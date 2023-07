Juan Diego Botto: “No voy a dejar de opinar, no pienso otorgar esa victoria”

El actor y director Juan Diego Botto dialogó con Infobae Cultura sobre las amenazas recibidas, luego de la publicación de una falsa declaración suya sobre Vox y ETA (Foto: Franco Fafasuli)

A pocos días de volver a España tras un éxito absoluto en Buenos Aires con Una noche sin luna –su pieza estremecedora sobre la vida y muerte de Federico García Lorca–, Juan Diego Botto fue seriamente atacado por una fake news. Tras lo que considera un viaje “tan reparador” desde lo afectivo, recibió un “bofetón” totalmente inesperado, según expresó el actor y director en diálogo con Infobae Cultura.

En el medio de un tiempo electoral muy complejo en España, como explica, se le atribuyó “una frase que incita al odio”. Según se difundió falsamente, él había dicho que si Vox entraba al Gobierno, él entendería que volviera la banda terrorista ETA. “Obviamente, jamás he dicho eso ni se me ha pasado por la cabeza ni decirlo, ni siquiera pensarlo. Pero inventarse una cosa así solo tiene la finalidad de generar odio contra mi persona, de desacreditarme e incitar la violencia contra mí”, dijo en esta entrevista exclusiva.

En tono de textual, el portal Burbuja.info (definido como un ‘’foro de economía, política, inversiones, bolsa, criptomonedas, actualidad y algo de ocio”) tituló: “Juan Diego Botto: ‘Si llega VOX al Gobierno, entenderé que vuelva ETA’”. La publicación se irradió como reguero de pólvora y aunque luego fue eliminada, circuló profusamente por redes sociales y grupos de chat. A poco de comenzar a difundirse, primero a Juan Diego Botto, y luego a Olga Rodríguez, su compañera, les habían llegado mensajes advirtiéndoles la situación.

Para Botto, hay una única explicación posible. “Lo cierto es que estamos en época de elecciones aquí en España, y que la ultraderecha tiene serias posibilidades de entrar en el gobierno por primera vez en la historia, y los nervios están muy a flor de piel. Y esto se corresponde más con una actitud de amedrentamiento, de señalarte para que no levantes la voz, para que no te atrevas a hablar, para que tengas miedo la próxima vez… Y bueno, como no tienen argumentos reales, pues se los inventan”.

"Inventarse una cosa así solo tiene la finalidad de generar odio contra mi persona", dice Juan Diego Botto (Foto: Franco Fafasuli)

En los comentarios de esta publicación, el nivel de virulencia fue en aumento. Lo llaman “montonero”, y a su padre, Diego Botto, desaparecido en la última dictadura argentina, lo califican como “terrorista”. Y finalizaban diciendo que deberían darle un paseo en helicóptero como hicieron con su padre. Una clara referencia a los llamados “vuelos de la muerte”. Sin embargo, estas referencias que el actor y director nacido en Argentina señala como “confusas” (”El hecho de que dijera ‘helicópteros’ y no ‘aviones’ me hace pensar que no es un argentino. Cualquier argentino, yo creo que más o menos, sabe que los vuelos de la muerte fueron aviones y no helicópteros”) se corresponden con alguien que tiene conocimiento de la realidad argentina, pero a partir de “referencias muy de la extrema derecha argentina asumidas por un español”.

“Ni siquiera una persona conservadora dice una cosa así. Es alguien, pues, que participa de la voluntad genocida de los militares durante el proceso ¿no? Y es una cosa muy común. Aquí en España no ha habido un proceso [reparatorio, revisionista], como sí que ha habido en Argentina. En España hay mucha gente que considera que Franco hizo una labor loable y que bueno, hubo una guerra civil y tenía que impedir que los comunistas se hicieran con el país y bueno, pues todas estas cosas. Entonces la gente muchas veces lee otras dictaduras desde el punto de vista de su visión de España, ¿no?, donde para ellos los buenos fueron aquellos que mataron comunistas”, afirmó Botto, quien recientemente se presentó en el Teatro San Martín de Buenos Aires con su obra Una noche sin luna.

Juan Diego Botto en el Teatro San Martín de Buenos Aires, cuando interpretó su obra "Una noche sin luna"

Además, Botto reconoció lo peligroso de las fake news, que responden al sistema de propaganda que impera en épocas de elecciones: “El problema es que enseguida salta de este medio, empieza a circular por grupos de WhatsApp. O sea, gran parte de la propaganda electoral en estos momentos no se mueve solamente en los medios de comunicación importantes, sino en grupos: familias, amigos que se van mandando mensajes… Entonces, en cuanto una noticia salta de un foro de estos, inventados, a un grupo de estos de WhatsApp o grupo de familia, empieza a circular, a circular, a circular, y eso ya es imparable. Una noticia falsa en cuanto se crea, ya no sabes cómo va a circular y por dónde”, razonó.

Asimismo, informó que ya ha emprendido acciones legales para que este hecho no quede impune, y confía en que esto caerá en manos de “un juez que tendrá que decidir qué hace con todo esto, con toda esta información”, para intentar “pararlo de raíz”.

“Si el día de mañana voy caminando por la calle, y alguien me parte la cara es probable que tenga que ver con esto. Pues que ese señor habrá pensado que yo he dicho estas palabras, ¿no? Bueno, nosotros hemos puesto una denuncia, y aparte estamos pensando en poner una querella, para tratar de averiguar de dónde surge la noticia, quién es el autor, y agotar todas las vías penales que puedan existir.”

No voy a dejar de hacer mi vida normal y que esto me quite más tiempo del que se merece”, afirmó Juan Diego Botto (Foto: Franco Fafasuli)

“También porque creo estas cosas no pueden quedar impunes. Y uno no puede hacer como que no hay, como que da igual y dejarlos correr. Creo que hay que hacer todo lo posible porque está persona o personas no hagan esto con otro compañero o compañera, opinador. Eso es lo que haremos. Y más allá, también te digo, no me quita la sonrisa. No voy a dejar de hacer mi vida normal y no voy a hacer que esto me quite más tiempo del que se merece”, afirmó el protagonista de películas relevantes del cine de habla hispana como Martín (Hache), Vete de mí y Los europeos.

“No voy a dejar de opinar sobre lo que considere que merece la pena que opine y decir las cosas que siento que tengo que decir. En ese sentido no pienso otorgar esa victoria”, sintetizó. “[El viaje fue un] proceso tan reparador, tan bonito, donde hemos sentido tanto afecto, donde hemos recibido tantas cosas lindas por parte de Argentina, de nuestra familia de allí y de nuestros amigos de allí, y de las instituciones, incluso, de allí. Llegar aquí y recibir este bofetón era absolutamente inesperado. Pero, te digo, es en el contexto de una campaña electoral muy decisiva para España, y también, lo triste es que bueno, puede ser el anticipo de los tiempos que están por venir, ¿no? Eso es lo que resulta realmente preocupante”, concluyó.

