Villancicos para los amantes de la música: el Coro Nacional de Niños anuncia tres conciertos navideños

El Coro Nacional de Niños, dirigido por la Maestra María Isabel Sanz, despliega una sinfonía de villancicos y obras maestras en tres inolvidables conciertos navideños

El Coro Nacional de Niños se complace en anunciar tres destacados conciertos navideños. Como es tradición, el elenco ha preparado un exquisito repertorio de villancicos, que prometen una velada muy esperada por todos los amantes de la música navideña. Bajo la dirección de la maestra María Isabel Sanz, el coro llevará a cabo tres presentaciones memorables. El primer concierto está programado para el jueves 7 de diciembre a las 19:45 horas en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, donde cautivarán al público con Vísperas del Día de la Virgen, ofreciendo un repertorio que incluye villancicos y fragmentos de la obra Stabat Mater de Pergolesi.

Te puede interesar: Los Fabulosos Cadillacs: un asunto de nuevas generaciones

En esta ocasión, la parroquia solicita a los asistentes la donación de un alimento no perecedero para apoyar a las 120 personas que acuden diariamente a su comedor. La segunda velada tendrá lugar el jueves 14 de diciembre a las 19:30 horas en la Federación de Círculos Católicos Obreros, en la que presentarán un Gran Concierto de Navidad. Finalmente, el martes 19 de diciembre a las 20 horas, el coro cerrará su temporada en la Parroquia Nuestra Señora de Montserrat, deleitando al público con inolvidables villancicos.

La parroquia Nuestra Señora de la Candelaria será el escenario del primer concierto el 7 de diciembre, donde el coro interpretará villancicos y fragmentos de la obra "Stabat Mater", de Pergolesi

Programa del jueves 7 de diciembre a las 19:45

Te puede interesar: Último ¡Fa! del año, el happening de Mex Urtizberea: amor, política y ese caos que algunos llaman vida

- Hebe Deine Augen Auf (Salmo 121), de Felix Mendelssohn

- Stabat Mater “Stabat Mater dolorosa” (fragmentos), de Giovanni Battista Pergolesi

Te puede interesar: Diane Denoir: la musa beat de Montevideo que desafió el silencio

Cujus animam gementem

Vidit suum dulcem natum

Fac ut ardeat cor meum

Quando corpus morietur

Amen

- Ave María, de Zoltán Kodály

- Villancico, de Ángel Lasala

- Los Reyes Magos, de Ariel Ramírez

- Hacia Belén va una burra, villancico español

- Es ist ein ros´entsprungen, villancico alemán del Siglo XVI

- We wish you a merry christmas, villancico inglés del Siglo XVI

- The first nowell, villancico inglés del Siglo XVII

- Noche de paz, de Franz Gruber

Entrada libre y gratuita, y se solicita la donación de un alimento no perecedero.

* Parroquia Nstra Señora de la Candelaria, en Bahía Blanca 363, C. A. B. A.

La Federación de Círculos Católicos Obreros abre sus puertas el 14 de diciembre para la segunda presentación, lo que promete ser una velada mágica con un amplio repertorio de canciones navideñas

Programa del jueves 14 de diciembre a las 19:30 Gran Concierto de Navidad

- Venid pastorcillos, villancico anónimo alemán

- Una rosa ha brotado, villancico mariano del diglo xvi

Armonización: Michael Praetorius

- Hebe Deine Augen Auf Zu Den Bergen, de Felix Mendelssohn (Alza tus ojos a las montañas)

- Ave María, de Zoltán Kodály

- Villancico, de Ángel Lasala

- Dos fragmentos de Navidad nuestra, de Ariel Ramírez

Noche Encendida

Los Reyes Magos

- Tres obras argentinas:

* Chacarera del Tafí, de Enrique Albano

* Flor de jarilla, de Emilio Dublanc

* ¿Qué tango hay que cantar?, de Rubén Juárez

- Hacia Belén va una burra, villancico español del siglo xviii

Arreglo coral: Vilma Gorini

- Dos villancicos anónimos ingleses

* The First Nowell, siglo xvii

* We Wish You A Merry Christmas, siglo Xvi

- Noche de paz, de Franz Gruber

* Federación de Círculos Católicos de Obreros, en Junín 1063, C. A. B. A.

———

El martes 19 de diciembre, el Coro Nacional de Niños culmina su temporada con un último concierto en la Parroquia Nuestra Señora de Montserrat

Programa del martes 19 de diciembre a las 20 Concierto de Navidad

- Venid pastorcillos, villancico anónimo alemán

- Una rosa ha brotado, villancico mariano del siglo xvii

Armonización: Michael Praetorius

- Hebe Deine Augen Auf Zu Den Bergen, de Felix Mendelssohn (Alza tus ojos a las montañas)

- Ave María, de Zoltán Kodály

- Villancico, de Ángel Lasala

- Dos fragmentos de Navidad nuestra, de Ariel Ramírez

Noche Encendida

Los Reyes Magos

- Tres obras argentinas:

* Chacarera del Tafí, de Enrique Albano

* Flor de jarilla, de Emilio Dublanc

* ¿Qué tango hay que cantar?, de Rubén Juárez

- Hacia Belén va una burra, villancico español del siglo xviii

Arreglo coral: Vilma Gorini

- Dos villancicos anónimos ingleses

* The First Nowell, siglo xvii

* We Wish You A Merry Christmas, siglo xvi

- Noche de paz, de Franz Gruber

* Parroquia Ntra. Sra. de Montserrat, en Av. Belgrano 1151, C. A. B. A.

Fotos: Gentileza de Dirección Nacional de Elencos Estables.