera podido demostrar un patrón de comentarios racistas inapropiados por parte de su tío en encuentros familiares privados. Después de todo, escribe largo y tendido sobre las muchas, y a menudo tóxicas, reuniones Trump a las que asistió con el tío Donald a lo largo de los años. Dedica un capítulo entero a la raza y pone suficientes ejemplos para dejar claro que se inclina por el “sí” cuando se trata de la cuestión del racismo en su familia, pero no lo dice directamente.

Cuenta cómo su abuelo, el patriarca de la familia, Frederick C. Trump Sr., utilizaba una palabra idish considerada un insulto contra los negros. También repasa las sonadas acusaciones del Departamento de Justicia de discriminación contra los solicitantes negros de alquiler de apartamentos propiedad de Trump, que terminaron en los años setenta con un decreto de consentimiento y sin admisión de culpabilidad; y aborda las exageradas exigencias de Donald Trump de castigar duramente a los jóvenes negros y latinos conocidos como los Cinco de Central Park, condenados injustamente por agredir a una corredora blanca a finales de los años ochenta. Incluso se remonta a la década de 1920 para relatar el incidente menos conocido de la detención de su abuelo por no dispersarse en una concentración del Ku Klux Klan.

Pero al rebuscar -literal y figuradamente- no encuentra túnicas del Ku Klux Klan en los armarios de su abuelo ni literatura racista, y no comparte ningún otro caso de uso de la palabra con «n» en la familia. Aunque sí nos recuerda cuál era la postura de Woody Guthrie, el famoso cantante folk que vivió en un apartamento propiedad de Trump en los años 50, sobre la cuestión racial de Trump. La canción de Guthrie Old Man Trump contiene la letra: “Supongo que el viejo Trump sabe cuánto odio racial / despertó en esa mancha de sangre de los corazones humanos”.

El mero hecho de plantear la cuestión sobre Trump y la raza en plena campaña presidencial se suma a una narrativa que los detractores del expresidente han repetido durante años, en gran parte por las palabras que utiliza para describir a la gente de color, en particular a los migrantes latinos. Un supuesto caso de uso de lenguaje racista para describir a los afroamericanos -incluso uno de hace décadas- es el tipo de cosa que suscitará interés en un momento en el que el apoyo de la candidatura demócrata entre los votantes negros ha ido cayendo con Biden como presunto candidato y el de Trump, aunque sigue muy rezagado, ha ido mejorando.

Donald, con su padre, Fred (Shutterstock)

El autor de “Todo en familia” es hijo del hermano mayor de Donald Trump, Fred Trump Jr. o “Freddie”, como se le conocía, que murió en 1981 a los 42 años tras una vida marcada por el alcoholismo y los sueños no realizados de hacer carrera como piloto de líneas aéreas comerciales. Es el segundo de los hijos de Freddie que escribe un libro sobre la familia. En 2020, su hermana menor, Mary Trump -doctora en psicología clínica- escribió un bestseller, Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man. (Las próximas memorias de Mary, “Who Could Ever Love You”, se publicarán en septiembre).

Publicar un libro es un cambio para Fred, uno de los miembros menos conocidos de la extensa familia Trump, que escribe que había estado «obstinadamente callado, incluso cuando los que me rodeaban disparaban». A veces, “Todo en familia” -que se atasca cuando los temas son la vida del autor y su carrera inmobiliaria, pero es bastante entretenido cuando escribe sobre sus tíos y tías- se lee como un ejercicio catártico.

Fred escribe sobre sus esfuerzos por intentar comprender las raíces de la disfunción trumpiana para poder “dejar atrás todo eso” inherente a tener un apellido tan polarizante. Se da cuenta, sin embargo, de que su retrato poco halagador de la familia -de sus años intentando mantener relaciones con sus difíciles parientes- podría poner las cosas “tensas” la próxima vez que se cruce con el tío Donald en el campo de golf. Fred, que es padre de un hijo, William, con discapacidades de desarrollo, también escribe que despojarse de su bajo perfil es una forma de aprovechar su famoso nombre para abogar por personas como William.

