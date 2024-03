La fiscalía retira los cargos en la mitad del juicio contra los tres acusados de tener las letras robadas de “Hotel California”

El músico Don Henley, cofundador de los Eagles, testificó esta semana en el juicio penal contra tres coleccionistas (AP Photo/Seth Wenig)

La fiscalía de Nueva York abandonó abruptamente el miércoles, a mitad del juicio, la causa penal contra tres hombres acusados de conspirar para poseer un alijo de letras manuscritas de “Hotel California” y otros éxitos de los Eagles.

El fiscal adjunto del distrito de Manhattan, Aaron Ginandes, informó al juez a las 10 de la mañana de que los fiscales no seguirían adelante con el caso, citando correos electrónicos recientemente disponibles que, según los abogados de la defensa, planteaban dudas sobre la imparcialidad del juicio. El juicio estaba en marcha desde finales de febrero.

El conjunto de comunicaciones sólo salió a la luz cuando Don Henley, estrella de los Eagles, decidió la semana pasada renunciar a la confidencialidad entre abogado y cliente, después de que él y otros testigos de la acusación ya hubieran testificado. La defensa argumentó que las nuevas revelaciones planteaban preguntas que no había podido formular. “Los testigos y sus abogados” utilizaron el privilegio abogado-cliente “para ofuscar y ocultar información que consideraban perjudicial”, declaró el juez Curtis Farber al desestimar el caso.

La abogada Stacey Richman representó al ex conservador del Salón de la Fama del Rock & Roll Craig Inciardi (AP Photo/Mary Altaffer)

El caso se centraba en unas 100 páginas de bloc de notas de la creación de un coloso del rock clásico. El álbum “Hotel California”, de 1976, es el tercero más vendido de todos los tiempos en Estados Unidos, en gran parte gracias a su evocador e inquietante título, que habla de un lugar donde “puedes marcharte cuando quieras, pero nunca irte”. Los acusados habían sido tres figuras bien establecidas en el mundo del coleccionismo: el comerciante de libros raros Glenn Horowitz, el antiguo conservador del Salón de la Fama del Rock & Roll Craig Inciardi y el vendedor de recuerdos de rock Edward Kosinski.

Según la acusación, estos hombres sabían que las páginas tenían una dudosa cadena de propiedad, pero las vendieron de todos modos, maquinando una procedencia que fuera aceptada por las casas de subastas y evitara las exigencias de devolver los documentos al cofundador de los Eagles, Don Henley.

Uno de los acusados, Edward Kosinski vuelve al juzgado tras un descanso en Nueva York (AP Photo/Seth Wenig)

Los acusados se declararon inocentes de los cargos que se les imputaban, entre ellos el de conspiración para cometer un delito de posesión de bienes robados. A través de sus abogados, sostuvieron que eran los legítimos propietarios de unas páginas que nadie había robado. “Nos alegramos de que la fiscalía haya tomado finalmente la decisión correcta de archivar este caso. Nunca debería haberse presentado”, contó fuera del tribunal Jonathan Bach, abogado de Horowitz.

Horowitz abrazó a sus familiares, que lloraban, pero no hizo comentarios a la salida del tribunal. Inciardi tampoco quiso hablar fuera de la sala, pero dijo en un comunicado: “El siguiente paso es recuperar nuestra reputación.”

Uno de los abogados de Kosinski, Scott Edelman, dijo fuera del tribunal que evaluarían posibles movimientos legales futuros, “dadas las declaraciones del juez de grave preocupación por la veracidad de los testigos.” Edelman elogió a los fiscales por su decisión final, pero añadió: “Es demasiado poco y demasiado tarde.” “El fiscal del distrito en este caso se cegó por la fama y la fortuna de una celebridad”, dijo Edelman, “y eso les cegó ante la información que no se les estaba dando”.

Los fiscales de Nueva York abandonaron abruptamente su caso criminal a mitad del juicio (AP Photo/Mary Altaffer)

El actual abogado de Henley, Dan Petrocelli, dijo en una declaración enviada por correo electrónico que el privilegio abogado-cliente que había protegido previamente algunas de las comunicaciones “es una barandilla fundacional en nuestro sistema de justicia” que rara vez debe ser abandonada. “Como víctima en este caso, el Sr. Henley ha sido una vez más víctima de este injusto resultado”, declaró Petrocelli. “Él hará valer todos sus derechos en los tribunales civiles”.

La defensa sostuvo que Henley entregó los documentos hace décadas a un escritor que trabajaba en una biografía de los Eagles nunca publicada y que más tarde vendió las hojas manuscritas a Horowitz. Éste, a su vez, se las vendió a Inciardi y Kosinski, que empezaron a sacar a subasta algunas de las páginas en 2012. Henley, que no se dio cuenta de que faltaban hasta que aparecieron a la venta, denunció su robo. Testificó en el juicio que dejó que el escritor hojeara los documentos para investigar, pero “nunca se los regaló ni se los dio a nadie para que se los quedara o los vendiera.”

El escritor no fue acusado de ningún delito y no ha subido al estrado. No ha respondido a los mensajes sobre el juicio. En una carta al tribunal, Ginandes, el fiscal, dijo que la renuncia al privilegio abogado-cliente dio lugar a la producción tardía de unas 6.000 páginas de material. “Estas revelaciones tardías revelaron información relevante que la defensa debería haber tenido la oportunidad de explorar en el contrainterrogatorio de los testigos del Pueblo”, escribió Ginandes.

Fuente: AP