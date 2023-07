Km 0 de Bienalsur, punto de partida de un gran encuentro de arte contemporáneo

"Modena Parade", de Jordi Colomer

Desde 2015, Bienalsur -Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sur- se constituyó en una original propuesta para el arte, la cultura y el pensamiento: una plataforma de arte contemporáneo distinta, descentralizada, horizontal y humanista.

Desde su Km 0, de Buenos Aires a Tokio, traza una nueva cartografía a través de 18.370 kilómetros, y conecta espacios de arte, creadores, públicos y comunidades de los cinco continentes. A lo largo de seis meses, de julio a diciembre, y en simultáneo, artistas, curadores y curadoras, instituciones y comunidades se unirán para redoblar acciones y de manera dinámica, asumir los desafíos del presente.

Este año, la cubana Glenda León; el italiano Ryts Monet; los españoles Jordi Colomer y María Gimeno y la chilena Voluspa Jarpa son algunos de los relevantes artistas internacionales que estarán presentes en Bienalsur, que este sábado inaugura su cuarta edición en el MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo y Museo de la Inmigración (Av. Antártida Argentina 1335, Ciudad de Buenos Aires). Allí se presentarán además, obras de destacados artistas como el bailarín y coreógrafo alemán-estadounidense William Forsythe y la brasileña Regina Silveira.

Así comenzará la plataforma de arte contemporáneo en la que más de 30 artistas de 20 países reflexionan en torno a las formas de construcción de narraciones que contribuyen a configurar imágenes de la realidad contemporánea. Esta perspectiva crítica atraviesa de distintas maneras la cartografía de esta edición, la cuarta, de Bienalsur, que hasta diciembre recorrerá más de 70 ciudades de 28 países en cinco continentes junto a más de 400 artistas de todo el mundo.

Detalle de obra de la intervención site-specific del coreógrafo William Forsythe

El histórico Hotel de los inmigrantes albergará las muestras colectivas Rompecabezas y (Sin) Límites; y el conjunto de intervenciones site-specific de William Forsythe, que enlaza otras sedes en la ciudad de Buenos Aires como el Museo Nacional de Bellas Artes, el Teatro Colón y el jardín de la Embajada de Alemania.

Te puede interesar: Entre arte y ballet: abren dos muestras del coreógrafo William Forsythe

“Cómo experimentamos nuestro cuerpo? ¿Cómo nos situamos en el espacio? ¿Cómo se configuran los espacios públicos, quién hace uso de ellos y de qué manera?, son algunas de las preguntas planteadas por la curadora del proyecto pensado con los Objetos coreográficos de Forsythe: piezas que revelan las formas en que nos movemos a través del espacio y del tiempo, así como las maneras en que interactuamos y verificamos nuestros límites. “”Sabemos que todos tenemos derecho a la cultura, a transitar por sus espacios y a disfrutar de sus ofertas, sin embargo, no todos los sectores sociales se sienten con derecho a estos accesos -advierte Diana Wechsler-. Por tal razón, este circuito singular en la ciudad de Buenos Aires se concibió como una invitación a reflexionar sobre nuestras maneras de performatizar los espacios, los tránsitos, los usos individuales y los sociales” y “es, a la vez, una invitación inclusiva”.

Casas vacías no hacen ciudad, de Jordi Colomer presenta el resultado de un extenso proceso de desarrollo llevado a cabo con los estudiantes del profesorado Pueblos de América del barrio 21-24 y el Abecedario argentino, desarrollado por niños de la escuela pública de manera creativa y construyendo otros sentidos a partir de estos abecedarios. Por su parte, la chilena Voluspa Jarpa presenta Sindemia, estallidos andinos, una aproximación inteligente y sensible a los procesos sociales contemporáneos de la región.

Jordi Colomer frente al barrio 21-24 (Foto: Ariel Riveiro)

Cuáles son las muestras de Bienalsur 2023

“Las muestras reunidas en Muntref -sede Hotel de inmigrantes- buscan aportar distintas miradas acerca de la construcción de los relatos, a partir de distintos aspectos de la realidad contemporánea global. Partimos de plantearnos la pluralidad de puntos de vista presentes en cualquier configuración de lo real, lo que hace que la imagen de ‘rompecabezas’ aparezca como el hilo conductor”, dice Diana Wechsler, directora artística de Bienalsur y del espacio.

