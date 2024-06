Pacho O´Donnell donó su archivo audiovisual a la Biblioteca Nacional: “Es un material muy rico y valioso”

“En esta larga vida he ido juntando mucho material. Y el material audiovisual es muy rico porque tiene que ver con varios programas que yo hice en televisión, sobre todo programas de entrevistas. Me planteé que era muy importante compartirlo con aquellos a los que pudiera servirle”, dice Pacho O´Donnell, del otro lado del teléfono.

El escritor, historiador y psiquiatra acaba de donar a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno su archivo audiovisual. Lo hizo mediante un convenio firmado por la directora de la institución Susana Soto. Son dieciocho cajas de contenido audiovisual en formatos VHS, Betacam, U-MATIC y DVD, que mediante el convenio de colaboración que la Biblioteca comparte con el Archivo General de la Nación serán digitalizados y puestos a disposición de los usuarios en un formato accesible.

Entre los documentos, fechados entre 1996 y 2008, se encuentra material fílmico de diversos programas de televisión conducidos por O`Donnell a lo largo de su carrera profesional. Allí, se incluyen filmaciones de ciclos como Encuentros, Testimonios, De niñas y de niños, Infancias o SIC, con entrevistas en profundidad y sin editar a diversas personalidades como René Favaloro, Héctor Olivera, Jorge Dolina, Estela de Carlotto, Julio Bocca, Enrique Pinti, Norma Aleandro, Roberto “Tito” Cossa, Juan Carr, Víctor Heredia o Antonio Tarragó Ros.

Son dieciocho cajas con videos en formatos VHS, Betacam, U-MATIC y DVD: entrevistas a Osvaldo Soriano, Mercedes Sosa, Bioy Casares, entre tantos otros, que serán digitalizadas y pronto quedarán a disposición de los usuarios

“Hay 99 videos de entrevistas, que fueron en distintos momentos y tienen la característica de que yo les decía a los entrevistados que no me interesaba que me contaran sobre lo que iban a hacer en lo inmediato, es decir que no son entrevistas por estrenos o salidas de libros, sino que son entrevistas atemporales, entrevistas que resisten el paso del tiempo, entrevistas sobre la vida, sobre las ideas, sobre las circunstancias de cada uno. Muchos de los entrevistados ya no están entre nosotros, o sea que son entrevistas irreparables: Mercedes Sosa, Adolfo Bioy Casares, Ernesto Sábato, Mario Benedetti, Camilo José Cela. Algunos están vivos, como Pérez Reverte”, cuenta Pacho. Entre los materiales hay una entrevista Osvaldo Soriano que “es prácticamente la única entrevista que hay” y que “por eso me la han pedido con mucha frecuencia para ciclos de recuerdos y homenaje”, agrega.

“Después hay una cantidad de otras entrevistas que hice sobre las infancias, un programa que se llamaba Infancias y otros De niñas y niños, con los cuales los entrevistados no hablaban nada más que sobre la infancia y no íbamos más allá de la adolescencia. Generalmente incluía la pregunta de cómo había sido la iniciación sexual de cada uno. Ahí también hay mucha gente conocida, muchos personajes relevantes”, agrega.

Además, entre los principales contenidos del archivo se destacan los registros de las entrevistas realizadas en diferentes países durante su investigación sobre la vida y el asesinato de Ernesto “Che” Guevara que culminó con la publicación de El Che (2003). Entre los testimonios, se encuentra el de su hija, una de sus maestras de la infancia, distintos compañeros de combate y hasta militares bolivianos que formaron parte de su captura.

El escritor, historiador y psiquiatra acaba de donar a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno su archivo audiovisual

“Quizás uno de los aspectos más valiosos de la colección son los más de 100 videos que filmé durante la investigación para mi libro sobre el Che Guevara, a los cuales le di tiempo y muchos viajes. Viajé por Argentina, por Bolivia, por Cuba, por Ecuador, por Francia, entrevistando y conociendo a los que habían sido parte importante de la vida del Che, tanto amigos como enemigos. Es así que entrevisté desde la niñera que lo atendió en Alta Gracia cuando tenía tres y cuatro años, y que seguía diciéndole Ernestito, hasta el sargento Terán, que lo asesina en la escuela de La Higuera en Bolivia”, cuenta.

Esta parte del material, asegura, “es importante porque la mayoría de los biógrafos se han enfocado en la etapa cubana del Che. Hay mucho material sobre los siete años que pasó el Che en Cuba, pero hay muy poco material investigado sobre todos los otros 32 años del Che, o sea Bolivia, Argentina, África, etcétera“.

Se destacan los registros de las entrevistas realizadas en diferentes países durante su investigación sobre la vida y el asesinato del Che Guevara que culminó con la publicación de "El Che" (2003)

“Indudablemente es material valioso. Y el material valioso se vuelve más valioso con el paso del tiempo. No quería que quedara acá, dentro de mi único acceso, sino que me parece, por ejemplo, que la gente que quiera trabajar algún tema sobre el Che Guevara pueda acceder a las entrevistas que le realicé a la gente que tuvo que ver con su vida. Por ejemplo hacer el capitán Gary Prado, que es quien lo apresa en la Quebrada del Churo y en Valle Grande lo lleva a su muerte en la escuela de La Higuera”, recuerda.

“También me parece importante que se conozca la entrevista que le hago a ‘Papito’ Serguera, que es uno de los guerrilleros que han luchado con el Che y que luego, ya instalado el gobierno de Fidel, es el embajador en Argelia y el encargado de la relación del Che con Perón, donde hace unas revelaciones muy interesantes, muy desconocidas. O sea, me parece importante que este material esté a mano de gente que realmente lo quiera utilizar para alguna investigación”, concluye.