¡Oops! Britney Spears y Broadway son una combinación tóxica

Trailer del musical "Once Upon a One More Time"

No hace falta esperar al primer musical de inteligencia artificial. Esta aquí. Bueno, la parte artificial, de todos modos.

Los ingredientes de Once Upon a One More Time (varios cuentos de hadas, un montón de canciones de Britney Spears, un manual de cómo bailar) muy bien pueden haber sido introducidos en una computadora y reformulados por Chat GPT. Por lo que sé, el musical podría desarrollarse en una secuencia diferente y aleatoria de canciones, palabras y bailes cada noche en el Marquis Theatre, donde se presenta en Broadway.

Adam Godley como "El Narrador" y Jennifer Simard como la madrastra malvada, en el musical de Broadway "Once Upon a One More Time (Foto: Matthew Murphy - The Washington Post)

Bueno, en realidad, después de haber visto una encarnación anterior de este grandioso entretenimiento mecánico en 2021 en la Compañía de Teatro Shakespeare de DC, sé que se desarrolla como antes. Poco se ha hecho para abordar sus deficiencias. El defecto central es una historia descuidada que simplemente no sigue la pista: lo sé, lo sé, se supone que todo es un espectáculo de pastel de crema de coco azucarado, no destinado a satisfacer paladares exigentes. Aun así, el libro de Jon Hartmere es una mezcolanza de ideas tan inconexas que la intervención del software podría haber sido de gran ayuda.

La premisa es que todas las princesas de cuentos de hadas favoritas de un niño –tanto del folclore como de Disney– viven sus días en una habitación metafísica verde, esperando a ser convocadas para trabajar por un mago narrador, interpretado por Adam Godley (de la ganadora del Tony The Lehman Trilogy, entre otras grandes cosas. ¿Por qué, Adam?). Sus labores comienzan (¿cómo? ¿dónde?) cada vez que un niño de verdad lee su historia. Todo va bien hasta el día en que Cenicienta (la muy atractiva Briga Heelan) recibe de su hada madrina (Brooke Dillman, en la piel de Josephine, la fontanera de los viejos anuncios de Comet) un ejemplar de La mística femenina de Betty Friedan.

Aisha Jackson como Blancanieves en "Once Upon a One More Time", en el Marquis Theatre de Broadway (Foto: Matthew Murphy/ The Washington Post)

Liberar a las mujeres –Cenicienta, Blancanieves (Aisha Jackson), Rapunzel (Gabrielle Beckford), La Bella Durmiente (Ashley Chiu), La Sirenita (Lauren Zakrin) entre ellas– de su fijación con la identificación masculina nos conduce dentro y fuera de una pareja docena de números de Britney Spears. Canciones tan conocidas como “Toxic”, “... Baby One More Time” y “Oops!... I Did It Again” alternan con varios títulos menos conocidos de la artista, Max Martin y muchos otros.

Vincular a una superestrella millenial con versiones protofeministas de personajes de cuento es una idea potencialmente lucrativa para Broadway, aunque no precisamente original (por ejemplo, el reciente desastre de Andrew Lloyd Webber Bad Cinderella, que desapareció rápidamente en Times Square). Once Upon a One More Time también parece preparado –con bailes llenos de ritmo a cargo de los coreógrafos Keone y Mari Madrid– para enfrentarse a un musical de jukebox mucho más sabio, & Juliet. Ese espectáculo, una versión pop de Romeo y Julieta, también incluye canciones de Max Martin, varias del repertorio de Spears.

Algunos miembros del reparto han sido cambiados para Broadway: entre los recién llegados están Godley y la indispensable Jennifer Simard, que asume el papel de la malvada madrastra de Cenicienta. Su interpretación de una señora alborotadora y engalanada, una presumida de la moda salida del molde de Miranda Priestly, es divertida, porque Simard es divertida en cualquier papel.

Justin Guarini, a la izquierda, y Briga Heelan, estrellas del musical "Once Upon a One More Time", en el Teatro Marquis de Nueva York (Foto AP/John Carucci)

Heelan repite su papel, al igual que Jackson y varias de las jóvenes actrices que interpretan a personajes famosos de cuentos de hadas. Todas ellas son alegres, tontas y elegantes en grado satisfactorio, y visten los ingeniosos trajes de colores pastel y caramelo de Loren Elstein como si fueran al baile de graduación en la Montaña Mágica.

Justin Guarini, el magnético nombre de la marquesina (gracias a la primera temporada de American Idol) también está de vuelta, como un príncipe azul vigoroso y sexualmente travieso. Ofrece un relato autoparódico y agradablemente engreído de la vanidad masculina. Lo cual, en el universo moral de Érase una vez más, se castiga con... Bueno, digamos que a pesar de toda su duplicidad, este príncipe sale prácticamente impune. (Sólo una reticente pareja gay interpretada por Ryan Steele y Nathan Levy está exenta de un abrasivo enredo romántico).

Los Madrid intentan expresar las declaraciones de libertad y desafío del cancionero de Spears a través de sus angulosos movimientos, pero no hay un desarrollo particular de estilo coreográfico a lo largo de las dos horas y media del espectáculo. La euforia desaparece cuando los movimientos se repiten una y otra vez. Demasiados gestos, y un espectáculo ambientado en un país de fantasía empieza a parecer una rutina reciclada de concierto reciclada.

Fuente: The Washington Post