Al tratar de descifrar su complicada familia, Fred, que ahora tiene 61 años, escribe con cierta perplejidad sobre su bisabuelo, un inmigrante alemán, Friedrich Heinrich Trump, al que apoda “Fred Zero”, que se embarcó hacia Estados Unidos a finales de la década de 1880 para evitar el servicio militar obligatorio y acabó siendo propietario de burdeles en Alaska. Bromea diciendo que la huida de Friedrich del servicio militar significa que su tío Donald no fue el primer Trump que eludió el servicio militar, en referencia a Donald Trump, que eludió el servicio militar obligatorio en la guerra de Vietnam alegando dudosamente que tenía espolones óseos.

Fred Trump III relata las tensiones familiares y el ambiente tóxico impuesto por su abuelo (REUTERS/Marco Bello)

Aunque no es tan mordaz como el libro de su hermana Mary, “Todo en familia” presenta un retrato de las generaciones de la familia Trump como crónicamente tóxicas, narcisistas, conspiradoras y crueles. El autor atribuye gran parte de estos rasgos al ambiente creado por su dominante abuelo, Fred Trump, el magnate inmobiliario cuyo imperio acabaría dirigiendo el tío Donald. Muchos de los rasgos que ahora tanto se asocian con el ex presidente -la tendencia a enfrentar a las personas entre sí y la fanfarronería- aparecieron primero en el patriarca de la familia. “Todo lo que hacía cualquier persona de su entorno”, escribe Fred sobre su abuelo, “siempre pensaba que era él quien realmente lo había hecho”.

Fred atribuye gran parte de la culpa de los problemas de su padre al hecho de que su abuelo le empujara a unirse al negocio familiar. Aunque a su padre le molestaba entrar en el negocio, según su hijo, fue a él a quien se le ocurrió la idea de poner el nombre de Trump a una gran urbanización, una decisión a la que su abuelo se resistió inicialmente. La aireación de ese hecho seguro que irritará a su tío Donald, al que le encanta atribuirse el mérito de casi todo y presentarse como un sabio de los negocios.

“¿Ha creado mi padre un monstruo con esa sugerencia de marca suya?”. escribe Fred Trump. “Más tarde, por supuesto, su hermano pequeño se escaparía con la idea. Antes de que te dieras cuenta, tendríamos la Torre Trump, la Universidad Trump, las zapatillas Trump y las Biblias Trump”.

Una reunión de la familia Trump suena como si hubiera sido una pesadilla, casi como si estuvieran compitiendo entre ellos para ver quién podía ser el más malo. En un momento, la abuela Mary Anne se ponía furiosa porque Fred aparecía con Pepsi cuando ella le había dicho que trajera Coca-Cola. Luego, la hermana de Donald, Maryanne Trump Barry, menospreciaba a la mujer de Freddie, Linda, “con una crueldad especial”, y en años posteriores disentía con la familia de la entonces prometida de Donald, Marla Maples. “No son simples”, recuerda Fred que dijo la tía Maryanne cuando la familia Maples llegó para la boda de Donald y Marla. “Son unos simplones”. Y así sucesivamente.

Realmente no parece haber ninguna ocasión, tal y como la recuerda Fred, en la que los Trump no encontraran motivos para ser crueles con los demás y consigo mismos. La pelea sobre el testamento de su abuelo ha sido bien relatada, pero son las conversaciones privadas que Fred cuenta las que parecen tan chocantes. Para quienes no lo recuerden, Fred y Mary interpusieron una demanda al enterarse de que habían sido excluidos de la parte de la fortuna familiar que le correspondía a su padre tras la muerte de su abuelo en 1999. La demanda, que fue oro para los periódicos sensacionalistas, se resolvió en 2001 por una cantidad no revelada. Pero el lío que condujo a ese acuerdo fue un fiasco que Fred llama “la historia más Trump de la historia”.

