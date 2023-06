Con las nominaciones a los Tony, Broadway reconoce a una generación de actores subvalorados

Bonnie Milligan está nominada al Tony a la mejor actriz destacada en un musical por su papel en "Kimberly Akimbo" (Foto: Christopher Boudewyns / The Washington Post)

Para algunos actores y actrices, el estrellato puede puede llegar al salir de la escuela, o con una primera audición asombrosa, o un papel a una tierna edad que hace que se fijen en ellos. Pero nada de eso le ocurrió a Bonnie Milligan. Y en varios momentos a lo largo de los años, mientras trabajaba de camarera en Manhattan -y esperaba de verdad- empezaron a formarse grietas en los cimientos de su autoestima.

“Sinceramente, me perdí un poco. Algunas personas a las que quería y en las que confiaba me habían dicho: ‘Quizá no funcione por tu tamaño’. Y ahora que lo pienso, sé que hacían lo que creían que era útil. Pero fue muy duro”, cuenta ella.

Milligan puede ponerlo todo en un contexto más soleado ahora, a los 39 años, gracias al tiempo, la terapia y el éxito en Broadway. En el papel de la tía Debra, la entrañable y lujuriosa fuerza vital de Kimberly Akimbo, Milligan está ofreciendo una de las actuaciones de teatro musical más impactantes de la temporada, de esas que enamoran a los fans y atraen la atención de la industria. “Poder trabajar con un material tan increíble, poder mostrar todas mis facetas vocales e interpretativas, todo está ahí”, afirmó.

Bonnie Milligan, nominada a Mejor Actuación por una Actriz en un Papel Destacado en un Musical (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz)

Ahora también está ahí su nominación al Tony a la mejor actriz protagonista de musical, una validación pública de su excepcional arte, una nota para sí misma de que la espera ha merecido la pena. Los premios en 26 categorías, en honor a obras de teatro y musicales de la temporada 2022-23, se entregan este domingo 11 de junio. Para ella, significó mucho que viejos amigos vinieran a su casa el mes pasado con café y bagels para ver cómo se anunciaban las nominaciones. “Fue realmente especial, porque estaba rodeada de gente que sabe lo que ha sido la lucha”, resalta.

La euforia de los premios puede ser efímera, pero para actores como Milligan, el impacto en su carrera es sísmico. El reconocimiento es especialmente merecido para los 20 intérpretes nominados en las cuatro categorías principales, o de reparto, de los Premios Tony, en parte porque la competencia por esas plazas es más intensa. En una temporada de Broadway hay muchas más interpretaciones que se clasifican como destacadas y no como principales, y las categorías principales se reservan normalmente a los actores cuyos nombres aparecen encima del título del espectáculo. El comité de administración de los Tony dictamina eso en los casos límite, y los que los productores piden que los intérpretes pasen a una categoría principal o destacada, independientemente de su facturación.

La realidad es que los focos de los medios de comunicación se centran más en las carreras de actores principales, que suelen destacar a grandes celebridades. Este año, Jessica Chastain, Audra McDonald, Sean Hayes, Jodie Comer, Josh Groban y Sara Bareilles figuran entre los 20 nominados a actor principal y actriz de teatro y musical.

Pero las historias menos contadas de cómo los actores bajo ese título llegan a la carpa de los Tony son igual o más convincentes. Escuchar a estos nominados ofrece una ventana a cómo la construcción de toda una carrera hace posible un brillante momento estelar.

Brandon Uranowitz, nominado a Mejor Actuación por un Actor en un Papel Destacado en una Obra (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz)

Brandon Uranowitz, actor destacado por “Leopoldstadt”

El primer día que Tom Stoppard entró en la sala de ensayos, Brandon Uranowitz estaba destrozado. “Fue lo más nervioso que he estado en toda mi vida”, recuerda Uranowitz. Estaba previsto un ensayo de su drama épico sobre una familia judía vienesa antes, durante y después del Holocausto, y Uranowitz tenía dos papeles importantes: Ludwig, matemático en la Austria de finales del siglo XIX, y más tarde Nathan, superviviente del Holocausto.

El estreno fue la primera experiencia de Stoppard con el reparto de Broadway, sucesor de la producción original londinense. “Pero al final estaba llorando”, dice Uranowitz. Así que me dije: ‘Bueno, si el hombre que escribió estas palabras, que las ha visto completamente desarrolladas, sigue conmovido, es que estamos haciendo algo bien’”.