Te puede interesar: El arte utópico del español Jordi Colomer, a la conquista de la Ciudad de Buenos Aires

Y agrega: “Por supuesto que hay una serie de puntos de vista en convergencia, que es el de los curadores, al que se suma el punto de vista de cada uno de los artistas y la interacción y tensiones que desde la curaduría proponemos”, por eso “el conjunto de muestras es algo así como un ‘modelo para armar’ en el que la convivencia de las obras y la deriva de los espectadores contribuirá en la construcción de una narrativa singular”, asegura.

Co-curada por Wechsler y la italiana Benedetta Casini, la exposición colectiva Rompecabezas reúne a 22 artistas de Argentina, Brasil, Italia, Austria, Colombia, España, Estados Unidos, República Checa, Alemania, Croacia, Suiza, Perú y Cuba que con sus obras configurarán una posible lectura de la contemporaneidad.

Instalación del proyecto multimedia "Sindemia. Estallidos andinos", de la artista chilena Voluspa Jarpa

“Básicamente, Rompecabezas propone maneras alternativas de leer la historia y la geografía –explica Casini-. Es como un ejercicio de cuestionamiento de estructuras y construcciones de conocimiento ya instaladas”, que cobra fuerza a través de “operaciones que hacen tomar conciencia de cómo miramos las imágenes, cómo las leemos e interpretamos y cómo el punto de vista genera relatos distintos sobre un mismo concepto”.

La muestra fue pensada conceptualmente por las curadoras como un contrapunto conceptual con la exhibición Ficciones reales” que este domingo 30 será inaugurada en el Centro Cultural Kirchner. Ambas “cuestionan o pone en duda, la idea de objetividad: ningún punto de vista es inocente, todos venimos cargados con un contexto social, histórico, político y económico que interviene la mirada”, indica Casini.

Quebracabeza latinoamericano, de la emblemática artista brasileña Regina Silveira “fue el disparador de este proyecto. La obra de Regina cuya primera versión fue realizada en 1992, tenía como subtítulo ‘to be continued’, cuando charlando con ella le comenté que estábamos pensando en una exposición que cuestionaba la construcción de los relatos a partir de su obra, afirmó sin dudarlo: ‘es entonces el momento de llevar a cabo el to be continued, a 30 años de la primera versión de Quebracabeza”. Esta nueva obra que creció y se expandió en tiempo y elementos, hoy tiene 200 piezas que ocuparán 20 metros de la primera sala del Centro de Arte Contemporáneo de Muntref”.

A la obra de Regina Silveira se suman piezas, entre otros, de Anna Bella Geiger, Ryts Monet, Agustina Woodgate, Glenda León, Daniel Canogar, Harun Farocki, Ursula Biemann, Renata Poljak y Élodie Pong, entre otros.

Detalle de "Quebra cabeça" (Rompecabezas), de la artista brasileña Regina Silveira

“La diversidad de realidades convergentes, la selección de obras pone en evidencia la complejidad de la construcción de cualquier tipo de relato. Con esa premisa y la advertencia sobre la imposibilidad de un relato único como punto de partida, la muestra transitará las incertezas desde un presente plural, en busca de repensar de-centramientos, intercambios y re-apropiaciones en sentidos múltiples, recíprocos y globales”, concluye Wechsler.

En diálogo con Rompecabezas se exhibirá la exposición (Sin) Límites, co-curada por Wechsler y el francés Etienne Bernard, y que agrupa a los artistas Basma Alsharif, de Kuwait; Marianne Fahmy, de Egipto; Marcel Dinahet, de Francia; Ursula Biemann, de Suiza; y Alexandre Ponomarev, de Rusia. El concepto central invita a deconstruir cierta noción de binarismo establecida en torno al término “límite”: imagina mundos posibles más allá de la tensión de los opuestos: blanco-negro, luz y sombra, natural-artificial, propio-ajeno, nativo-extranjero y divino-humano entre tantos otros.

“Por qué no avanzar sobre esas zonas de matices y emergencias donde los bordes se confunden para el alumbramiento de algo nuevo?, se pregunta Wechsler. “Vivir en sociedad es en sí mismo reconocer al otro y reconocerse, es, en suma, establecer límites entre nosotros y los otros. Pero pensar en la noción de límite supone su contrario, lo ilimitado”, explica la directora artística de Bienalsur.

* Bienalsur en Muntref, Av. Antártida Argentina 1335. Hasta el 30 de julio, de 12 hs a 19 hs; y del 3 de agosto al 27 de agosto, jueves a viernes de 10 hs a 18 hs; sábado y domingo de 12 hs a 19 hs. Las exhibiciones estarán abiertas hasta el 31 de diciembre. Entrada libre y gratuita

Seguir leyendo