Donald Trump utilizó lenguaje ofensivo en la década de 1970, según su sobrino (REUTERS/Marco Bello)

Durante la lucha legal, Fred recibió una llamada de su abuela. Ella tenía un mensaje para él: “Espero que mueras sin un centavo como tu padre”. Fred llegó a la conclusión de que el contencioso con el testamento fue un robo de dinero en el que su tío Donald «manipuló» a su abuelo para que cambiara su testamento y así tener más dinero en efectivo para frenar sus crecientes deudas por una serie de negocios en quiebra. “Fuimos daños colaterales de su egoísta pero típico plan”, escribe Fred.

Ahora, llegados a este punto, parecería deducirse que Fred y el tío Donald estarían en paz. Pues resulta que no. En el extraño universo “te quiero, no te quiero” de la familia Trump, la historia toma otra dirección, más o menos. Un año después de que terminara el pleito, el tío Donald invitó a su sobrino a ser socio honorario de uno de sus clubes de golf. Jugaron una partida juntos.

En 2009, el sobrino Fred incluso le pidió dinero al tío Donald. De hecho, nos enteramos de que Donald y sus hermanos vivos -Maryanne, Robert y Elizabeth- crearon un fondo médico para ayudar a cubrir los costos de los cuidados y tratamientos del hijo de Fred, que había estado luchando contra unas convulsiones debilitantes.

Nada en este libro ofrece una mejor visión del corazón y la mente de Donald Trump -al menos desde el punto de vista de su sobrino- que los fragmentos de conversaciones sobre el hijo de Fred y sobre las discapacidades en general. Lo que se desprende es el retrato de un hombre que se ve a sí mismo como un ser superior, hasta en su ADN. Comienza con la primera conversación sobre el fondo médico. El tío Donald quería saber algo sobre el hijo de su sobrino, escribe Fred: “¿Qué problema tiene? ¿Qué le pasa?”. Cuando su sobrino le dijo que los médicos no lo sabían, pero que era «algo genético», el tío Donald se quedó sorprendido. “No en nuestra familia”, recuerda Fred que dijo su tío. “No hay nada malo en nuestros genes”.

La familia Trump enfrenta críticas por comentarios y acciones históricamente racistas (Shutterstock)

Lo interesante, y en cierto modo inesperado, es que el tío Donald -a quien Fred había acusado básicamente de robarles a él y a su hermana- resultó ser el contribuyente más generoso al fondo, el único hermano que le inyectaba dinero constantemente. Y sin embargo, Fred también recuerda un momento de gran crueldad cuando una vez le preguntó por los costes del cuidado de su hijo. “No lo sé”, le dijo el tío Donald. “No te reconoce. Quizá deberías dejarle morir y mudarte a Florida”.

Fred, que siempre había votado a los demócratas, votó a Hillary Clinton en 2016 y a Biden en 2020, pero mantuvo el contacto con su tío incluso después de que Biden ganara las elecciones, también buscando ayuda para su carrera inmobiliaria, porque decía que estaba perdiendo trabajo por tener el apellido Trump. Fred no se sorprendió cuando su tío se negó a aceptar los resultados de las elecciones de 2020. “No podía soportar que le llamaran perdedor”, escribe Fred.

Pero el sobrino va más allá: no solo tacha a su tío de mal perdedor, sino también, en cierto sentido, de cobarde. El tío Donald había dicho a la multitud que se uniría a ellos para marchar hacia el Capitolio el 6 de enero de 2021, mientras el Congreso se preparaba para certificar los resultados de las elecciones. Pero no lo hizo, sino que regresó a la Casa Blanca para ver cómo una turba violenta e insurreccional irrumpía en el Capitolio. A Fred Trump le recordó una historia que le había contado su tío Robert: El tío Donald se estaba burlando de un jugador al que había derrotado en un partido de golf, y el hombre le golpeó en la cara. “Esa fue la pelea”, escribe Fred. “Muchas palabras duras, no demasiados golpes”.

Fuente: The Washington Post