De los 30 actores de la obra, Uranowitz fue el único en conseguir una nominación a los Tony, una distinción notable, pero no es la primera vez que opta al premio de actor principal. También recibió guiños en 2015 (An American in Paris), 2017 (Falsettos) y 2019 (Burn This). Aun así, está en una línea de trabajo tan insegura que ni siquiera esos laureles, en el surtido más variado de obras y musicales que se pueda imaginar, apuntalaron las dudas al entrar en Leopoldstadt. “Sentía que tenía mucho que demostrar, a pesar de tener tres nominaciones a los Tony”, comenta.

No es la primera vez que Brandon Uranowitz es nominado a los Tony (Foto: Evan Agostini/Invision/AP)

Uranowitz, de 36 años, creció en los suburbios de Nueva Jersey en el seno de una familia judía culta que apoyó sus aspiraciones. Lo vi por primera vez en 2013, cuando interpretó a Arnold Becker con un efecto inspirado en la reposición del Studio Theatre de la Trilogía de la canción de las antorchas, de Harvey Fierstein. A menudo es encasillado en papeles judíos, lo que naturalmente lo ha obligado a una investigación más profunda de su identidad. Y por eso el debate que Ludwig mantiene en Leopoldstadt con un miembro católico de su familia, le pareció uno de los momentos más punzantes de la obra.

“Lo que realmente me atrajo fue ese argumento sobre la asimilación”, dijo. “Es una cuestión con la que he estado luchando como actor judío que, en su mayor parte, sólo ha interpretado personajes judíos. Es una cuestión que nunca había visto planteada de una forma teatral como ésta”.

La actriz Nikki Crawford, nominada a Mejor Actuación por una Actriz en un Papel Destacado en una Obra (Foto: REUTERS/Eduardo Muñoz)

Nikki Crawford, actriz protagonista por “Fat Ham”

Nikki Crawford es tan atractivamente elegante en la conversación como Tedra, su personaje en Fat Ham, es escandalosa sin esfuerzo. Esta sorprendente dicotomía ayuda a explicar por qué ha obtenido una nominación al Tony por su debut en Broadway en la comedia de James Ijames, ganadora del Premio Pulitzer, sobre una familia negra que vive en un suburbio de Carolina del Norte y cuyo linaje salvajemente disfuncional parece remontarse a un castillo de Elsinore.

Crawford, de 49 años, creció en Washington D.C. y Maryland en el seno de una familia musical multigeneracional: su padre, músico de jazz, tocaba con el cantante de soul Donny Hathaway. “Oscar Peterson solía venir a casa a tocar el piano cuando yo era niña”, cuenta. Este fragmento de su biografía pone en contexto un currículum que abarca desde Shakespeare hasta Eric Idle.

Graduada por Carnegie Mellon, Crawford interpretó a otro escandaloso personaje, la Dama del Lago, en la compañía de Las Vegas de Monty Python’s Spamalot, de Idle. Fue entonces cuando el célebre director de Spamalot, Mike Nichols, le compartió su sabiduría sobre ser gracioso, algo que Crawford nunca ha olvidado. “Me dijo: ‘En la comedia, si los chistes están bien escritos y el montaje está bien ejecutado, di la verdad’”, recordó.

El consejo le sirve a Crawford en Fat Ham. Tedra es la doble de Ijames para la Gertrudis de Hamlet, la madre del melancólico Juicy, de Marcel Spears, enfurecido por el rápido matrimonio de Tedra con su tío (Billy Eugene Jones), asesino del padre de Juicy (también interpretado por Jones). La verdad de Tedra le habló a Crawford, de hecho, desde el momento en que la actriz recibió el guión para la producción off-Broadway de 2022 del Public Theater. Se estrenó en el American Airlines Theater de Broadway en abril.

Nikki Crawford actua en una obra sobre una familia negra que vive en un suburbio de Carolina del Norte y cuyo linaje salvajemente disfuncional parece remontarse a un castillo de Elsinore (REUTERS/Eduardo Munoz)

“Te puede caer mal por las malas decisiones que toma”, dice Crawford. “Pero entiendes por qué toma esas decisiones debido a las circunstancias que se le presentan, como a todos nosotros. Nuestras circunstancias son diferentes y todos tomamos decisiones diferentes. Pero no siempre tomamos buenas decisiones”.

Confiar en sus decisiones, sin embargo, le dio el papel. Tal y como Nichols le habría aconsejado, en la cinta de su audición se decantó por una voz grande y bulliciosa, y luego se preocupó un poco por si era demasiado. En cambio, el director Saheem Ali le dijo: “Desde la primera cinta supe que eras Tedra”. Crawford dijo que aprendió de aquello y señaló: “Si te parece bien, hazlo”.

