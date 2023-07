Entre arte y ballet: abren dos muestras del coreógrafo William Forsythe

William Forsythe despliega su universo danzante y experimental en el MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo para que el público se convierta en parte de la obra

El coreógrafo y artista visual estadounidense William Forsythe, reconocido por sus aportes a la actualización del lenguaje coreográfico y sus exploraciones estéticas en la frontera entre arte y ballet, presentará una serie de Objetos coreográficos en dos muestras simultáneas que se inaugurarán esta semana en Buenos Aires como parte de la cuarta edición de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur (Bienalsur).

Renovador analítico de la danza desde el Ballet Frankfurt -la compañía que fundó en 1984 y que dirigió durante veinte años- el artista presentará a partir del jueves en el Museo Nacional de Bellas Artes una exposición integrada por las instalaciones City of abstracts (Ciudad de extractos, 2001), un enorme videowall instalado en el hall central del espacio que propone la participación activa del público, y Backwards (Hacia atrás, 2018), que presenta en los Jardines del Museo una serie de bancos de plaza intervenidos con instrucciones en inglés, español y alemán.

La muestra tiene curaduría a cargo de Diana Wechsler, directora artística de Bienalsur, quien destaca que desde distintos formatos el artista “trabaja con las imágenes, el espacio, el movimiento y la tecnología, en una fusión virtuosa entre arquitectura, artes visuales y danza”. No será la única intervención en la Argentina del creador de “Artifact”, uno de sus primeros ballets de larga duración del mundo: el sábado 29 de julio presentará otra serie de piezas en MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo y Museo de la Inmigración - Sede Hotel de Inmigrantes, donde también indaga en los tránsitos individuales y sociales por los espacios.

Los "Objetos coreográficos" de Forsythe revelan cómo interactuamos con el espacio y nuestros límites. Una experiencia artística que invita a replantear la visión

Desdibujando los límites entre la performance, la escultura y el video, Forsythe lanzó su serie de Objetos coreográficos en 1991, una invitación a los espectadores a conectar con su forma de moverse en el espacio y en relación con los demás. ¿Cómo experimentamos nuestro cuerpo? ¿Cómo nos situamos en el espacio? ¿Cómo se configuran los espacios públicos? ¿Quién los transita, quién hace “uso” de ellos y de qué manera? Además, ¿cómo se vinculan entre sí?, ¿es posible construir un circuito? ¿Quiénes forman parte de la comunidad de sitios culturales que marcan puntos nodales en la ciudad?, son algunas de las cuestiones que aborda en su arte multidisciplinario.

El creador exige al espectador una mirada diferente sobre lo que está viendo: quiere que comprenda cómo se forman los espacios y dónde está el origen del movimiento, además de buscar una comprensión íntima entre el bailarín, la forma y quien mira.

La cuarta edición de Bienalsur presenta las obras innovadoras de William Forsythe, una muestra imperdible que trasciende fronteras y culturas

“Los Objetos coreográficos de Forsythe son piezas con las que se revelan las formas en que nos movemos a través del espacio y en el tiempo, en que interactuamos y verificamos nuestros límites. Con la presencia de estos objetos se busca contribuir a revelar los posicionamientos de los sujetos en los espacios; una invitación a repensar posiciones, a entregarse a las señales y orientaciones, en fin, a habitar una experiencia performática”, define Wechsler.

Educado en Nueva York, el bailarín y coreógrafo llegó a la escena de la danza europea a los 20 años. Fue director del Ballet de Frankfurt durante dos décadas, período en el que desarrolló un estilo clásico llevado al límite, ausente de elementos dramáticos, dando a sus obras una apariencia fría y ausente de armonía, como reflejan algunas de sus obras más emblemáticas, como The Loss of Small Detail (1991). En 2004, creó su propia compañía, The Forsythe Company.

Fusión única entre danza, arte y tecnología en los "Objetos coreográficos" del visionario William Forsythe en la Bienalsur de Buenos Aires

Forsythe es artífice de un universo propio en la danza, con coreografías innovadoras, piezas de danza-teatro experimentales, partituras digitales e instalaciones que suelen convertir sorpresivamente al visitante en un actor protagonista. A lo largo de su carrera recibió numerosas distinciones, entre ellas el León de Oro de la Bienal de Venecia.

Bienalsur 2023 se desarrolla de manera simultánea en más de 70 ciudades de 27 países de los cinco continentes. Esta nueva edición de la Bienal contará con la participación por primera vez de Argelia, Croacia, Noruega, República Dominicana, Senegal, Túnez y Turquía. España, Francia, Italia, Marruecos, Australia, Japón, Perú, Guatemala, Paraguay, Colombia, Bolivia, Brasil, México, Uruguay, Chile, Costa Rica y Arabia Saudita son algunos de los otros países donde se irán inaugurando muestras y acciones.

Instalaciones "City of abstracts" y "Backwards" desafían la percepción en la exposición de William Forsythe en el Museo Nacional de Bellas Artes

En el Bellas Artes, las obras de Forsythe podrán verse, con entrada libre y gratuita, hasta el 17 de septiembre de 2023, de martes a viernes, de 11 a 20, y los sábados y domingos, de 10 a 20, en Av. del Libertador 1473, Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, la muestra en MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo y Museo de la Inmigración, sede Hotel de los Inmigrantes, permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre en Av. Antártida Argentina S/N (entre Dirección Nacional de Migraciones y Buquebus).

Fuente: Télam S. E.

