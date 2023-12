Murió la periodista y escritora María Seoane

María Seoane (Foto de archivo)

La periodista y escritora María Seoane murió este miércoles a los 75 años, según confirmó Página/12, el diario en el cual se desempeñaba como columnista. La también asesora periodística y editorial de Caras y Caretas estaba internada desde hace varias semanas por un cáncer avanzado.

Con una carrera que se extendió por más de cuatro décadas, dejó una marca indeleble en el periodismo de investigación. Nació el 25 de enero de 1948 y se desempeñó como directora de Radio Nacional entre los años 2009 y 2015.

Coescribió el libro La noche de los lápices (junto a Héctor Ruiz Nuñez), una investigación periodística que reveló a nivel masivo la historia de los estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata secuestrados y desaparecidos durante la dictadura militar. A partir del libro, el director Héctor Olivera realizó la película del mismo nombre, uno de los hitos del cine argentino de la década de los años ochenta.

Pablo Novak y Leonardo Sbaraglia en la película "La noche de los lápices" (Gentileza: Pablo Novak)

“Cuando salí al exilio en julio de 1977, no podía soportar la normalidad con la cual la sociedad tomaba lo que estaba pasando en esa Argentina golpeada por esa tragedia de la represión ilegal y los desaparecidos. Decidí que debía contar la verdad de lo que había pasado”, recordó en una entrevista con la agencia Télam. ”Había ido a La Plata a ver un documental sobre desaparecidos. Era un sábado, a la noche, y hacía frío. Me invitó una amiga mía, María Aleye, que había estado conmigo en el exilio y tenía un hermano desaparecido. Su madre era Adelina Dematti de Alaye, una Madre de Plaza de Mayo. Una señora dijo que en esos días estaría ‘ocupada por el asunto de La Noche de los Lápices’ y eso me llamó la atención”, relató.

Graduada en Economía en la Universidad de Buenos Aires, se destacó en su labor periodística como redactora de política nacional en diversas publicaciones como El Periodista de Buenos Aires –a mediados de los ochenta– y la revista Noticias –a principios de los noventa–, de la que fue también prosecretaria de redacción. Además dirigió el suplemento dominical Zona y fue editora de Política en el diario Clarín en la década de los años noventa.

Su carrera docente incluyó la coordinación de talleres de periodismo y la cátedra de Investigación Periodística en el Máster de Periodismo de Universidad de San Andrés, Clarín y la Universidad de Columbia. Además, colaboró con prestigiosos medios internacionales y fue consultora para la Organización de los Estados Americanos (OEA) elaborando informes para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Seoane tuvo una destacada carrera periodística durante más de cuatro décadas

En su faceta como escritora, publicó obras que resonaron tanto en la sociedad como en la crítica, entre otros las biografías de José Ber Gelbard (El burgués maldito) y Mario Roberto Santucho (Todo o Nada. También encaró proyectos de largo aliento como El dictador: Historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla (2001), escrito en coautoría con Vicente Muleiro y la voluminosa Buenos Aires, historia de una ciudad (2007), junto a Mario Rapoport. Entre sus libros más recientes se cuentan El nieto, la historia de Ignacio Montoya Carlotto y su recuperación por las Abuelas de Plaza de Mayo y Bravas: Alicia Eguren de Cooke y Susana Pirí Lugones – dos mujeres para una pasión argentina.

Por su contribución en el mundo literario y periodístico fue reconocida con diversos premios, entre ellos el Premio Konex en 1994 y el Premio Internacional de Prensa Rey de España en 1998, que le fuera otorgado por su investigación llevada adelante en Clarín sobre el golpe militar de 1976 en la Argentina. Además fue reconocida como ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires y galardonada con el Premio Rodolfo Walsh en 2002 y el Premio a la Trayectoria otorgado por la Fundación Henry Moore en el año 2000.

La trayectoria de María Seoane no solo se refleja en sus premios y publicaciones, sino también en su influencia como formadora de futuros periodistas y su participación en eventos internacionales relevantes. Su compromiso con el periodismo la llevó a ser parte del jurado del Premio Casa de las Américas en 1991.