Una recordada función de "Shucked" (DKC/O&M vía AP)

Kevin Cahoon, actor protagonista de musical por ‘Shucked’

La larga asociación de Kevin Cahoon con esta sátira musical cariñosamente divertida, sobre un pueblo del Medio Oeste que intenta salvar su cosecha de maíz, es una lección de lealtad. Lleva una década acompañando al proyecto en todas sus fases de desarrollo.

Al principio, “se llamaba ‘Hee-Haw’”, recuerda, por la cursi serie de televisión. “Luego pasó a llamarse Moonshine, That Hee-Haw Musical. Luego pasó a llamarse simplemente ‘Moonshine’. Y finalmente encontró su nombre”. Por el camino, explica Cahoon, “estuvimos en el Festival O’Neill de Connecticut, hicimos innumerables lecturas y talleres. Es un milagro que se produzca algo. Había tantos obstáculos”.

Sin embargo, de alguna manera, Cahoon superó los obstáculos y se quedó con el espectáculo -el único miembro del reparto original que lo hizo- interpretando a Peanut, un dispensador de sabiduría rural agrietada, cortesía del escritor Robert Horn. Y lo hizo con un oído tan sublime que el papel le ha valido su mayor gloria: una nominación al Tony, junto a su compañero de reparto Alex Newell.

Es un hito gratificante para Cahoon, de 51 años, que lleva actuando prácticamente toda su vida, aunque empezó lejos de Broadway, en su Texas natal, en compañía de vacas y caballos. Su padre se ganaba la vida en los rodeos como enlazador de terneros. “Fui el payaso de rodeo más joven del mundo desde que tenía 5 años hasta los 15″, cuenta. “Hicimos todo el circuito de Oklahoma y Texas”.

Ese tipo de gratificación se extiende a la forma en que el público se relaciona con Shucked, ya sean espectadores empedernidos o primerizos. “Mucha gente dice después del espectáculo: ‘Somos de Nebraska, somos de Ohio. Nunca nos habíamos visto representados en una obra de Broadway’. Ésa es la magia de este espectáculo”.

Al actor que se formó en el programa de interpretación de la Universidad de Nueva York le gusta reflexionar sobre cómo ha cerrado el círculo. “Todos los fines de semana cargamos el remolque de caballos y nos íbamos. Así que mi carrera como actor empezó con un par de botas de vaquero, contando chistes a un locutor en una arena. Y ahora pienso: ‘¡Oh, sigo con estas botas de vaquero, contando chistes!’”.

Kimberly Akimbo, la historia de la sobrina de Debra, una adolescente interpretada por una actriz de 60 años, Victoria Clark, que padece una enfermedad que la envejece entre cuatro y cinco veces más de lo normal (REUTERS/Eduardo Munoz)

Bonnie Milligan, actriz de musical, por <i>Kimberly Akimbo</i>

“Estuvimos juntos en las trincheras, vendiendo hamburguesas a los ricos del Upper West Side y simplemente compadeciéndonos el uno del otro durante muchos años”, recuerda Kennedy Kanagawa, actor que ahora está de gira, haciendo de titiritero de Milky White en la reposición de Into the Woods. Él y Milligan se hicieron amigos cuando eran camareros en el Landmarc, el restaurante del edificio Time Warner que cerró en 2019.

Que ahora ambos se ganen la vida como actores de Broadway es, por supuesto, un estimulante final feliz, o un feliz punto medio, al menos. El ascenso ha sido especialmente conmovedor para Milligan, que creció en circunstancias modestas en Illinois. Se licenció en teatro en la Universidad Estatal de Ohio. Como los demás actores “destacados” de esta historia, encontró una esencia en un papel de Broadway que eleva un personaje bien trazado en una página a alguien irresistible sobre un escenario.

Debra es el ídolo indomable de Kimberly Akimbo, la sobrina de Debra, una adolescente interpretada por una actriz de 60 años, Victoria Clark, que padece una enfermedad que la envejece entre cuatro y cinco veces más de lo normal. La habilidad de Milligan consiste en hacer del comportamiento antisocial de Debra un modelo adorable de exactamente la persona que la Kimberly de Clark no quiere ser.

Milligan recordó un acto público en el que los creadores de la serie, el libretista y letrista David Lindsay-Abaire y la compositora Jeanine Tesori, describieron cómo Milligan había añadido su propia y hábil visión del personaje. “Decían que Debbie solía ser siempre una apisonadora, y que yo era muy diferente. Janine me describió como una carterista”, dijo la actriz. “Dijeron que es una carterista, pero que no te das cuenta de que te han robado la cartera”.

Qué gran analogía de la forma en que un actor puede robarte el corazón. Habrá que ver si, como ocurre con estos otros meritorios actores, también roba el corazón de los votantes de los Tony.

Fuente: The Washington Post

