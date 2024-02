La cantante peruana Susana Baca, internada en terapia intensiva

Ricardo Pereira, esposo de Susana Baca, ha emitido un comunicado para ofrecer detalles sobre el estado de salud de su esposa.

La destacada vocalista peruana Susana Baca, reconocida por sus múltiples galardones de los Premios Grammy Latino, se encuentra actualmente en estado crítico, recibiendo atención médica en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital en Lima. Así lo confirmó su esposo, Ricardo Pereira, mediante un anuncio, señalando la delicada condición de salud de la cantante de 79 años.

Te puede interesar: 100 años de “Rhapsody in Blue” de George Gershwin, la canción que se convirtió en el emblema de Nueva York

Susana Baca ha luchado contra padecimientos recientes y complicaciones de salud no previstas, factores que han contribuido a su estado de salud actual. Pereira expresó preocupación por el estado de Baca, subrayando que el equipo de profesionales de la salud está haciendo todo lo posible por estabilizarla y lograr una recuperación favorable.

La carrera de Baca tomó un vuelo internacional significativo hace aproximadamente treinta años cuando David Byrne, líder del grupo Talking Heads, la incorporó a su sello Luaka Bop. Desde entonces, su influencia y popularidad se han extendido por Estados Unidos y Europa. Su último proyecto musical, ‘Epifanías’, fue considerado para un Grammy en la categoría de mejor álbum de música global. A lo largo de su trayectoria, Baca ha sido honrada con el Grammy Latino en tres ocasiones: en 2002 por su álbum Lamento Negro, en 2011 al colaborar con el grupo Calle 13 en la canción ‘Latinoamérica’, y más recientemente, en 2020 por su álbum A Capella.

Susana Baca fue invitada especial en el concierto de Fito Páez (IG Fito Páez)

En comparaciones hechas por la propia Susana Baca, ella relacionó sus esfuerzos por exaltar la música y danza afroperuana en el panorama internacional al trabajo realizado por leyendas musicales como la caboverdiana Cesária Évora y la sudafricana Miriam Makeba. Además, Baca ha marcado historia en su país natal al convertirse en la primera persona negra en asumir el cargo de Ministra de Cultura de Perú en 2011, un role que ejerció en un contexto de discriminación persistente hacia la comunidad afroperuana.

Te puede interesar: Una historia de dos siglos: San Martín, Yupanqui y la música de la “Patria Grande”

“Tenemos la fe y la esperanza de que pasaremos este difícil momento y seguiremos siendo lo que lo que siempre hemos sido: un sentimiento vivo como el que ustedes nos dejan sentir y como ha sido esta emoción en nuestra historia”, sostuvo Ricardo Pereira, quien aseguró que seguirá informando sobre la salud de su pareja en los próximos días.

La última publicación de Susana Baca, publicada en su cuenta de Instagram el jueves 15 de febrero

Susana Baca, quien estuvo nominada a los Grammy 2024, ha mantenido su espíritu optimista a pesar de su estado de salud. A través de un mensaje en redes sociales este 14 de febrero, la cantante expresó su deseo de ser recordada por su legado musical, inspirándose en un pedido similar que hizo en el pasado la célebre Chabuca Granda.

Te puede interesar: De cómo la madera de los barcos de migrantes se convirtió en violines para la Scala de Milán

Este mensaje no solo refleja la fortaleza de Baca, sino también su profundo amor por la música y su deseo de seguir conectando con su audiencia a pesar de las adversidades. El apoyo y las muestras de cariño hacia Susana Baca no se han hecho esperar por parte de sus seguidores, quienes valoran su amplia trayectoria y su aporte fundamental a la cultura peruana y mundial.

Susana Baca fue Ministra de Cultura del Perú en el año 2011

“En reverencia a este sentimiento y como un homenaje antiguo que tenia para esta gran amiga Chabuca Granda que fue un poco mi madre, mi maestra, mi guía… le he hecho un disco, que es mi memoria de ella y hoy lo presento con una frase que ella me dijo antes de ella partir: ¡¡Susanita y Ricardo no me olviden y cántenme!! y sí también a mi cántenme… acá esta mi canto y cántenme, los quiero”, fue el mensaje que dejó Susana Baca en sus redes sociales, con motivo del Día del Amor y la Amistad.

En su publicación del último 14 de febrero, fue la propia Susana Baca quien compartió con sus seguidores que se encontraba internada desde hace 40 días, luchando con varias infecciones que aquejaban su salud. “He pasado casi 40 días aislada en un hospital, no la he pasado bien, entré por una infección y todo se fue complicando en mi salud, estuve en UCI tres veces, he subido y bajado por todos los espacios del dolor y la esperanza, ha sido dura la vida en este tiempo para mi, pero esto, aún así, no me quita la ilusión de este día para celebrarlo con todos, de abrazarlos, de hacer que el amor y la amistad, esa fortaleza secreta que tenemos los humanos para no sentirnos tan casi nada, este cerca”, fueron las sentidas palabras de la cantante peruana.

Fuente: AFP